Фромм - Иметь или быть?

Эта книга продолжает два направления моих предыдущих исследований. Прежде всего — это продолжение работы в области радикальноогуманистического психоанализа; здесь я специально концентрирую внимание на анализе эгоизма и альтруизма как двух фундаментальных вариантах направленности личности. В третьей же части книги я продолжаю тему, начатую в двух моих работах («Здоровое общество» и «Революция надежды»), содержанием которых является кризис современного общества и возможности его преодоления.

Естественно повторение ранее высказанных мыслей, но я надеюсь, что новый подход к проблеме в этой маленькой книге и более широкий контекст утешит даже тех читателей, которые хорошо знакомы с моими ранними работами. Название этой книги почти совпадает с названием двух ранее опубликованных трудов. Это книга Габриэля Марселя «Быть и иметь» и книга Бальтазара Штеелина «Обладание и бытие».

Все три работы написаны в духе гуманизма, но взгляды авторов расходятся: Г. Марсель выступает с теологических и философских позиций; в книге Б. Штеелина идет конструктивная дискуссия материализма и идеализма в современной науке и это представляет определенный вклад в анализ действительности. Темой же моей книги является эмпирический психологический и социологический анализ двух способов существования. Читателям, которых эта тема интересует серьезно, я рекомендую прочитать и Г. Марселя, и Б. Штеелина.

Фромм Эрих - Иметь или быть?

пер. с англ. Э. М. Телятниковой

Москва : АСТ, 2014. 320 с.

Серия "Новая философия"

ISBN 978-5-17-094536-8

Фромм Эрих - Иметь или быть? - Содержание

Серия "Новая философия"

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Великие надежды, их провал и новые альтернативы

ЧАСТЬ I. О РАЗЛИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «ИМЕТЬ» И «БЫТЬ»

ГЛАВА 1 Первый взгляд

ГЛАВА 2 «Иметь» и «быть» в повседневной жизни

ГЛАВА 3 Обладание и бытие в Ветхом и Новом Завете и в трудах Майстера Экхарта

ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ СУЩЕСТВОВАНИЯ

ГЛАВА 4 Что такое модус обладания в структуре человеческого существования?

ГЛАВА 5 Что такое модус бытия?

ГЛАВА 6 Новые аспекты проблемы «иметь» или «быть»

ЧАСТЬ III. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И НОВОЕ ОБЩЕСТВО

ГЛАВА 7 Религия, личность и общество

ГЛАВА 8 Предпосылки человеческих перемен и очертания нового человека

ГЛАВА 9 Существенные черты нового общества

БИБЛИОГРАФИЯ