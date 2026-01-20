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Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий

Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Э. Фромм - философ, реформатор психоанализа, ocновоположник неофрейдизма. Если традиционная культурология опирается на философию истории и рассматривает культуру как результат социальной активности человека, то Фромм пытается осмыслить культуру через философскую антропологию, через философское постижение человека.

В истории философии человеческая природа описывалась, как правило, путем перечисления признаков, отличающих человека от животного. Фромм попытался определить человека экзистенциально, через способ существования.

Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий

Издательство Айрис пресс, 2005. - 352 с.

ISBN 5-8112-1345-X

Эрих Фромм - Революция надежды - Избавление от иллюзий - Содержание

  • Гуревич Л С. Горечь утраченных иллюзий

РЕВОЛЮЦИЯ НАДЕЖДЫ

  • О гyманизации технологического общества

  • Вступление (Пер. Е. Н. Фединой)

  • Глава первая. Перекресток (Пер. Е. г. Рудневой)

  • Глава вторая. Надежда (Пер. Н. Г. Кротовекой)

    • Что не является надеждой

    • Парадокс и природа надежды

    • Вера

    • Стойкость

    • Воскресение

    • Мессианская надежда

    • Крах надежды

  • Глава третья. Где мы сейчас и куда мы направляемся? (Пер. Е. Г. Рудневой)

    • Где мы сейчас?

    • Картина дегуманизированного общества 2000 года

    • Современное технологическое общество

  • Глава четвертая. Что значит быть гyмaнным? (Пер. Е. Н. Фединой)

    • Человеческая природа и ее различные проявления

    • Условия человеческого существования

    • Потребность в гpаницах ориентации и подчинения

    • Потребность выживания и трансвыживания

    • «Гуманитарные опыты»

    • Ценности и нормы

  • Глава пятая. Стадии гyманизации технологического общества (Пер. М А. Султановой)

    • Общие предпосылки

    • Гуманистическое планирование

    • Активизация человека и высвобождение eгo жизненной энергии

    • Гуманизированное потребление

    • Психологическое обновление

  • Глава шестая. Можем ли мы сделать это? (Пер. Е. Н. Фединой).

    • Некоторые условия

    • Движение

  • Эпилог. Мировые перспективы (Пер. Е. Н. Фединой)

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ

  • Сопоставление взглядов Маркса и Фрейда

  • Глава первая. Несколько предварительных заметок (Пер. Г.А.Новичковой)

  • Глава вторая. Общее основание (Пер. Г.А.Новичковой)

  • Глава третья. Концепция человека и eгo природы (Пер. Г.А.Новичковой)

  • Глава четвертая. Эволюция человека (Пер. Г.А.Новичковой)

  • Глава пятая. Человеческая мотивация (Пер. Г.А.Новичковой)

  • Глава шестая. Больной индивид и больное общество (Пер. К Л Татариновой)

  • Глава седьмая. Концепция психического здоровья (Пер. К. Л Татариновой)

  • Глава восьмая. Индивидуальный и социальный характер (Пер. К. Л. Татариновой)

  • Глава девятая. Социальное бессознательное (Пер. K.Л. Татариновой)

  • Глава десятая. Судьба двух теорий (Пер. Г.А.Новичковой)

  • Глава одиннадцатая. Некоторые идеи, близкие теме книги (Пер. Е. Н. Фединой)

  • Глава двенадцатая. Кредо (Пер. И. Е. Добровольского)

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Views 220
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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