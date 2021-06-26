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Фромер - Реальность мифов

Владимир Фромер - Реальность мифов
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History, Ethics, Mythology Legends
Существует несколько причин, по которым эту книгу следует прочитать.Во-первых, она написана захватывающе интересно — достаточно редко встречающееся качество. Во-вторых, своими персонажами Фромер выбирает как людей, составляющих предмет национальной гордости, так и тех, кто широкой публике известны менее. Всех их роднят качественность, значительность и трагизм, невзирая на происхождение и место обитания. Сквозь их черты, столь живо и достоверно прописанные автором, светится античная бронза. Это уплотненная проза с высоким эмоциональным зарядом, пронизанная острой интенсивностью человеческих чувств.
Фромер обладает исключительной способностью заставить читателя забыть, что он читатель, и сделать его соучастником описываемого: двумерное пространство книжного листа превращается в трехмерную реальность жизни. И наконец, причина третья.
О чем бы ни писал Фромер, он пишет об Израиле — средоточии духовности для любого думающего, чувствующего и порядочного человека вне зависимости от его национальной принадлежности. Ибо Израиль — это пробный камень, на котором испытывались и продолжают испытываться и человечество, и личность. Страна, где реальность трагична и необычайна, как миф, а миф обыден и реален, как горсть маслин и кусок хлеба.
Наверняка существуют и другие причины для того, чтобы прочитать эту книгу, и среди них — талант и мастерство автора, впервые опубликованные детали и подробности важных событий и прочее.

Владимир Фромер - Реальность мифов

М. : Мосты культуры/Гешарим, 2003
ISBN 5-93273-146-X

Владимир Фромер - Реальность мифов - Содержание

Предисловие
ХРОНИКИ ИЗРАИЛЯ
  • Первая война
  • Первый командующий
  • Не хочу, чтобы он умирал
  • Страницы из военной жизни Ариэля Шарона
  • Дороги, которые он выбирает
  • Триумф и трагедия Менахема Бегина
  • Власть без славы
  • Золотые цепи Мессии
ХРОНИКИ МОСАДА
  • Солдат в Мосаде
  • На серебряном блюде
ХРОНИКИ ПАМЯТИ
  • Поэзия как форма жизни
  • Страсти по Альтерману
  • Несостоявшаяся встреча
  • Иерусалим — «Москва—Петушки»
  • «Он между нами жил...»
  • Обед на двоих
Примечания
Views 242
Rating 5.0 / 5
Added 26.06.2021
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

Comments

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