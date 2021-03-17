Фуллер - Постправда
Оксфордский словарь английского языка действительно объявил постправду, или постистину, словом 2016 г., однако само это понятие всегда было у нас и в политике, и в науке, поскольку оно им намного ближе, чем полагают те, кто недоволен его существованием. Для того чтобы раскрыть его политические корни, длинная память не нужна. Вспомним придуманное в 2004 г. выражение «сообщество, основанное на реальности», ставшее ироническим контрапунктом к внешнеполитическому подходу, которого придерживался Джордж Буш-младший, особенно после начала войны в Ираке. Тем не менее интересно посмотреть точное словарное определение постистины, включающее также примеры узуса:
Характеризует или обозначает обстоятельства, в которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личной вере:
«в эту эпоху постистины легко отыскать любые данные, какие только захочется, и прийти к любому выводу, к какому только пожелаете»;
«некоторые комментаторы отмечали, что мы живем в эпоху постистины».
Такое определение имеет очевидно негативный оттенок. Собственно, это не что иное, как постистинное определение постистины. Именно в таком свете хотят представить своих противников те, кто занимает господствующие позиции в актуальной игре знания и власти. В данном контексте слово «эмоция» само является составляющей жаргона постистины, лишь затемняющей истинную функцию этого слова, которая состоит в том, чтобы получить сравнительное преимущество на некотором более или менее четко определенном игровом поле.
Люди, более всего чувствительные к тому факту, что мы живем в мире «постистины», склонны полагать, что реальность фундаментально отличается от того, что о ней думает большинство. Это относится к обеим сторонам современного водораздела «постистины», то есть к элитарным экспертам и популистским демагогам. Обе эти позиции определяются платоновским мировоззрением, которое Никколо Макиавелли успешно демократизировал в период Ренессанса. Затем оно было модернизировано для капиталистического мира политэкономистом Виль-фредо Парето (1848-1923), одним из забытых отцов-ос-нователей социологии, в работах которого черпал вдохновение Бенито Муссолини. В годы моей молодости Парето все еще называли «Марксом правящего класса», что объяснялось уважительным отношением к нему со стороны таких либералов времен холодной войны, как Толкотт Парсонс и Раймон Арон [Parsons, 1937, ch. 5-7; Aron, 1967, ch. 2; Арон, 1992, с. 403-487]. Если и есть человек, заслуживающий звания небесного покровителя постистины, то это Парето.
С его точки зрения, социальный порядок является результатом взаимодействия элит двух типов, которых он называл, следуя в этом за Макиавелли, львами и лисами. Оба вида торгуют постистиной. Львы рассматривают общепринятое в статус-кво понимание прошлого в качестве надежного основания будущего, тогда как лисы считают, что статус-кво поддерживает порочное понимание прошлого, которое мешает достижению лучшего будущего. История, таким образом, заключается в непрерывном обороте двух этих темпоральных ориентаций: «индуктивной» и «контриндуктивной», как сказали бы эпистемологи.
Стив Фуллер - Постправда: Знание как борьба за власть
(Политическая теория)
Проект серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 368 с.
ISBN 978-5-7598-2190-8 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-2215-8 (e-book)
Стив Фуллер - Постправда: Знание как борьба за власть - Содержание
Благодарности
Введение. Наука и политика в эпоху постистины: скрытая рука Парето
ГЛАВА 1. БРЕКЗИТ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СТОЛКНОВЕНИИ С ВОЛЕЙ НАРОДА
Введение
Антиэкспертный поворот в политике и науке
Как в случае брекзита антиэксперты побили экспертов в их собственной игре
Как антиэксперты в игре брекзита в конечном счете забили гол в свои ворота
ГЛАВА 2. ЧТО О СИТУАЦИИ ПОСТИСТИНЫ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ФИЛОСОФИЯ
История истины с точки зрения постистины
Рождение риторики как ключевого элемента концептуального комплекса постистины
Модальная власть индустрии развлечений
Как истина видится постистине: веритизм как «фейк-философия»
Консенсус: сфабрикованное согласие как регулятивный идеал науки?
ГЛАВА 3. СОЦИОЛОГИЯ, А ТАКЖЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ КАК НАУКИ ЭПОХИ ПОСТИСТИНЫ
Социология и социальное конструирование идентичности
Исследования науки и технологий и научное трюкачество
ГЛАВА 4. ПОСТИСТИНА АКАДЕМИИ: НЕРАСКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ
Введение: эпистемические недостатки академии и претензии на безусловные права
Проблема академического поиска ренты и междисциплинарная контрмера
Культ успеха и военно-промышленная воля к знанию
Корпорация как центр военно-промышленной воли к знанию
Заключение: поучительная история Фрица Габера и более общие выводы для междисциплинарности
Приложение: пролегомены к глубинной истории избыточности информации
ГЛАВА 5. КАСТОМИЗАЦИЯ НАУКИ: ПРОЕКТ ДЛЯ СИТУАЦИИ ПОСТИСТИНЫ
Протнаука: наука личная и прямая
Публичный интеллектуал как прото-протученый
Заказчик науки, которому не нужно быть ее потребителем
Роль кастомизированной науки в будущем демократии и университета
Интерлюдия: Википедия — демократическое лекарство, которое хуже элитистской болезни?
Исторические прецеденты и будущие перспективы адекватного научного ответа на кастомизированную науку
ГЛАВА 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ И НАУКИ НА ИГРОВОМ ПОЛЕ ВРЕМЕНИ
Веберовская диалектика: место встречи политической философии и философии науки
Модальная власть и тонкое искусство реализации возможного
«Как если бы»: политика и наука о различии между фактом и вымыслом
Квантовая природа модальной власти
Пролегомены к квантовой историографии модальной власти
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ КАК ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОСТИСТИНЫ
Введение: алхимическое искусство извлечения истины из заблуждения
Предсказание: значимость прошлого для будущего
Помогает ли наука прогнозированию или же вредит ему? Судьба публичных интеллектуалов как экспертов
Учиться «мыслить немыслимое»: испытательный полигон для постистины
Суперпрогнозирование: тонкое искусство вечной подготовки к Судному дню
Заключение: от суперпрогнозирования к форсированному правлению
Резюме
Аннотированный указатель
Литература
Замечательная книга! Советую всем, кто хочет разобраться в происходящих ныне событиях.