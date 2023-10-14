Сборник законов, правил поведения и обычаев, актуальных для девушек и женщин

М., Дор Ревии, 2016, 306 с.

ISBN 978-617-7207-38-1

Перевод Рут Соминской

Как нам возблагодарить Творца за тот дар, который мы получили, донеся до русскоязычной общины перевод книги великого мудреца Торы нашего поколения рава Ицхака Яакова-Фукса «Законы дочерей Израиля». Этот перевод является результатом труда большого количества людей, которые вложили в него частичку своего теплого еврейского сердца.

Сказал рабби Йоси: «Я называл свою жену "мой дом". И мой дом я называл "моя жена"» (Гитин 52а). Наши мудрецы не случайно сравнивают женщину с домом, так как именно она является тем оплотом и фундаментом, на котором зиждется еврейский дом. В наше непростое время, когда волны ассимиляции, словно воды потопа, пытаются затушить тот вечный свет, который еврейский народ несет миру последние четыре тысячи лет, именно на еврейской женщине лежит святая миссия сохранить этот свет для будущих поколений. Как сказано в Талмуде (Сота 116): «В заслугу праведных женщин еврейский народ вышел из Египта, и в заслугу праведных женщин он удостоится Избавления в будущем».

Нам кажется значимым, что эта книга выходит в свет именно в этом году, когда община «Четвертое поколение - Дор Ревии» отмечает свое пятнадцатилетие.

Наши мудрецы, комментируя Тору, учат нас, что еврей может оторваться от своих корней максимум на три поколения, четвертое же поколение стоит перед решающим выбором между полной ассимиляцией и возвращением в лоно своего народа. Большинство членов нашей общины как раз и являются этим последним, решающим четвертым поколением (Дор Ревии). Этот факт обусловил не только название нашей общины, но и определил ее основную миссию: помочь еврееям нашего, четвертого, поколения вернуться к своим корням. Оглядываясь на пройденный путь, я хочу поблагодарить Бога, который удостоил нас права стать проводником, благодаря которому сотни людей вернулись к священной Торе и ее заповедям. Сегодня, через пятнадцать лет после образования общины «Дор Ревии», многие ее члены обосновались в разных странах и продолжают нести еврейскому народу тот свет, который Всевышний зажег в них в наших стенах. Мы приглашаем всех желающих познакомиться с нашей общиной и присоединиться к нам. Я хочу выразить благодарность моему щедрому другу рэб Мордехаю (Марку) Пилипу, который взял на себя все расходы по изданию этой книги и который уже много лет является одним из столпов, на котором зиждется наша община. Его доброе еврейское сердце, порядочность и мудрость помогают нам во всех наших начинаниях. Также я хочу поблагодарить всех членов общины «Дор Ревии» просто за то, что они есть и за то, что каждым своим шагом они освещают Имя Творца, да будет Он благословен. Сказана в Талмуде: «Тот, кто пишет книги и отдает их другим, делает то, что будет ему заслугой навеки».

Нахум Гедалья Шестах, раввин общины «Дор Ревии»