Я не обладаю даром провидца. Однако у меня есть собственный метод, который помогает понять прошлое и предвосхитить будущее, пускай он и далек от совершенства. Во внешне беспорядочном ходе истории я пытаюсь разглядеть определенные закономерности — и предугадать, к каким событиям они могут привести. Может показаться, что предсказывать на 100 лет вперед — пустая затея, но, надеюсь, вы убедитесь сами, что это вполне рациональный и осуществимый процесс, который едва ли можно считать бессмысленным. Довольно скоро у меня будут внуки, и кто-нибудь из них наверняка будет жить в XXII в., что делает все вышесказанное весьма реалистичным. В этой книге я пытаюсь передать свое ощущение будущего. Я не претендую на безусловную точность данных, ибо моя главная задача — определить основные тенденции (например, геополитические, технологические, демографические, культурные, военные и пр.) в самом широком смысле и указать наиважнейшие события, которые могут произойти. Я буду рад, если мне удастся объяснить некоторые детали нынешнего мироустройства и как это, в свою очередь, определяет будущее. И я буду совершенно счастлив, если мои внуки, заглянув в эту книгу в 2100 г., смогут сказать: «А что, совсем неплохо!» Джордж Фридман - Следующие 100 лет Прогноз событий XXI века / Джордж Фридман ; [пер.с англ. А. Калинина, В. Нарицы, М. Мацковской]. М.: Эксмо, 2010. — 336 с. — (Библиотека Коммерсантъ). ISBN 978-5-699-41208-2

Джордж Фридман - Следующие 100 лет - Оглавление

Предисловие к российскому изданию. Игра в будущее

От автора

Пролог. Введение в американскую эру

глава 1. Заря американской эры

глава 2. «Землетрясение» (война США с приверженцами джихада)

глава 3. Население, компьютеры и культурные войны

глава 4. Новые «линии разлома»

глава 5. Бумажный тигр (Китай — 2020 г.)

глава 6. Перезагрузка (Россия — 2020 г.)

глава 7. Американская мощь и кризис (2030 г.)

глава 8. Становление нового мира

глава 9. Военная увертюра

глава 10. Подготовка к войне

глава 11. Мировая война (сценарий)

глава 12. Золотое десятилетие

глава 13. США, Мексика и борьба за центр мира

Эпилог

Выражение благодарности

Образ нежелательного завтра

Джордж Фридман - Следующие 100 лет - глава 5. Бумажный тигр (Китай — 2020 г.)

«Любое обсуждение будущего нужно начинать с обсуждения Китая» На его территории проживает четверть населения Земли, и об этой стране нам уже давно говорят как о будущей сверхдержаве. За последние 30 лет экономика Китая сделала огромный шаг вперед, что позволило ему стать мощным государством. Но 30 лет еще не означают, что подобный рост будет длиться вечно. Это скорее говорит о том. что вероятность столь же бурного развития китайской экономики все уменьшается и уменьшается. А в случае с Китаем замедленный рост приведет к значительным социальным и политическим проблемам. Я не разделяю точку зрения людей, которые считают, что Китай станет одной из главных мировых держав. Я даже не верю, что он сумеет сохранить свою территориальную целостность.

Но я полностью согласен с тем, что мы не можем всерьез обсуждать будущее, не поговорив сначала о Китае. Судя по географическому расположению Китая, он едва ли станет действующей слинией разлома». Если на его территории вспыхнет конфликт. Китай будет не столько нападать, сколько защищаться от других стран, которые попытаются воспользоваться его слабостью. У Китая далеко не такая мощная экономика, как может показаться, а его политическая стабильность находится в еще более ненадежном положении, так как крайне зависит от постоянного и быстрого роста экономики. Тем не менее Китай крайне важен, так как. вероятнее всего, именно он в ближайшее время будет претендовать на лидирующие позиции в мире — по крайней мере, так предполагают многие мировые эксперты. Мы вновь начнем с рассмотрения базовых фактов, которые лежат в основе геополитики. Во-первых, Китай — это. по сути, остров. Конечно же. он не окружен водой, но зато его окружают обширные участки непроходимой местности и пустошей, которые надежно изолируют его от остального мира (см. карту, стр. 123).