Фромм - Бегство от свободы

Эрих Фромм (1900—1980) — один из тех «великих психологов-теоретиков» (М. Ярошевский), чьи идеи оказали громадное влияние не только на собственно психологию, но и на философию, антропологию, историю, социологию. Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Карен Хорни, Гарри Салливен, Эрих Фромм — всех этих ученых отличало парадигмальное мышление, то есть их идеи «рождали революцию в сознании людей» (П. Гуревич). Начинал Фромм как ученик Фрейда, однако, подобно К. Г. Юнгу, достаточно быстро осознал ограниченность фрейдизма. Соглашаясь с тем, что Фрейд предложил человечеству принципиально новую схему мышления, он полагал, что фрейдизм есть «продукт своей культуры», не имеющий возможности выйти за ее рамки. Предложенный Фроммом «гуманистический психоанализ» — это попытка преодолеть «биологичность» и «мифологичность» учения Фрейда, соединить несомненные достижения фрейдизма с социологическими теориями в стремлении создать гармоничную общественную структуру, «здоровое общество» (так называлась одна из работ Фромма) на основе психоаналитической «социальной и индивидуальной терапии».

Очевидная заслуга Фромма и его соратников состоит в том, что их усилиями психоанализ из научной теории превратился в своего рода терапевтическую практику (особенно в западном обществе), можно даже сказать — в философию. Заслуга — и одновременно вина: ведь в современном обществе психоанализ благодаря своей «философской», «гуманистической» составляющей сделался почти религией, подобно юриспруденции: недаром в социальном коде западного общества понятие «достойной жизни» включает в себя наличие собственного адвоката и собственного психоаналитика. «Сегодня психоанализ представляет собой некий суррогат религии для утративших веру и выбитых из традиционной культуры европейцев и американцев. Вместе с экзотическими восточными учениями, оккультизмом, биоэнергетикой и другими "плодами просвещения" психоанализ занимает в душе западного человека место, освобожденное христианством» (А. Руткевич). Впрочем, для самого Фромма психоанализ — будь то классический или гуманистический — отнюдь не был «суррогатом религии». Это — лишь веха, репер, указатель, помогающий обрести «путь к себе», сделать выбор между «имеет» и «быть», найти точку опоры в мире, увлеченно предающемся «бегству от свободы».

Эта книга — часть обширного исследования, посвященного психике современного человека, а также проблемам взаимосвязи и взаимодействия между психологическими и социологическими факторами общественного развития. Я занимаюсь этой работой уже несколько лет, ее завершение потребует еще большего времени, — между тем нынешние тенденции политического развития ставят под угрозу величайшее достижение современной культуры: индивидуальность и неповторимость каждого человека. Это вынудило меня прервать работу над проблемой в целом и сконцентрировать внимание на одном аспекте, ключевом для культурного и социального кризиса наших дней: на значении свободы для современного человека

Эрих Фромм - Бегство от свободы. Человек для себя

пер. с англ.

М.: ACT: ACT МОСКВА, 2006. 571, [5] с

Philosophy

ISBN 5-17-022341-2

Эрих Фромм - Бегство от свободы. Человек для себя - Содержание

От редакции. Гуманистический психоанализ Эриха Фромма Игорь Артемьев

БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ

Предисловие к 1 изданию

Предисловие к 25 изданию

ГЛАВА 1. Свобода — психологическая проблема?

ГЛАВА 2. Обособление индивида и двойственность свободы

ГЛАВА 3. Свобода в эпоху Реформации

ГЛАВА 4. Два аспекта свободы для современного человека

ГЛАВА 5. Механизмы «бегства»

ГЛАВА 6. Психология нацизма

ГЛАВА 7. Свобода и демократия

ПРИЛОЖЕНИЕ. Человеческий характер и социальный процесс

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЭТИКИ