Э. Фромм - философ, реформатор психоанализа, ocновоположник неофрейдизма. Если традиционная культурология опирается на философию истории и рассматривает культуру как результат социальной активности человека, то Фромм пытается осмыслить культуру через философскую антропологию, через философское постижение человека.

В истории философии человеческая природа описывалась, как правило, путем перечисления признаков, отличающих человека от животного. Фромм попытался определить человека экзистенциально, через способ существования.

Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий

Издательство Айрис пресс, 2005. - 352 с.

ISBN 5-8112-1345-X

Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий - Содержание

Гуревич Л С. Горечь утраченных иллюзий

РЕВОЛЮЦИЯ НАДЕЖДЫ

О гyманизации технологического общества

Вступление (Пер. Е. Н. Фединой)

Глава первая. Перекресток (Пер. Е. г. Рудневой)

Глава вторая. Надежда (Пер. Н. Г. Кротовекой) Что не является надеждой Парадокс и природа надежды Вера Стойкость Воскресение Мессианская надежда Крах надежды

Глава третья. Где мы сейчас и куда мы направляемся? (Пер. Е. Г. Рудневой) Где мы сейчас? Картина дегуманизированного общества 2000 года Современное технологическое общество

Глава четвертая. Что значит быть гyмaнным? (Пер. Е. Н. Фединой) Человеческая природа и ее различные проявления Условия человеческого существования Потребность в гpаницах ориентации и подчинения Потребность выживания и трансвыживания «Гуманитарные опыты» Ценности и нормы

Глава пятая. Стадии гyманизации технологического общества (Пер. М А. Султановой) Общие предпосылки Гуманистическое планирование Активизация человека и высвобождение eгo жизненной энергии Гуманизированное потребление Психологическое обновление

Глава шестая. Можем ли мы сделать это? (Пер. Е. Н. Фединой). Некоторые условия Движение

Эпилог. Мировые перспективы (Пер. Е. Н. Фединой)

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ

Сопоставление взглядов Маркса и Фрейда

Глава первая. Несколько предварительных заметок (Пер. Г.А.Новичковой)

Глава вторая. Общее основание (Пер. Г.А.Новичковой)

Глава третья. Концепция человека и eгo природы (Пер. Г.А.Новичковой)

Глава четвертая. Эволюция человека (Пер. Г.А.Новичковой)

Глава пятая. Человеческая мотивация (Пер. Г.А.Новичковой)

Глава шестая. Больной индивид и больное общество (Пер. К Л Татариновой)

Глава седьмая. Концепция психического здоровья (Пер. К. Л Татариновой)

Глава восьмая. Индивидуальный и социальный характер (Пер. К. Л. Татариновой)

Глава девятая. Социальное бессознательное (Пер. K.Л. Татариновой)

Глава десятая. Судьба двух теорий (Пер. Г.А.Новичковой)

Глава одиннадцатая. Некоторые идеи, близкие теме книги (Пер. Е. Н. Фединой)

Глава двенадцатая. Кредо (Пер. И. Е. Добровольского)

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