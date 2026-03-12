«История» Фукидида — это одно из величайших произведений античной литературы, заложившее основы исторической науки как строгого, критического метода познания прошлого. Автор, афинский стратег и очевидец описываемых событий, ставит перед собой задачу дать максимально объективное описание Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. Главная идея труда Фукидида заключается в том, что история — это не воля богов, а результат человеческой природы, политических амбиций и борьбы за власть, поэтому изучение прошлого позволяет предсказывать будущие события, которые неизбежно будут повторяться в силу неизменности человеческих страстей.

Содержательная часть книги охватывает период от предыстории конфликта («Архэ») до 411 года до н. э., детально описывая причины войны, военные кампании, дипломатические переговоры и внутренние политические кризисы. Фукидид мастерски использует метод включения речей выдающихся деятелей, таких как «Надгробное слово» Перикла, чтобы раскрыть идеологию и мотивы противоборствующих сторон. Особое внимание автор уделяет психологическим аспектам войны: описанию ужасов чумы в Афинах, гражданской междоусобицы на Керкире и знаменитому «Мелосскому диалогу», который стал классическим примером столкновения права силы с моральными принципами.

Текст написан в сжатом, строгом и глубоко аналитическом стиле. Фукидид сознательно отказывается от мифологических прикрас и анекдотичности, свойственной его предшественнику Геродоту, стремясь создать «достояние на вечные времена», а не просто увлекательный рассказ. Его труд служит фундаментальным источником для понимания теории международных отношений, концепции «реальной политики» и динамики развития демократии в условиях кризиса. Это чтение, необходимое каждому, кто хочет понять механизмы власти, причины войн и хрупкость цивилизации перед лицом масштабных конфликтов.

Фукидид – История

Пер. с греч. — М.: Академический Проект, 2011. — 557 с.— (Технологии истории).

ISBN 978-5-8291-1369-8

Фукидид – История – Содержание

ПЕРВАЯ КНИГА

ВТОРАЯ КНИГА

ТРЕТЬЯ КНИГА

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

ПЯТАЯ КНИГА

ШЕСТАЯ КНИГА

СЕДЬМАЯ КНИГА

ВОСЬМАЯ КНИГА

ПРИЛОЖЕНИЕ