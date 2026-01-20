Фромм - Быть человеком - Концепция человека у Карла Маркса
Книга «Концепция человека у Карла Маркса» (часто издаваемая под заголовком «Быть человеком») — это попытка Фромма найти в марксизме ответы на экзистенциальные кризисы XX века. Автор утверждает, что главная цель Маркса заключалась в том, чтобы позволить человеку «быть многим», а не «иметь много».
Фромм показывает, что Маркс был наследником идей Просвещения и великих гуманистов прошлого. Основной пафос книги направлен против дегуманизации общества. Для Фромма Маркс — это мыслитель, который хотел победить идолопоклонство (в том числе идолопоклонство перед вещами и деньгами), чтобы вернуть человеку его подлинную сущность. Это философски насыщенный труд, который заставляет по-новому взглянуть на знакомые исторические концепции и задуматься о том, что на самом деле означает «быть человеком» в современном мире.
Эрих Фромм - Быть человеком - Концепция человека у Карла Маркса
перевод с английского А. Александровой
Серия "Философия – Neoclassic"
Эрих Фромм - Быть человеком - Содержание
Предисловие редактора
ЧАСТЬ I. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
1. Современный человек и будущее
2. Психологическая проблема человека в современном обществе
3. Что мне не нравится в современном обществе
4. Распад обществ
5. Поиск гуманистической альтернативы
6. Новый гуманизм как условие единого мира
ЧАСТЬ II. ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРИЗНАНИЯ
7. Идея Всемирной конференции
8. Кампания за Юджина Маккарти
9. Об общей борьбе против идолопоклонства
10. Некоторые верования человека, в человека, для человека
11. Замечания об отношениях между немцами и евреями
ЧАСТЬ III. МЕЙСТЕР ЭКХАРТ И КАРЛ МАРКС ОБ ОБЛАДАНИИ ИЛИ БЫТИИ
Вступление
12. Мейстер Экхарт
13. Карл Маркс
14. Общая «религиозная» озабоченность
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА У КАРЛА МАРКСА
Предисловие
1. Фальсификация идей Маркса
2. Исторический материализм Маркса
3. Проблема сознания, социальной структуры и насилия
4. Природа человека
5. Отчуждение
6. Концепция социализма, по Марксу
7. Целостность мысли Маркса
8. Маркс как человек
Послесловие
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