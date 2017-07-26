Фуко - История безумия в классическую эпоху
Мне бы хотелось, чтобы книга (по крайней мере в глазах человека, ее написавшего) была только совокупностью составляющих ее фраз и ничем иным; чтобы у нее не было двойника-предисловия, самого первого ее симулякра, почитающего себя вправе диктовать свои законы всем остальным подобиям, которые могут в будущем сложиться на ее основе.
Мне бы хотелось, чтобы эту вещицу-событие, едва заметную среди великого множества других книг, переписывали вновь и вновь, чтобы она распадалась на фрагменты, повторялась, отражалась, двоилась и в конечном счете исчезла — причем так, чтобы тот, кому случилось ее создать, никогда не смог добиваться для себя права быть ей хозяином или навязчиво внушать другим, что именно он хотел в ней сказать и чем именно она должна быть.
Короче, мне бы хотелось, чтобы книга не сводила собственный статус к статусу текста — с этим прекрасно справится педагогика или критика, — но чтобы ей хватило нахальства объявить себя дискурсом, иначе говоря, одновременно сражением и оружием, стратегией и ударом, борьбой и трофеем или боевой раной, стечением обстоятельств и отголоском минувшего, случайной встречей и повторяющейся картиной.
Мишель Фуко - История безумия в классическую эпоху
МОСКВА, 2010. — 698,
ISBN 978-5-17-060345-9 (ООО «Изд-во ACT»)
ISBN 978-5-403-03334-3 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»).
Мишель Фуко - История безумия в классическую эпоху - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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Глава первая. «STULTIFERA NAVIS»
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Глава вторая. ВЕЛИКОЕ ЗАТОЧЕНИЕ
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Глава третья. МИР ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Глава четвертая. ОПЫТЫ БЕЗУМИЯ
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Глава пятая. У МАЛ ПШЕННЫЕ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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Введение
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Глава первая. БЕЗУМЕЦ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД
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Глава вторая. ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ БРЕДА
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Глава третья. ЛИКИ БЕЗУМИЯ
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Глава четвертая. ВРАЧИ И БОЛЬНЫЕ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
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Введение
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Глава первая. ВЕЛИКИЙ СТРАХ
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Глава вторая. НОВЫЕ ГРАНИЦЫ
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Глава третья. О ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ СВОБОДЫ
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Глава четвертая. РОЖДЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ
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Глава пятая. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГ
ПРИМЕЧАНИЯ
Библиография
Мишель Фуко - История безумия в классическую эпоху - Из главы первой «STULTIFERA NAVIS»
На исходе Средних веков западный мир избавляется от проказы. По окраинам поселений, за воротами городов образуется нечто вроде больших проплешин: болезнь, отступив, надолго превратила эти места в бесплодные, необитаемые пространства. Отныне они на века будут отданы во власть нечеловеческого начала. С XIV по XVII в. они, замерев в ожидании, станут призывать к себе странными заклинаниями новое воплощение зла, новую гримасу страха, новые магические обряды очищения и изгнания из сообщества.
Начиная с эпохи Высокого Средневековья и до конца Крестовых походов количество проклятых селений — лепрозориев — по всей Европе неуклонно росло. Согласно Матвею Парижскому, в христианском мире в целом их насчитывалось до 19 тысяч. Во всяком случае, во Франции к 1266 г., когда Людовик VIII ввел в действие свои правила для лепрозориев, их было более 2 тысяч. В одном только Парижском диоцезе их число доходило до 43; среди них были Бур-ла-Рен, Корбей, Сен-Валер и зловещий Шан-Пурри (Гнилое Поле); к ним принадлежал и Шаран-тон. Два самых крупных лепрозория — Сен-Жермен и Сен-Лазар — находились в непосредственной близости от Парижа; их названия встретятся нам в истории другой болезни.
Ибо начиная с XV в. лепрозории постепенно приходят в запустение; Сен-Жермен уже в следующем столетии превращается в исправительное заведение для малолетних преступников, а в Сен-Jla-заре к тому моменту, когда здесь появляется святой Винцент, остается один-единственный прокаженный, «сьёр Ланглуа, стряпчий светского суда». В Нансийском лепрозории, одном из крупнейших в Европе, в эпоху регентства Марии Медичи содержатся всего четверо больных. Согласно «Мемуарам» Кателя, к концу Средневековья в Тулузе насчитывалось 29 больниц, и 7 из них были лепрозориями; но уже в начале XVII в. встречаются упоминания только трех — Сен-Сиприена, Арно-Бернара и Сен-Мишеля. Избавление от проказы нередко становится поводом для празднеств: так, в 1635 г. жители Реймса устраивают торжественную процессию, дабы возблагодарить Бога, спасшего их город от этого бедствия.
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