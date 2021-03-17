Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фуллер - Постправда

Стив Фуллер - Постправда: Знание как борьба за власть
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Sociology Political Science

Оксфордский словарь английского языка действительно объявил постправду, или постистину, словом 2016 г., однако само это понятие всегда было у нас и в политике, и в науке, поскольку оно им намного ближе, чем полагают те, кто недоволен его существованием. Для того чтобы раскрыть его политические корни, длинная память не нужна. Вспомним придуманное в 2004 г. выражение «сообщество, основанное на реальности», ставшее ироническим контрапунктом к внешнеполитическому подходу, которого придерживался Джордж Буш-младший, особенно после начала войны в Ираке. Тем не менее интересно посмотреть точное словарное определение постистины, включающее также примеры узуса:

Характеризует или обозначает обстоятельства, в которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личной вере:

«в эту эпоху постистины легко отыскать любые данные, какие только захочется, и прийти к любому выводу, к какому только пожелаете»;

«некоторые комментаторы отмечали, что мы живем в эпоху постистины».

Такое определение имеет очевидно негативный оттенок. Собственно, это не что иное, как постистинное определение постистины. Именно в таком свете хотят представить своих противников те, кто занимает господствующие позиции в актуальной игре знания и власти. В данном контексте слово «эмоция» само является составляющей жаргона постистины, лишь затемняющей истинную функцию этого слова, которая состоит в том, чтобы получить сравнительное преимущество на некотором более или менее четко определенном игровом поле.

Люди, более всего чувствительные к тому факту, что мы живем в мире «постистины», склонны полагать, что реальность фундаментально отличается от того, что о ней думает большинство. Это относится к обеим сторонам современного водораздела «постистины», то есть к элитарным экспертам и популистским демагогам. Обе эти позиции определяются платоновским мировоззрением, которое Никколо Макиавелли успешно демократизировал в период Ренессанса. Затем оно было модернизировано для капиталистического мира политэкономистом Виль-фредо Парето (1848-1923), одним из забытых отцов-ос-нователей социологии, в работах которого черпал вдохновение Бенито Муссолини. В годы моей молодости Парето все еще называли «Марксом правящего класса», что объяснялось уважительным отношением к нему со стороны таких либералов времен холодной войны, как Толкотт Парсонс и Раймон Арон [Parsons, 1937, ch. 5-7; Aron, 1967, ch. 2; Арон, 1992, с. 403-487]. Если и есть человек, заслуживающий звания небесного покровителя постистины, то это Парето.

С его точки зрения, социальный порядок является результатом взаимодействия элит двух типов, которых он называл, следуя в этом за Макиавелли, львами и лисами. Оба вида торгуют постистиной. Львы рассматривают общепринятое в статус-кво понимание прошлого в качестве надежного основания будущего, тогда как лисы считают, что статус-кво поддерживает порочное понимание прошлого, которое мешает достижению лучшего будущего. История, таким образом, заключается в непрерывном обороте двух этих темпоральных ориентаций: «индуктивной» и «контриндуктивной», как сказали бы эпистемологи.

Стив Фуллер - Постправда: Знание как борьба за власть

(Политическая теория)

Проект серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-7598-2190-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2215-8 (e-book)

Стив Фуллер - Постправда: Знание как борьба за власть - Содержание

Благодарности

Введение. Наука и политика в эпоху постистины: скрытая рука Парето

ГЛАВА 1. БРЕКЗИТ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СТОЛКНОВЕНИИ С ВОЛЕЙ НАРОДА

  • Введение

  • Антиэкспертный поворот в политике и науке

  • Как в случае брекзита антиэксперты побили экспертов в их собственной игре

  • Как антиэксперты в игре брекзита в конечном счете забили гол в свои ворота

ГЛАВА 2. ЧТО О СИТУАЦИИ ПОСТИСТИНЫ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ФИЛОСОФИЯ

  • История истины с точки зрения постистины

  • Рождение риторики как ключевого элемента концептуального комплекса постистины

  • Модальная власть индустрии развлечений

  • Как истина видится постистине: веритизм как «фейк-философия»

  • Консенсус: сфабрикованное согласие как регулятивный идеал науки?

ГЛАВА 3. СОЦИОЛОГИЯ, А ТАКЖЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ КАК НАУКИ ЭПОХИ ПОСТИСТИНЫ

  • Социология и социальное конструирование идентичности

  • Исследования науки и технологий и научное трюкачество

ГЛАВА 4. ПОСТИСТИНА АКАДЕМИИ: НЕРАСКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ

  • Введение: эпистемические недостатки академии и претензии на безусловные права

  • Проблема академического поиска ренты и междисциплинарная контрмера

  • Культ успеха и военно-промышленная воля к знанию

  • Корпорация как центр военно-промышленной воли к знанию

  • Заключение: поучительная история Фрица Габера и более общие выводы для междисциплинарности

  • Приложение: пролегомены к глубинной истории избыточности информации

ГЛАВА 5. КАСТОМИЗАЦИЯ НАУКИ: ПРОЕКТ ДЛЯ СИТУАЦИИ ПОСТИСТИНЫ

  • Протнаука: наука личная и прямая

  • Публичный интеллектуал как прото-протученый

  • Заказчик науки, которому не нужно быть ее потребителем

  • Роль кастомизированной науки в будущем демократии и университета

  • Интерлюдия: Википедия — демократическое лекарство, которое хуже элитистской болезни?

  • Исторические прецеденты и будущие перспективы адекватного научного ответа на кастомизированную науку

ГЛАВА 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ И НАУКИ НА ИГРОВОМ ПОЛЕ ВРЕМЕНИ

  • Веберовская диалектика: место встречи политической философии и философии науки

  • Модальная власть и тонкое искусство реализации возможного

  • «Как если бы»: политика и наука о различии между фактом и вымыслом

  • Квантовая природа модальной власти

  • Пролегомены к квантовой историографии модальной власти

ГЛАВА 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ КАК ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОСТИСТИНЫ

  • Введение: алхимическое искусство извлечения истины из заблуждения

  • Предсказание: значимость прошлого для будущего

  • Помогает ли наука прогнозированию или же вредит ему? Судьба публичных интеллектуалов как экспертов

  • Учиться «мыслить немыслимое»: испытательный полигон для постистины

  • Суперпрогнозирование: тонкое искусство вечной подготовки к Судному дню

  • Заключение: от суперпрогнозирования к форсированному правлению

Резюме

Аннотированный указатель

Литература

Views 607
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 5 years ago

Замечательная книга! Советую всем, кто хочет разобраться в происходящих ныне событиях.

Related Books

All Books