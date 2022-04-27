В Третьей международной летней школе семиотики и структурных исследований, прошедшей в Университете Виктории в Торонто с 31 мая по 26 июня 1982 года, Мишель Фуко принял участие по приглашению организатора Поля Буиссака. Фуко прочел цикл из шести лекций под общим названием «Дискурс саморазоблачения» (The Discourse of Self-Disclosure) и провел семинар по той же теме. Среди других участников Летней школы в Торонто были Джон Р. Серл и Умберто Эко, а также Даниэль Дефер, предложивший проанализировать стратегии описания, применяемые в рассказах о путешествиях с эпохи великих открытий и до XVIII века.

Перед отъездом в Торонто Фуко читает в первом триместре 1982 года свой курс в Коллеж де Франс «Герменевтика субъекта», посвященный «культуре себя» в греко-римской античности в контексте понятий заботы о себе и техник себя. Именно в этом курсе впервые появляется понятие parresia (которое обычно переводят «вольной речью» или «свободой слова»), которому Фуко посвятит свои последние работы 1983 и 1984 годов Тема античной культуры себя лежит в основе и ряда последующих выступлений Фуко. В мае 1982 года Фуко читает в университете Гренобля лекцию, которая представляет собой первое общее изложение проблемы parresia в рамках исследования греко-римской философии в аспекте заботы о себе. Несколькими неделями спустя в Торонто он читает лекции и проводит семинар, ставшие предметом настоящего издания. В октябре 1982 года в Вермонтском университете в Берлингтоне он проводит семинар по «Техникам себя», в котором в несколько более общем виде разбирает вопросы, поставленные на цикле в Торонто. В апреле 1983 года он читает в Калифорнийском университете в Беркли лекцию «Культура себя»; тема совпадает с темой трех первых лекций в Торонто, однако Фуко в этом случае специально помещает ее в контекст, заданный историко-критическим вопросом, унаследованным от Канта: «Кто мы сегодня?». Наконец, в мае-июне 1984 года выходят второй и третий том «Истории сексуальности», посвященные греко-римской античности; вторая глава «Заботы о себе» носит название «Культура себя».

На вводной лекции цикла в Торонто Фуко обозначает тему, которую собирается рассмотреть: по его словам, он желает «изучить формирование герменевтики себя в двух хронологически следующих друг за другом контекстах», довольно разных, «но при этом составляющих одну историческую линию». Речь идет, с одной стороны, о «греко-римской философии в имперскую эпоху», а с другой — о «христианской духовности в эпоху бурного развития монашеских практик и институтов». Фуко уточняет, что пришел к вопросам такого типа, когда, занимаясь исследованиями истории сексуальности, обнаружил в западных обществах связь между запретами сексуального характера и обязанностью высказывать истину о себе.

Мишель Фуко - Говорить правду о самом себе. Лекции, прочитанные в 1982 году в Университете Виктории в Торонто

Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021. — 336 с.

ISBN 978-5-85006-257-6

Мишель Фуко - Говорить правду о самом себе. Лекции, прочитанные в 1982 году в Университете Виктории в Торонто - Содержание

Сокращения, используемые для обозначения работ Мишеля Фуко

Предуведомление

Предисловие

Говорить правду о самом себе. Цикл лекций, прочитанных на Третьей международной летней школе семиотики и структурных исследований в Университете Виктории в Торонто (31 мая — 26 июня 1982 года)