Оксфордский словарь английского языка действительно объявил постправду, или постистину, словом 2016 г., однако само это понятие всегда было у нас и в политике, и в науке, поскольку оно им намного ближе, чем полагают те, кто недоволен его существованием. Для того чтобы раскрыть его политические корни, длинная память не нужна. Вспомним придуманное в 2004 г. выражение «сообщество, основанное на реальности», ставшее ироническим контрапунктом к внешнеполитическому подходу, которого придерживался Джордж Буш-младший, особенно после начала войны в Ираке. Тем не менее интересно посмотреть точное словарное определение постистины, включающее также примеры узуса:

Характеризует или обозначает обстоятельства, в которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личной вере:

«в эту эпоху постистины легко отыскать любые данные, какие только захочется, и прийти к любому выводу, к какому только пожелаете»;

«некоторые комментаторы отмечали, что мы живем в эпоху постистины».

Такое определение имеет очевидно негативный оттенок. Собственно, это не что иное, как постистинное определение постистины. Именно в таком свете хотят представить своих противников те, кто занимает господствующие позиции в актуальной игре знания и власти. В данном контексте слово «эмоция» само является составляющей жаргона постистины, лишь затемняющей истинную функцию этого слова, которая состоит в том, чтобы получить сравнительное преимущество на некотором более или менее четко определенном игровом поле.

Люди, более всего чувствительные к тому факту, что мы живем в мире «постистины», склонны полагать, что реальность фундаментально отличается от того, что о ней думает большинство. Это относится к обеим сторонам современного водораздела «постистины», то есть к элитарным экспертам и популистским демагогам. Обе эти позиции определяются платоновским мировоззрением, которое Никколо Макиавелли успешно демократизировал в период Ренессанса. Затем оно было модернизировано для капиталистического мира политэкономистом Виль-фредо Парето (1848-1923), одним из забытых отцов-ос-нователей социологии, в работах которого черпал вдохновение Бенито Муссолини. В годы моей молодости Парето все еще называли «Марксом правящего класса», что объяснялось уважительным отношением к нему со стороны таких либералов времен холодной войны, как Толкотт Парсонс и Раймон Арон [Parsons, 1937, ch. 5-7; Aron, 1967, ch. 2; Арон, 1992, с. 403-487]. Если и есть человек, заслуживающий звания небесного покровителя постистины, то это Парето.

С его точки зрения, социальный порядок является результатом взаимодействия элит двух типов, которых он называл, следуя в этом за Макиавелли, львами и лисами. Оба вида торгуют постистиной. Львы рассматривают общепринятое в статус-кво понимание прошлого в качестве надежного основания будущего, тогда как лисы считают, что статус-кво поддерживает порочное понимание прошлого, которое мешает достижению лучшего будущего. История, таким образом, заключается в непрерывном обороте двух этих темпоральных ориентаций: «индуктивной» и «контриндуктивной», как сказали бы эпистемологи.

Стив Фуллер - Постправда: Знание как борьба за власть

(Политическая теория)

Проект серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-7598-2190-8 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2215-8 (e-book)

Стив Фуллер - Постправда: Знание как борьба за власть - Содержание

Благодарности

Введение. Наука и политика в эпоху постистины: скрытая рука Парето

ГЛАВА 1. БРЕКЗИТ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СТОЛКНОВЕНИИ С ВОЛЕЙ НАРОДА

Введение

Антиэкспертный поворот в политике и науке

Как в случае брекзита антиэксперты побили экспертов в их собственной игре

Как антиэксперты в игре брекзита в конечном счете забили гол в свои ворота

ГЛАВА 2. ЧТО О СИТУАЦИИ ПОСТИСТИНЫ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ФИЛОСОФИЯ

История истины с точки зрения постистины

Рождение риторики как ключевого элемента концептуального комплекса постистины

Модальная власть индустрии развлечений

Как истина видится постистине: веритизм как «фейк-философия»

Консенсус: сфабрикованное согласие как регулятивный идеал науки?

ГЛАВА 3. СОЦИОЛОГИЯ, А ТАКЖЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ КАК НАУКИ ЭПОХИ ПОСТИСТИНЫ

Социология и социальное конструирование идентичности

Исследования науки и технологий и научное трюкачество

ГЛАВА 4. ПОСТИСТИНА АКАДЕМИИ: НЕРАСКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ

Введение: эпистемические недостатки академии и претензии на безусловные права

Проблема академического поиска ренты и междисциплинарная контрмера

Культ успеха и военно-промышленная воля к знанию

Корпорация как центр военно-промышленной воли к знанию

Заключение: поучительная история Фрица Габера и более общие выводы для междисциплинарности

Приложение: пролегомены к глубинной истории избыточности информации

ГЛАВА 5. КАСТОМИЗАЦИЯ НАУКИ: ПРОЕКТ ДЛЯ СИТУАЦИИ ПОСТИСТИНЫ

Протнаука: наука личная и прямая

Публичный интеллектуал как прото-протученый

Заказчик науки, которому не нужно быть ее потребителем

Роль кастомизированной науки в будущем демократии и университета

Интерлюдия: Википедия — демократическое лекарство, которое хуже элитистской болезни?

Исторические прецеденты и будущие перспективы адекватного научного ответа на кастомизированную науку

ГЛАВА 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ И НАУКИ НА ИГРОВОМ ПОЛЕ ВРЕМЕНИ

Веберовская диалектика: место встречи политической философии и философии науки

Модальная власть и тонкое искусство реализации возможного

«Как если бы»: политика и наука о различии между фактом и вымыслом

Квантовая природа модальной власти

Пролегомены к квантовой историографии модальной власти

ГЛАВА 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ КАК ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОСТИСТИНЫ

Введение: алхимическое искусство извлечения истины из заблуждения

Предсказание: значимость прошлого для будущего

Помогает ли наука прогнозированию или же вредит ему? Судьба публичных интеллектуалов как экспертов

Учиться «мыслить немыслимое»: испытательный полигон для постистины

Суперпрогнозирование: тонкое искусство вечной подготовки к Судному дню

Заключение: от суперпрогнозирования к форсированному правлению

Резюме

Аннотированный указатель

Литература