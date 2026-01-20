Фромм - Иметь или быть?
Эта книга продолжает два направления моих предыдущих исследований. Прежде всего — это продолжение работы в области радикальноогуманистического психоанализа; здесь я специально концентрирую внимание на анализе эгоизма и альтруизма как двух фундаментальных вариантах направленности личности. В третьей же части книги я продолжаю тему, начатую в двух моих работах («Здоровое общество» и «Революция надежды»), содержанием которых является кризис современного общества и возможности его преодоления.
Естественно повторение ранее высказанных мыслей, но я надеюсь, что новый подход к проблеме в этой маленькой книге и более широкий контекст утешит даже тех читателей, которые хорошо знакомы с моими ранними работами. Название этой книги почти совпадает с названием двух ранее опубликованных трудов. Это книга Габриэля Марселя «Быть и иметь» и книга Бальтазара Штеелина «Обладание и бытие».
Все три работы написаны в духе гуманизма, но взгляды авторов расходятся: Г. Марсель выступает с теологических и философских позиций; в книге Б. Штеелина идет конструктивная дискуссия материализма и идеализма в современной науке и это представляет определенный вклад в анализ действительности. Темой же моей книги является эмпирический психологический и социологический анализ двух способов существования. Читателям, которых эта тема интересует серьезно, я рекомендую прочитать и Г. Марселя, и Б. Штеелина.
Фромм Эрих - Иметь или быть?
пер. с англ. Э. М. Телятниковой
Москва : АСТ, 2014. 320 с.
Серия "Новая философия"
ISBN 978-5-17-094536-8
Фромм Эрих - Иметь или быть? - Содержание
Серия "Новая философия"
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ. Великие надежды, их провал и новые альтернативы
ЧАСТЬ I. О РАЗЛИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «ИМЕТЬ» И «БЫТЬ»
ГЛАВА 1 Первый взгляд
ГЛАВА 2 «Иметь» и «быть» в повседневной жизни
ГЛАВА 3 Обладание и бытие в Ветхом и Новом Завете и в трудах Майстера Экхарта
ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ГЛАВА 4 Что такое модус обладания в структуре человеческого существования?
ГЛАВА 5 Что такое модус бытия?
ГЛАВА 6 Новые аспекты проблемы «иметь» или «быть»
ЧАСТЬ III. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И НОВОЕ ОБЩЕСТВО
ГЛАВА 7 Религия, личность и общество
ГЛАВА 8 Предпосылки человеческих перемен и очертания нового человека
ГЛАВА 9 Существенные черты нового общества
БИБЛИОГРАФИЯ
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