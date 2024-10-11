Для понимания библейских текстов необходимо знать их исторические предпосылки. Если мы рассмотрим, к примеру. Послания к Римлянам, к Галатам или к Коринфянам, то особенно важно в этом случае быть осведомленными в вопросах римской и греческой культур, поскольку большая часть описанного в данных Посланиях происходила в рамках этих культур. Иешуа, однако, жил не в греческих или римских культурных условиях, а в очень особенном окружении: в иудейском мире I столетия от Рождества Христова.

Четыре Евангелия повествуют нам о жизни Иешуа. В них описываются события именно так, как они происходят, дела - так, как они свершаются, и слова говорятся именно те, которые говорятся, - всё это имеет свои объяснения с точки зрения еврейской культуры. Знание этой культуры существовало всегда, но в большей части истории церкви, примерно с IV столетия, оно почти полностью игнорировалось. В истории велись войны, делились церкви и образовывались новые деноминации. И это исключительно из-за спора по поводу небольших частей предложений, имеющих особое еврейское значение, как, например, «родиться от воды». Далее мы увидим, какое значение в иудейском контексте имеет данное выражение. Люди забыли спросить у иудея, что это означает, фатальным последствием чего стало создание совершенно новой структуры церкви на основе данного выражения. В этой книге мы сконцентрируем особое внимание на событиях в жизни Иешуа, Его действиях, для понимания которых требуется знание еврейской культуры.

Я много лет изучал Библию в Иерусалиме и после этого создал курс, рассчитанный на 35 часов, объясняющий жизнь Иешуа с еврейской точки зрения. Но когда я начал этот курс преподавать - и церкви были очень заинтересованы, - у них не нашлось этих 35 часов времени. По этой причине я разработал более короткий курс, носящий название «Кульминационные моменты жизни Иешуа с еврейской точки зрения»1'1.

Арнольд Г. Фрухтенбаум – Жизнь Мессии - Ключевые события с еврейской точки зрения

Hünfeld, Germany: Christlicher Mediendienst Hünfeld GmbH, 2014. – 204 с.

ISBN: 978-3-939833-60-4

Арнольд Г. Фрухтенбаум – Жизнь Мессии – Содержание

Содержание

Предисловие

1. Введение

2. Рождение и ранние годы жизни Иешуа

2.1. Введение у Иоанна

2.2. Весть Захарии о рождении Иоанна Крестителя

2.3. Весть ангела Марии

2.4. Рождение Мессии

2.5. Добрая весть пастухам

2.6. Обрезание Иешуа

2.7. Приход волхвов с востока

3. Учение Иешуа и конфликт с фарисеями

3.1. Иешуа и Никодим

3.2. Конфликт при исцелении прокаженного

3.3. Изложение (праведности) закона Моисея

3.4. Отвержение Иешуа как Мессии

4. Суд над Мессией

4.1. Законы Синедриона относительно судебного процесса

4.2. Арест

4.3. Религиозное разбирательство

4.4. Смерть Иуды

4.5. Государственные разбирательства

4.6. Смерть Мессии

4.7. Погребение Иешуа

4.8. Опечатывание гробницы

4.9. Момент смерти Иешуа

4.10. Воскресение и вознесение

4.11. Продолжение