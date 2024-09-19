Фулканелли - Философские обители и связь герметической символики с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания

Парадоксальны проявления эпохи средневековья, чьи характерные особенности озадачивают, однако проницательный ее почитатель все же в состоянии разрешить все эти странные противоречия. Но как соединить несоединимое? Как согласовать известные исторические факты со свидетельством средневековых произведений искусства?

Авторы хроник описывают нам эту несчастную эпоху исключительно в мрачных красках. Несколько веков сплошных нашествий, войн, голода, эпидемий. А между тем архитектурные сооружения — верные и надежные свидетели этих грозных времен — лишены каких-либо намеков на подобные бедственные события. Наоборот, создается впечатление, что их строили в мощном порыве вдохновения и в стремлении к идеалу глубоко верующие люди, жившие счастливо в процветающем высокоорганизованном обществе.

Должны ли мы усомниться в правдивости исторических сведений, в достоверности приводимых данных и уверовать в справедливость распространенной поговорки — в то, что счастливые народы не имеют истории? Или, не отбрасывая всего огульно, увидеть здесь, при относительном недостатке событий, подтверждение мнения о тьме средневековья?

Как бы то ни было, неоспоримо одно: все готические здания без исключения излучают беспримерное спокойствие, приподнятость духа, благородство. В частности, внимательный осмотр скульптур тут же дает почувствовать безмятежность, незамутненную чистоту и умиротворенность этих лиц. Все они спокойные, улыбающиеся, приветливые, добродушные. Целое содружество людей из камня, молчаливых, благопристойных. Все женщины в теле, значит, натурщицы хорошо и разнообразно питались. Дети толстощекие, полные, пышут здоровьем. Священники, дьяконы, капуцины, монахи, причетники, певчие так и выставляют напоказ свои жизнерадостные физиономии или солидное брюшко. Их создатели — замечательные скульпторы и скромные люди — не обманывают нас, да и сами не могли обмануться. Они берут свои типы из повседневной жизни, находят их среди хлопочущего кругом народа, часть которого они сами. Да, эти фигуры, во множестве схваченные прямо на улочке, в таверне, школе, ризнице или мастерской, слегка утрированы, их черты слишком резко выражены, но это чтобы подчеркнуть живописность, характерность, веселье, крупную фигуру. Пусть это гротеск, но гротеск, наполненный радостью и смыслом. Насмешка над людьми, которые не прочь повеселиться, выпить, попеть, «обожраться до отвала». Шедевры реалистической школы, глубоко человечной, уверенной в своем мастерстве, сознающей свои средства, не знающей, однако, что такое боль, нищета, угнетение или рабство. Это настолько верно, что как бы вы ни искали, сколько бы готических скульптур не осмотрели, вы бы никогда не нашли изображения действительно страдающего Христа. Вы вместе с нами убедитесь, что latomi* старались придать трагический вид распятым фигурам, но всегда безуспешно. В лучшем случае Христос немного худой и с прикрытыми глазами — кажется, что он отдыхает. Сцены Страшного суда в наших соборах изобилуют кривляющимися, уродливыми, чудовищными демонами, скорее смешными, чем жуткими. Осужденные же на муки, проклятые, словно ничего уже не чувствуют, жарятся себе на слабом огне в кастрюлях, не испытывая ни напрасного уже раскаяния, ни настоящей боли.

Фулканелли - Философские обители и связь герметической символики с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания

Пер. с франц. В. Каспаров. — М.: Энигма, 2003. — 624 с. (Алый Лев)

ISBN 5-94698-03 3-5

Фулканелли - Философские обители – Содержание

Олег Фомин. «Неузнанный король священного искусства»

Необходимые замечания

Эжен Канселье. Предисловия

К первому изданию

Ко второму изданию

К третьему изданию

Философские Обители

Книга первая

История и памятники искусства

Средние века и Ренессанс

Средневековая алхимия

Алхимическая лаборатория из легенд

Химия и философия

Герметическая кабала

Алхимия и спагирия

Книга вторая

Саламандра из Лизьё

Алхимический миф об Адаме и Еве

Луи д'Эстиссак, Наместник Пуату и Сентонжа, Высшее должностное лицо при короле и герметический философ

Лесной житель, мистический вестник из Тьера

Удивительный гримуар из замка Дампьер

Стражи при теле Франциска И, герцога бретонского

Солнечные часы дворца Холируд в Эдинбурге

Парадокс бесконечного прогресса наук

Парадокс бесконечного прогресса наук

Царство человеческое

Потоп

Атлантида

Большой пожар

Золотой век

Комментарии

Олега Фомина

Владимира Карпца

Список иллюстраций

Указатель