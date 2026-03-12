Фукидид - История

Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature

«История» Фукидида — это одно из величайших произведений античной литературы, заложившее основы исторической науки как строгого, критического метода познания прошлого. Автор, афинский стратег и очевидец описываемых событий, ставит перед собой задачу дать максимально объективное описание Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. Главная идея труда Фукидида заключается в том, что история — это не воля богов, а результат человеческой природы, политических амбиций и борьбы за власть, поэтому изучение прошлого позволяет предсказывать будущие события, которые неизбежно будут повторяться в силу неизменности человеческих страстей.

Содержательная часть книги охватывает период от предыстории конфликта («Архэ») до 411 года до н. э., детально описывая причины войны, военные кампании, дипломатические переговоры и внутренние политические кризисы. Фукидид мастерски использует метод включения речей выдающихся деятелей, таких как «Надгробное слово» Перикла, чтобы раскрыть идеологию и мотивы противоборствующих сторон. Особое внимание автор уделяет психологическим аспектам войны: описанию ужасов чумы в Афинах, гражданской междоусобицы на Керкире и знаменитому «Мелосскому диалогу», который стал классическим примером столкновения права силы с моральными принципами.

Текст написан в сжатом, строгом и глубоко аналитическом стиле. Фукидид сознательно отказывается от мифологических прикрас и анекдотичности, свойственной его предшественнику Геродоту, стремясь создать «достояние на вечные времена», а не просто увлекательный рассказ. Его труд служит фундаментальным источником для понимания теории международных отношений, концепции «реальной политики» и динамики развития демократии в условиях кризиса. Это чтение, необходимое каждому, кто хочет понять механизмы власти, причины войн и хрупкость цивилизации перед лицом масштабных конфликтов.

Пер. с греч. — М.: Академический Проект, 2011. — 557 с.— (Технологии истории).

ISBN 978-5-8291-1369-8

Фукидид – История – Содержание

  • ПЕРВАЯ КНИГА

  • ВТОРАЯ КНИГА

  • ТРЕТЬЯ КНИГА

  • ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

  • ПЯТАЯ КНИГА

  • ШЕСТАЯ КНИГА

  • СЕДЬМАЯ КНИГА

  • ВОСЬМАЯ КНИГА

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

  • ФУКИДИД И ЕГО ТВОРЕНИЕ

  • ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ФУКИДИДА

  • ТВОРЧЕСТВО ФУКИДИДА

  • СОДЕРЖАНИЕ I–VIII КНИГ «ИСТОРИИ» ФУКИДИДА

