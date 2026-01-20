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Фромм - Быть человеком - Концепция человека у Карла Маркса

Фромм - Быть человеком - Концепция человека у Карла Маркса
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Series Философия — Neoclassic (15 books)

Книга «Концепция человека у Карла Маркса» (часто издаваемая под заголовком «Быть человеком») — это попытка Фромма найти в марксизме ответы на экзистенциальные кризисы XX века. Автор утверждает, что главная цель Маркса заключалась в том, чтобы позволить человеку «быть многим», а не «иметь много».

Фромм показывает, что Маркс был наследником идей Просвещения и великих гуманистов прошлого. Основной пафос книги направлен против дегуманизации общества. Для Фромма Маркс — это мыслитель, который хотел победить идолопоклонство (в том числе идолопоклонство перед вещами и деньгами), чтобы вернуть человеку его подлинную сущность. Это философски насыщенный труд, который заставляет по-новому взглянуть на знакомые исторические концепции и задуматься о том, что на самом деле означает «быть человеком» в современном мире.

Эрих Фромм - Быть человеком - Концепция человека у Карла Маркса

перевод с английского А. Александровой

Серия "Философия – Neoclassic"

Эрих Фромм - Быть человеком - Содержание

Предисловие редактора

  • ЧАСТЬ I. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

    • 1. Современный человек и будущее

    • 2. Психологическая проблема человека в современном обществе

    • 3. Что мне не нравится в современном обществе

    • 4. Распад обществ

    • 5. Поиск гуманистической альтернативы

    • 6. Новый гуманизм как условие единого мира

  • ЧАСТЬ II. ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРИЗНАНИЯ

    • 7. Идея Всемирной конференции

    • 8. Кампания за Юджина Маккарти

    • 9. Об общей борьбе против идолопоклонства

    • 10. Некоторые верования человека, в человека, для человека

    • 11. Замечания об отношениях между немцами и евреями

  • ЧАСТЬ III. МЕЙСТЕР ЭКХАРТ И КАРЛ МАРКС ОБ ОБЛАДАНИИ ИЛИ БЫТИИ

    • Вступление

    • 12. Мейстер Экхарт

    • 13. Карл Маркс

    • 14. Общая «религиозная» озабоченность

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА У КАРЛА МАРКСА

Предисловие

  • 1. Фальсификация идей Маркса

  • 2. Исторический материализм Маркса

  • 3. Проблема сознания, социальной структуры и насилия

  • 4. Природа человека

  • 5. Отчуждение

  • 6. Концепция социализма, по Марксу

  • 7. Целостность мысли Маркса

  • 8. Маркс как человек

Послесловие

Views 334
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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