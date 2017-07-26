Мне бы хотелось, чтобы книга (по крайней мере в глазах че­ловека, ее написавшего) была только совокупностью составля­ющих ее фраз и ничем иным; чтобы у нее не было двойника-пре­дисловия, самого первого ее симулякра, почитающего себя впра­ве диктовать свои законы всем остальным подобиям, которые могут в будущем сложиться на ее основе.

Мне бы хотелось, что­бы эту вещицу-событие, едва заметную среди великого множе­ства других книг, переписывали вновь и вновь, чтобы она рас­падалась на фрагменты, повторялась, отражалась, двоилась и в конечном счете исчезла — причем так, чтобы тот, кому случи­лось ее создать, никогда не смог добиваться для себя права быть ей хозяином или навязчиво внушать другим, что именно он хотел в ней сказать и чем именно она должна быть.

Короче, мне бы хо­телось, чтобы книга не сводила собственный статус к статусу тек­ста — с этим прекрасно справится педагогика или критика, — но чтобы ей хватило нахальства объявить себя дискурсом, иначе говоря, одновременно сражением и оружием, стратегией и уда­ром, борьбой и трофеем или боевой раной, стечением обстоя­тельств и отголоском минувшего, случайной встречей и повто­ряющейся картиной.

Мишель Фуко - История безумия в классическую эпоху

МОСКВА, 2010. — 698,

ISBN 978-5-17-060345-9 (ООО «Изд-во ACT»)

ISBN 978-5-403-03334-3 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»).

Мишель Фуко - История безумия в классическую эпоху - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. «STULTIFERA NAVIS»

Глава вторая. ВЕЛИКОЕ ЗАТОЧЕНИЕ

Глава третья. МИР ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Глава четвертая. ОПЫТЫ БЕЗУМИЯ

Глава пятая. У МАЛ ПШЕННЫЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Введение

Глава первая. БЕЗУМЕЦ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД

Глава вторая. ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ БРЕДА

Глава третья. ЛИКИ БЕЗУМИЯ

Глава четвертая. ВРАЧИ И БОЛЬНЫЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Введение

Глава первая. ВЕЛИКИЙ СТРАХ

Глава вторая. НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

Глава третья. О ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ СВОБОДЫ

Глава четвертая. РОЖДЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ

Глава пятая. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГ

ПРИМЕЧАНИЯ

Библиография

Мишель Фуко - История безумия в классическую эпоху - Из главы первой «STULTIFERA NAVIS»



На исходе Средних веков западный мир избавляется от проказы. По окраинам поселений, за воротами городов образуется нечто вроде больших проплешин: болезнь, отступив, надолго превратила эти места в бесплодные, необитаемые пространства. Отныне они на века будут отданы во власть нечеловеческого начала. С XIV по XVII в. они, замерев в ожидании, станут призывать к себе странными заклинаниями новое воплощение зла, новую гримасу страха, новые магические обряды очищения и изгнания из сообщества.



Начиная с эпохи Высокого Средневековья и до конца Крестовых походов количество проклятых селений — лепрозориев — по всей Европе неуклонно росло. Согласно Матвею Парижскому, в христианском мире в целом их насчитывалось до 19 тысяч. Во всяком случае, во Франции к 1266 г., когда Людовик VIII ввел в действие свои правила для лепрозориев, их было более 2 тысяч. В одном только Парижском диоцезе их число доходило до 43; среди них были Бур-ла-Рен, Корбей, Сен-Валер и зловещий Шан-Пурри (Гнилое Поле); к ним принадлежал и Шаран-тон. Два самых крупных лепрозория — Сен-Жермен и Сен-Лазар — находились в непосредственной близости от Парижа; их названия встретятся нам в истории другой болезни.

Ибо начиная с XV в. лепрозории постепенно приходят в запустение; Сен-Жермен уже в следующем столетии превращается в исправительное заведение для малолетних преступников, а в Сен-Jla-заре к тому моменту, когда здесь появляется святой Винцент, остается один-единственный прокаженный, «сьёр Ланглуа, стряпчий светского суда». В Нансийском лепрозории, одном из крупнейших в Европе, в эпоху регентства Марии Медичи содержатся всего четверо больных. Согласно «Мемуарам» Кателя, к концу Средневековья в Тулузе насчитывалось 29 больниц, и 7 из них были лепрозориями; но уже в начале XVII в. встречаются упоминания только трех — Сен-Сиприена, Арно-Бернара и Сен-Мишеля. Избавление от проказы нередко становится поводом для празднеств: так, в 1635 г. жители Реймса устраивают торжественную процессию, дабы возблагодарить Бога, спасшего их город от этого бедствия.