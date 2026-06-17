Фритсон - Страсть делать невозможное

Это увлекательное повествование о шведском миссионере Нильсе Фредрике Хейере, более ста лет назад покинувшем родину, с тем чтобы проповедовать Евангелие в России. Преодолевая тысячи километров, часто верхом на лошади, в любое время года и в любую погоду, он путешествовал по всей огромной территории России — от Петербурга до Кавказа и дальше через Среднюю Азию в Китай.

Миссионерское служение было его жизнью. Он погиб при попытке пересечь Берингов пролив и проникнуть в Сибирь с востока, чтобы принести Евангелие северным народам. Свое служение он определил словами: «Это была моя страсть — делать невозможное. Бог — это Бог невозможного».

Фритсон Анн-Шарлотт - Страсть делать невозможное

Самара: Благая Весть, 2026, 196 с.

ISBN 978-5-7454-2012-2

Фритсон Анн-Шарлотт - Страсть делать невозможное - Содержание

Предисловие

Курды целовали Библию

Крещеный турок вынужден спасаться

Обращенный собственной проповедью

Садовник в саду жандармерии

Рассвирепевший священник

Среди уличных женщин Петербурга

Тайные собрания в графских салонах

Бегство с унтер-офицером

Сердце Кавказа

«Продается Божье дыхание!»

Евангелие для башкир

Побег с русской женщиной

Видение будущего Азии

В Китай верхом на лошади

Драматическая акция спасения

Шведский магазин в Тифлисе

Когда люди закрывают, отворяет Бог

Послесловие

Основные вехи жизни Хёйера

Карты