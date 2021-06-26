Фромер - Реальность мифов
Существует несколько причин, по которым эту книгу следует прочитать.Во-первых, она написана захватывающе интересно — достаточно редко встречающееся качество. Во-вторых, своими персонажами Фромер выбирает как людей, составляющих предмет национальной гордости, так и тех, кто широкой публике известны менее. Всех их роднят качественность, значительность и трагизм, невзирая на происхождение и место обитания. Сквозь их черты, столь живо и достоверно прописанные автором, светится античная бронза. Это уплотненная проза с высоким эмоциональным зарядом, пронизанная острой интенсивностью человеческих чувств.
Фромер обладает исключительной способностью заставить читателя забыть, что он читатель, и сделать его соучастником описываемого: двумерное пространство книжного листа превращается в трехмерную реальность жизни. И наконец, причина третья.
О чем бы ни писал Фромер, он пишет об Израиле — средоточии духовности для любого думающего, чувствующего и порядочного человека вне зависимости от его национальной принадлежности. Ибо Израиль — это пробный камень, на котором испытывались и продолжают испытываться и человечество, и личность. Страна, где реальность трагична и необычайна, как миф, а миф обыден и реален, как горсть маслин и кусок хлеба.
Наверняка существуют и другие причины для того, чтобы прочитать эту книгу, и среди них — талант и мастерство автора, впервые опубликованные детали и подробности важных событий и прочее.
Владимир Фромер - Реальность мифов
М. : Мосты культуры/Гешарим, 2003
ISBN 5-93273-146-X
Владимир Фромер - Реальность мифов - Содержание
Предисловие
ХРОНИКИ ИЗРАИЛЯ
- Первая война
- Первый командующий
- Не хочу, чтобы он умирал
- Страницы из военной жизни Ариэля Шарона
- Дороги, которые он выбирает
- Триумф и трагедия Менахема Бегина
- Власть без славы
- Золотые цепи Мессии
ХРОНИКИ МОСАДА
- Солдат в Мосаде
- На серебряном блюде
ХРОНИКИ ПАМЯТИ
- Поэзия как форма жизни
- Страсти по Альтерману
- Несостоявшаяся встреча
- Иерусалим — «Москва—Петушки»
- «Он между нами жил...»
- Обед на двоих
Примечания
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