Существует несколько причин, по которым эту книгу следует прочитать.Во-первых, она написана захватывающе интересно — достаточно редко встречающееся качество. Во-вторых, своими персонажами Фромер выбирает как людей, составляющих предмет национальной гордости, так и тех, кто широкой публике известны менее. Всех их роднят качественность, значительность и трагизм, невзирая на происхождение и место обитания. Сквозь их черты, столь живо и достоверно прописанные автором, светится античная бронза. Это уплотненная проза с высоким эмоциональным зарядом, пронизанная острой интенсивностью человеческих чувств.

Фромер обладает исключительной способностью заставить читателя забыть, что он читатель, и сделать его соучастником описываемого: двумерное пространство книжного листа превращается в трехмерную реальность жизни. И наконец, причина третья.

О чем бы ни писал Фромер, он пишет об Израиле — средоточии духовности для любого думающего, чувствующего и порядочного человека вне зависимости от его национальной принадлежности. Ибо Израиль — это пробный камень, на котором испытывались и продолжают испытываться и человечество, и личность. Страна, где реальность трагична и необычайна, как миф, а миф обыден и реален, как горсть маслин и кусок хлеба.

Наверняка существуют и другие причины для того, чтобы прочитать эту книгу, и среди них — талант и мастерство автора, впервые опубликованные детали и подробности важных событий и прочее.

Владимир Фромер - Реальность мифов

М. : Мосты культуры/Гешарим, 2003

ISBN 5-93273-146-X

Владимир Фромер - Реальность мифов - Содержание

Предисловие

ХРОНИКИ ИЗРАИЛЯ

Первая война

Первый командующий

Не хочу, чтобы он умирал

Страницы из военной жизни Ариэля Шарона

Дороги, которые он выбирает

Триумф и трагедия Менахема Бегина

Власть без славы

Золотые цепи Мессии

ХРОНИКИ МОСАДА

Солдат в Мосаде

На серебряном блюде

ХРОНИКИ ПАМЯТИ

Поэзия как форма жизни

Страсти по Альтерману

Несостоявшаяся встреча

Иерусалим — «Москва—Петушки»

«Он между нами жил...»

Обед на двоих

Примечания