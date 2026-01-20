Книга «Концепция человека у Карла Маркса» (часто издаваемая под заголовком «Быть человеком») — это попытка Фромма найти в марксизме ответы на экзистенциальные кризисы XX века. Автор утверждает, что главная цель Маркса заключалась в том, чтобы позволить человеку «быть многим», а не «иметь много».

Фромм показывает, что Маркс был наследником идей Просвещения и великих гуманистов прошлого. Основной пафос книги направлен против дегуманизации общества. Для Фромма Маркс — это мыслитель, который хотел победить идолопоклонство (в том числе идолопоклонство перед вещами и деньгами), чтобы вернуть человеку его подлинную сущность. Это философски насыщенный труд, который заставляет по-новому взглянуть на знакомые исторические концепции и задуматься о том, что на самом деле означает «быть человеком» в современном мире.

Эрих Фромм - Быть человеком - Концепция человека у Карла Маркса

перевод с английского А. Александровой

Серия "Философия – Neoclassic"

Эрих Фромм - Быть человеком - Содержание

Предисловие редактора

ЧАСТЬ I. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 1. Современный человек и будущее 2. Психологическая проблема человека в современном обществе 3. Что мне не нравится в современном обществе 4. Распад обществ 5. Поиск гуманистической альтернативы 6. Новый гуманизм как условие единого мира

ЧАСТЬ II. ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРИЗНАНИЯ 7. Идея Всемирной конференции 8. Кампания за Юджина Маккарти 9. Об общей борьбе против идолопоклонства 10. Некоторые верования человека, в человека, для человека 11. Замечания об отношениях между немцами и евреями

ЧАСТЬ III. МЕЙСТЕР ЭКХАРТ И КАРЛ МАРКС ОБ ОБЛАДАНИИ ИЛИ БЫТИИ Вступление 12. Мейстер Экхарт 13. Карл Маркс 14. Общая «религиозная» озабоченность



КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА У КАРЛА МАРКСА

Предисловие

1. Фальсификация идей Маркса

2. Исторический материализм Маркса

3. Проблема сознания, социальной структуры и насилия

4. Природа человека

5. Отчуждение

6. Концепция социализма, по Марксу

7. Целостность мысли Маркса

8. Маркс как человек

Послесловие