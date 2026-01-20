Не только мой опыт клинициста, но также общественное и политическое развитие последних лет побудили меня к исследованию синдрома распада. Все настоятельнее звучит вопрос, почему, несмотря на всю добрую волю и осознание последствий атомной войны, попытки предотвратить ее так ничтожны по сравнению с величиной опасности и вероятностью ее возникновения. Полным ходом идет гонка атомных вооружений, продолжается «холодная война».

Именно тревога побудила меня исследовать феномен безразличия по отношению к жизни во все более механизированном индустриальном мире. В этом мире человек стал вещью, и – как следствие этого – он со страхом и равнодушием, если не с ненавистью, противостоит жизни. Нынешняя склонность к насилию, проявляющаяся в молодежной преступности и политических убийствах, ставит перед нами задачу сделать первый шаг на пути к переменам. Возникает вопрос, идем ли мы по направлению к новому варварству, даже если дело не дойдет до атомной войны, или возможен ренессанс нашей гуманистической традиции.

Наряду с обсуждением данной проблемы в этой книге мне хотелось бы прояснить, как соотносятся мои психоаналитические представления с теорией Фрейда. Я никогда не соглашался с тем, что меня причисляли к новой «школе» психоанализа, как бы ее ни называли – «культурной школой» или «неофрейдизмом». Я убежден, что эти школы дали ценные результаты, однако некоторые из них отодвинули на задний план многие из важнейших открытий Фрейда. Я определенно не являюсь «ортодоксальным фрейдистом». Дело в том, что любая теория, которая не изменяется в течение 60 лет, именно по этой причине не является больше первоначальной теорией своего создателя; она, скорее, окаменелое повторение прежнего и как таковая в действительности превращается в установку.

Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды

Эрих Фромм; пер. с англ. В.А. Закса, Т.В. Панфиловой.

Москва: АСТ, 2014. — 348, [4] с. — (Новая философия).

ISBN 978-5-17-079592-5

Эрих Фромм - Душа человека - Революция надежды - Содержание

От автора

Душа человека

I. Человек – волк или овца?

II. Различные формы насилия

III. Любовь к мертвому и любовь к живому

IV. Индивидуальный и общественный нарциссизм

V. Инцестуальные связи

VI. Свобода. Детерминизм. Альтернативность

Революция надежды

Предисловие

Глава I

Глава II

1. Что нельзя считать надеждой

2. Парадокс и сущность надежды

3. Вера

4. Стойкость

5. Воскресение

6. Мессианская надежда

7. Крушение надежды

Глава III

1. Где мы сейчас?

2. В преддверии дегуманизированного общества 2000 года

3. Современное технологическое общество А. Его принципы B. Его воздействие на человека C. Потребность в уверенности



Глава IV

1. Человеческая природа в своих проявлениях

2. Условия человеческого существования

3. Потребность в системе ориентации и привязанности

4. Потребность выжить – и не только выжить

5. «Очеловеченные переживания»

6. Ценности и нормы

Глава V

1. Общие посылки

2. Гуманистическое планирование

3. Активизация человека и высвобождение его энергии

4. Гуманизированное потребление

5. Психодуховное обновление

Глава VI

1. Некоторые условия

2. Движение

Примечания