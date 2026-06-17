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Фритсон - Страсть делать невозможное

Фритсон - Страсть делать невозможное
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

Это увлекательное повествование о шведском миссионере Нильсе Фредрике Хейере, более ста лет назад покинувшем родину, с тем чтобы проповедовать Евангелие в России. Преодолевая тысячи километров, часто верхом на лошади, в любое время года и в любую погоду, он путешествовал по всей огромной территории России — от Петербурга до Кавказа и дальше через Среднюю Азию в Китай.

Миссионерское служение было его жизнью. Он погиб при попытке пересечь Берингов пролив и проникнуть в Сибирь с востока, чтобы принести Евангелие северным народам. Свое служение он определил словами: «Это была моя страсть — делать невозможное. Бог — это Бог невозможного».

Фритсон Анн-Шарлотт - Страсть делать невозможное

Самара: Благая Весть, 2026, 196 с.

ISBN 978-5-7454-2012-2

Фритсон Анн-Шарлотт - Страсть делать невозможное - Содержание

Предисловие

  • Курды целовали Библию

  • Крещеный турок вынужден спасаться

  • Обращенный собственной проповедью

  • Садовник в саду жандармерии

  • Рассвирепевший священник

  • Среди уличных женщин Петербурга

  • Тайные собрания в графских салонах

  • Бегство с унтер-офицером

  • Сердце Кавказа

  • «Продается Божье дыхание!»

  • Евангелие для башкир

  • Побег с русской женщиной

  • Видение будущего Азии

  • В Китай верхом на лошади

  • Драматическая акция спасения

  • Шведский магазин в Тифлисе

  • Когда люди закрывают, отворяет Бог

Послесловие

Основные вехи жизни Хёйера

Карты

Views 36
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Added 17.06.2026
Author brat Andron
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