Фріш - 39 слів підбадьорення
Книга Жана-Ромена Фріша «39 слів підбадьорення» — це практичний духовний посібник, створений для підтримки людей, які проходять через важкі життєві випробування, кризу віри або емоційне вигорання. Автор структурує видання у вигляді коротких, змістовних роздумів, де кожне «слово» стає окремою темою для медитації та молитви. Фірш не просто пропонує розраду, а допомагає читачеві знайти біблійну перспективу на страждання, нагадуючи про незмінну присутність Бога навіть у найтемніші періоди життя.
Кожен розділ книги зосереджений на конкретному аспекті надії: від терпіння та довіри до усвідомлення Божої сили у людських слабкостях. Автор використовує лаконічний, майже афористичний стиль, що дозволяє читати посібник порційно, зосереджуючись на одному «слові» на день. Це робить книгу ідеальним супутником для тих, хто через обставини не має сил на великі богословські трактати, але потребує щоденного духовного імпульсу та підтвердження того, що випробування не є кінцем шляху.
Видання служить своєрідною «аптечкою першої допомоги» для душі, де біблійні обітниці переплітаються з глибоким пастирським досвідом автора. Фріш наголошує, що підбадьорення — це не ігнорування болю, а пошук сенсу та опори у Христі посеред нього. Завдяки своїй структурі та щирому тону, книга допомагає перетворити час випробувань на час духовного зростання, повертаючи серцю втрачений мир та впевненість у майбутньому.
Жан-Ромен Фріш – 39 слів підбадьорення – Порадник у часи випробувань
Львів: Видавництво «Свічадо», 2016. – 184 с.
ISBN 978-966-395-955-9
Жан-Ромен Фріш – 39 слів підбадьорення – Зміст
Передмова: Як говорити про страждання
1. Дерево, посаджене над водою (Єр. 17, 7-8)
2. Потік з-під Храму (Єз. 47, 1-2.8-9.12)
3. Відбудувати дім Господній (Аг. 1, 1-8)
4. Блага вість для всіх (Лк. 1, 26-38)
5. Непорочна Діва Марія у важкі хвилини свого життя (Лк. 1, 34-48; Йо. 19, 25; Ді. 1, 14)
6. Два імені Христа (Мт. 1, 20-23)
7. Що ми можемо принести в дар Ісусові? (Мт. 2, 9-12)
8. Випробування Святого Иосифа (Мт. 1, 18-25)
9. «Блаженні засмучені» (Мт. 5, 5)
10. «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк. 6, 36; Мт. 5, 48)
11. «Просіть, і дасться вам» (Мт. 7, 7-11)
12. Два доми (Мт. 7, 21.24-27)
13. Оздоровлення прокаженого (Мр. 1, 40-45; Мт. 8, 2-4)
14. Слуга сотника (Мт. 8, 5-13)
15. «Він узяв наші недуги» (Мт. 8, 16-17)
16. Розслаблений, спущений через стелю (Лк. 5, 17-26; Мт. 9, 1-8)
17. Сумнів Йоана Хрестителя (Мт. 11, 2-11)
18. «Прийдіть до мене» (Мт. 11, 28-30)
19. Поразка у Назареті (Мр. 6, 1-6; Мт. 13, 54-58)
20. Щодня брати на себе хрест свій (Лк. 9, 23; Мт. 16, 24)
21. Ангели і ми (Мт. 18, 10)
22. Завжди прощати? (Лк. 17, 3-6; Мт. 18,15.21-22)
23. Дев'ятеро і один прокажених (Лк. 17, 11-17)
24. Богові - все можливо (Мт. 19, 25-26)
25. Єрихонський сліпець (Мр. 10, 46-52)
26. Перша заповідь (Мр. 12, 28-34; Мт. 22, 34-40)
27. Нехай наше марне життя обернеться на вино (Йо. 2, 1-11)
28. Царський урядовець (Йо. 4, 46-53)
29. Невже він оздоровився... але не спасся? (Йо. 5, 5-16)
ЗО. Воскресения Лазаря (Йо. 11, 38-45)
31. У світі - страждання, в Ісусі - мир (Йо. 16, 33)
32. Марія Магдалина біля гробу (Йо. 20, 11-18)
33. «Мир вам!» (Йо. 20, 19-29)
34. Спадщина Воскреслого (Мт. 28; Мр. 16; Лк. 24; Йо.і 21)
35. Вознесения Христове (Лк. 24, 49-53; Ді. 1, 8-13)
36. В очікуванні Святого Духа (Ді. 1, 12-14)
37. Навернення святого апостола Павла (Ді. 9, 1-22)
38. «Ніщо не зможе нас відлучити від Божої любови» (Рм. 8, 31-39)
39. Преславний хрест (1 Кр. 1, 23-24)
