Фритсон - Страсть делать невозможное
Это увлекательное повествование о шведском миссионере Нильсе Фредрике Хейере, более ста лет назад покинувшем родину, с тем чтобы проповедовать Евангелие в России. Преодолевая тысячи километров, часто верхом на лошади, в любое время года и в любую погоду, он путешествовал по всей огромной территории России — от Петербурга до Кавказа и дальше через Среднюю Азию в Китай.
Миссионерское служение было его жизнью. Он погиб при попытке пересечь Берингов пролив и проникнуть в Сибирь с востока, чтобы принести Евангелие северным народам. Свое служение он определил словами: «Это была моя страсть — делать невозможное. Бог — это Бог невозможного».
Фритсон Анн-Шарлотт - Страсть делать невозможное
Самара: Благая Весть, 2026, 196 с.
ISBN 978-5-7454-2012-2
Фритсон Анн-Шарлотт - Страсть делать невозможное - Содержание
Предисловие
Курды целовали Библию
Крещеный турок вынужден спасаться
Обращенный собственной проповедью
Садовник в саду жандармерии
Рассвирепевший священник
Среди уличных женщин Петербурга
Тайные собрания в графских салонах
Бегство с унтер-офицером
Сердце Кавказа
«Продается Божье дыхание!»
Евангелие для башкир
Побег с русской женщиной
Видение будущего Азии
В Китай верхом на лошади
Драматическая акция спасения
Шведский магазин в Тифлисе
Когда люди закрывают, отворяет Бог
Послесловие
Основные вехи жизни Хёйера
Карты
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