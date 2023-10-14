Фукс - Законы дочерей Израиля
Книга «Законы дочери Израиля» известного современного автора - рава Ицхака Фукса - одна из популярнейших книг по еврейским законам, актуальным для женщин и девушек. Эта книга переведена на английский и французский языки, выдержала несколько изданий и стоит на книжной полке в доме практически каждой соблюдающей еврейской семьи.
Книга доступна для понимания как начинающих, так и тех, кто воспитывался в религиозной традиции. Множество примечаний, отсылающих к источникам, могут быть полезны и компетентным в еврейском законе мужчинам, поскольку они позволяет глубже вникнуть в различные аспекты закона, касающиеся их жен и дочерей.
При подготовке русскоязычной версии книги, мы взяли за основу структуру американского издания, где важные разъяснения и дополнительные законы, данные в примечаниях, переведены на английский. Мы придерживались этого подхода и в нашей книге.
В конце книги мы добавили указатель еврейских понятий для начинающих, а также указатель трудов й авторов, который поможет более продвинутому читателю глубже понять истоки практического закона.
Рав Ицхак-Яаков Фукс - Законы дочерей Израиля
Сборник законов, правил поведения и обычаев, актуальных для девушек и женщин
М., Дор Ревии, 2016, 306 с.
ISBN 978-617-7207-38-1
Перевод Рут Соминской
Рав Ицхак-Яаков Фукс - Законы дочерей Израиля
- Введение. «Кто найдет жену столь совершенную?»
- Глава 1. Утро. Законы омовения рук. Порядок утренних благословений
- Глава 2. Законы молитвы
- Глава 3. Законы трапезы. Благословения после еды
- Глава 4. Законы скромности. Одежда
- Глава 5 Законы скромности. Женские волосы
- Глава 6. Законы скромности. Женское пение
- Глава 7.Законы скромности. Дополнительные аспекты
- Глава 8.Йихуд. Законы и правила проведения в отношениях между полами
- Глава 9. Изучение Торы
- Глава 10. Воспитание детей
- Глава 11.Батмицва
- Глава 12.Отделение халы
- Глава 13.Траур
- Глава.14.Повседневные законы.Различные благословения
- Глава 15.Шабат
- Глава 16.Рошходеш(новомесячье)
- Глава 17.Праздники
- Глава 18.Холь амоэд(«полупраздничные» дни)
- Глава 19.Рош ашана и Йом кипур
- Глава 20.Суккот
- Глава 21.Ханука
- Глава 22.Пурим
- Глава 23.Песах
- Глава 24.Шавуот
- Глава 25. Бейн амецарим. От семнадцатого тамуза до Девятого ава
- Приложение I. Термины и понятия иудаизма, встречающиеся в этой книге
- Приложение II. Персоналии и источники
- Молитва после зажжения свечей
- Молитва о благополучии детей
Рав Ицхак-Яаков Фукс - Законы дочерей Израиля - Посвящение от издателей
Как нам возблагодарить Творца за тот дар, который мы получили, донеся до русскоязычной общины перевод книги великого мудреца Торы нашего поколения рава Ицхака Яакова-Фукса «Законы дочерей Израиля». Этот перевод является результатом труда большого количества людей, которые вложили в него частичку своего теплого еврейского сердца.
Сказал рабби Йоси: «Я называл свою жену "мой дом". И мой дом я называл "моя жена"» (Гитин 52а). Наши мудрецы не случайно сравнивают женщину с домом, так как именно она является тем оплотом и фундаментом, на котором зиждется еврейский дом. В наше непростое время, когда волны ассимиляции, словно воды потопа, пытаются затушить тот вечный свет, который еврейский народ несет миру последние четыре тысячи лет, именно на еврейской женщине лежит святая миссия сохранить этот свет для будущих поколений. Как сказано в Талмуде (Сота 116): «В заслугу праведных женщин еврейский народ вышел из Египта, и в заслугу праведных женщин он удостоится Избавления в будущем».
Нам кажется значимым, что эта книга выходит в свет именно в этом году, когда община «Четвертое поколение - Дор Ревии» отмечает свое пятнадцатилетие.
Наши мудрецы, комментируя Тору, учат нас, что еврей может оторваться от своих корней максимум на три поколения, четвертое же поколение стоит перед решающим выбором между полной ассимиляцией и возвращением в лоно своего народа. Большинство членов нашей общины как раз и являются этим последним, решающим четвертым поколением (Дор Ревии). Этот факт обусловил не только название нашей общины, но и определил ее основную миссию: помочь еврееям нашего, четвертого, поколения вернуться к своим корням. Оглядываясь на пройденный путь, я хочу поблагодарить Бога, который удостоил нас права стать проводником, благодаря которому сотни людей вернулись к священной Торе и ее заповедям. Сегодня, через пятнадцать лет после образования общины «Дор Ревии», многие ее члены обосновались в разных странах и продолжают нести еврейскому народу тот свет, который Всевышний зажег в них в наших стенах. Мы приглашаем всех желающих познакомиться с нашей общиной и присоединиться к нам. Я хочу выразить благодарность моему щедрому другу рэб Мордехаю (Марку) Пилипу, который взял на себя все расходы по изданию этой книги и который уже много лет является одним из столпов, на котором зиждется наша община. Его доброе еврейское сердце, порядочность и мудрость помогают нам во всех наших начинаниях. Также я хочу поблагодарить всех членов общины «Дор Ревии» просто за то, что они есть и за то, что каждым своим шагом они освещают Имя Творца, да будет Он благословен. Сказана в Талмуде: «Тот, кто пишет книги и отдает их другим, делает то, что будет ему заслугой навеки».
Нахум Гедалья Шестах, раввин общины «Дор Ревии»
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