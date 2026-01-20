Фромм - Душа человека - Революция надежды
Не только мой опыт клинициста, но также общественное и политическое развитие последних лет побудили меня к исследованию синдрома распада. Все настоятельнее звучит вопрос, почему, несмотря на всю добрую волю и осознание последствий атомной войны, попытки предотвратить ее так ничтожны по сравнению с величиной опасности и вероятностью ее возникновения. Полным ходом идет гонка атомных вооружений, продолжается «холодная война».
Именно тревога побудила меня исследовать феномен безразличия по отношению к жизни во все более механизированном индустриальном мире. В этом мире человек стал вещью, и – как следствие этого – он со страхом и равнодушием, если не с ненавистью, противостоит жизни. Нынешняя склонность к насилию, проявляющаяся в молодежной преступности и политических убийствах, ставит перед нами задачу сделать первый шаг на пути к переменам. Возникает вопрос, идем ли мы по направлению к новому варварству, даже если дело не дойдет до атомной войны, или возможен ренессанс нашей гуманистической традиции.
Наряду с обсуждением данной проблемы в этой книге мне хотелось бы прояснить, как соотносятся мои психоаналитические представления с теорией Фрейда. Я никогда не соглашался с тем, что меня причисляли к новой «школе» психоанализа, как бы ее ни называли – «культурной школой» или «неофрейдизмом». Я убежден, что эти школы дали ценные результаты, однако некоторые из них отодвинули на задний план многие из важнейших открытий Фрейда. Я определенно не являюсь «ортодоксальным фрейдистом». Дело в том, что любая теория, которая не изменяется в течение 60 лет, именно по этой причине не является больше первоначальной теорией своего создателя; она, скорее, окаменелое повторение прежнего и как таковая в действительности превращается в установку.
Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды
Эрих Фромм; пер. с англ. В.А. Закса, Т.В. Панфиловой.
Москва: АСТ, 2014. — 348, [4] с. — (Новая философия).
ISBN 978-5-17-079592-5
Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды - Содержание
От автора
Душа человека
I. Человек – волк или овца?
II. Различные формы насилия
III. Любовь к мертвому и любовь к живому
IV. Индивидуальный и общественный нарциссизм
V. Инцестуальные связи
VI. Свобода. Детерминизм. Альтернативность
Революция надежды
Предисловие
Глава I
Глава II
1. Что нельзя считать надеждой
2. Парадокс и сущность надежды
3. Вера
4. Стойкость
5. Воскресение
6. Мессианская надежда
7. Крушение надежды
Глава III
1. Где мы сейчас?
2. В преддверии дегуманизированного общества 2000 года
3. Современное технологическое общество
А. Его принципы
B. Его воздействие на человека
C. Потребность в уверенности
Глава IV
1. Человеческая природа в своих проявлениях
2. Условия человеческого существования
3. Потребность в системе ориентации и привязанности
4. Потребность выжить – и не только выжить
5. «Очеловеченные переживания»
6. Ценности и нормы
Глава V
1. Общие посылки
2. Гуманистическое планирование
3. Активизация человека и высвобождение его энергии
4. Гуманизированное потребление
5. Психодуховное обновление
Глава VI
1. Некоторые условия
2. Движение
Примечания
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