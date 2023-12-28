Фундаментализм - Волобуев - Религиозный фундаментализм в глобализованном мире
Термин «фундаментализм» ввели в оборот те протестанты, для которых неприемлемы модернистские веяния в протестантизме, и которые настаивают на необходимости буквального понимания Библии. Сегодня этот термин широко используется применительно к другим конфессиям, особенно к исламу. Причем фундаментализм и ислам почему-то в последнее время часто отождествляют с терроризмом и экстремизмом.
В последние десятилетия XX в., когда значение ислама как политического фактора быстро росло, журналисты и ученые в попытке разъяснить сущность различных проявлений этого феномена внесли основательную путаницу в наши представления. Так, однотипные явления фундаменталистского толка подчас называются по-разному, типологически разные — одинаково, хотя каждое название, как правило, отражает отдельные их реальные черты.
Научно обоснованное определение фундаментализма отсутствует. Вероятно, каждый верующий, как и религиозная группа, не приемлющая ортодоксальное вероучение или отколовшаяся от него, могут считаться фундаменталистами, так как придерживаются основ веры. Таково распространенное мнение. Авторы статей данного сборника понимают под фундаментализмом идеологию религиозных и религиозно-политических движений и течений, которые активно выступают за возвращение к истокам или богословской основе вероучения, за возвращение вере ее изначальной чистоты.
Фундаментализм. Статьи
М.: Институт востоковедения РАН
Издательство «Крафт+», 2003. 264 с.
ISBN 5-89282-214-1
Фундаментализм. Статьи - Содержание
Предисловие (З.И. Левин)
- З. И. Левин Хранители Слова и блюстители Духа Откровения
- М. Ю. Рощин След исламского фундаментализма на Северном Кавказе
-
Приложения
- Заметки о жизни в «джамаате» (Д. А. Нечитайло)
- Лидер исламского «Джамаата» Дагестана Багауддин Мухаммад о джихаде и бид'а (Д. А. Нечитайло)
- P. M. Шарипова Ислам доверяет разуму (татарские селафиты и джадиды)
- С. Б. Филатов Возвращение к основам (протестантский фундаментализм)
- В. Н. Уляхин Фундаментализм в православии: теория и практика
- А. Б. Волков Израиль: ортодоксальный иудаизм
Фундаментализм. Статьи - Лидер исламского «Джамаата» Дагестана Багауддин Мухаммад о джихаде
Багауддин делит джихад на два вида:
1. Оборонительный - когда враги посягают на личность, имущество, религию, землю и совесть мусульман. Джихад в Дагестане попадает в разряд оборонительных и является продолжением дела «борцов за веру» прежних веков: шейха Мансура, имамов Гази-Магомета, Гамзат-Бека, Мухаммада Согратлинского и Наджмуддина Гоцинского.
2. Наступательный ведется для того, чтобы поддержать исламский призыв, который следует начать с разъяснения, и если на этом пути встретятся препятствия, их следует преодолеть при помощи силы. «Джихад в исламе занимает высокое место, он является единственно эффективным средством возрождения религии и одержания победы над неверием и неверными».
«Смысл Джихада - устранить власть неверных и установить власть Аллаха. Мы не хотим кровопролития, но когда перед нами не остается других средств. Мы вынуждены прибегнуть к нему».
На мусульман возлагается как индивидуальная обязанность по ведению джихада, так и коллективная. Первая выполняется членом общины по приказу руководителя; когда враг нападает на исламские земли; в случае объявления амиром всеобщей мобилизации в какой-либо местности или же когда мусульманин встречается с врагом. Таким образом, джихад в Дагестане можно рассматривать как индивидуальный долг мусульманина, потому что Дагестан на протяжении нескольких веков находится под властью «неверных».
«Наилучший путь, который я обнаружил, приняв ислам, - стать муджахедом, Аллах обещает муджахеду награду в Судный День за то, что он проливает кровь на джихаде. Если же он погибает, то ему уготован Рай. Моджахед выбирает Рай. И лучший способ попасть туда - джихад! Аллаху Акбар!» Багауддин Мухаммад также заявляет, что «мусульмане находятся в униженном состоянии перед кяфирами. Это состояние сохраняется, потому что мусульмане не ведут джихад! Достижение свободы полностью в руках сегодняшних мусульман, осталось только осознать этот факт и перейти от слов к делу». Бид'а (нововведения) он относит к разряду тягчайших из грехов, который, по его мнению, намного хуже прелюбодеяния и воровства.
Бид'а разделяются на три вида:
1. нововведения, близкие к неверию - обход вокруг могил, обращение к мертвым с просьбой о заступничестве и помощи;
2. нововведения, которые сами по себе являются греховным делом (отказ от женитьбы вообще);
3. нововведения, граничащие с многобожием (паломничества к святым местам, сооружение надгробий и мавзолеев).
Багауддин Мухаммад осуждает даже мавлид (празднование дня рождения и мероприятия, связанные с днем рождения Пророка), потому что:
1. люди обращаются к Пророку о спасении от адских мук, что салафитами расценивается как «величайшее многобожие» (ширк аль-акбар);
2. на мероприятиях, посвященных празднованию мавлида, люди зачастую позволяют себе чрезмерное восхваление Пророка, т.е. приписывают ему те качества, которыми он не обладает, таким образом приравнивая его к Творцу;
3. празднование мавлида в наши дни стало чуть ли не обычаем у мусульман, однако в раннем исламе мавлид не отмечали.;
4. в праздновании по поводу мавлида участвуют совместно мужчины и женщины;
5. мавлид стал демонстрацией своего достатка: люди по разным поводам (заселение в новую квартиру, свадьба) приглашают домой мулл для совершения мавлида;
6. уподобление в этом христианам и иудеям.
Багауддин Мухаммад говорит о причинах появления бид'а. Основной причиной отхода людей от истинного ислама является невежество (незнание истинного ислама). Среди других причин: потакание своим страстям, а не выполнение предписаний шариата, таклид - слепое следование мнению средневековых авторитетов и подражание образу жизни неверных.
Д. А. Нечитайло
Волобуев А.В. - Религиозный фундаментализм в глобализованном мире – Монография
М.: Прометей, 2019. — 370 с.
ISBN 978-5-907100-92-3
Волобуев А.В. - Религиозный фундаментализм в глобализованном мире – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. Религиозный фундаментализм: теоретико-методологиеский аспект
- Раздел 1.1. Сущность и характерные черты фундаментализма
- Раздел 1.2. Виды фундаментализма
ГЛАВА 2. Исламский фундаментализм
- Раздел 2.1. Концептуальный анализ исламского фундаментализма
- Раздел 2.2. Идеологическая основа исламского фундаментализма
- Раздел 2.3. Фундаментальные основы этики и антропологии ислама
- Раздел 2.4. Государство в исламе: основания для порождения фундаменталистской социальной доктрины
- Раздел 2.5. Концепции свободы и судьбы в классической мусульманской этике как основа фундаменталистского мировосприятия
- Раздел 2.6. Исламский фундаментализм и суфийские традиционные учения
ГЛАВА 3. Становление и развитие христианского фундаментализма
- Раздел 3.1. Парижское заявление европейских интеллектуалов
- Раздел. 3.2. Американский евангелический фундаментализм: история и современность
- Раздел 3.3. Католический фундаментализм
- Раздел 3.4. Становление и развитие православного фундаментализма
ГЛАВА 4. Разнообразие фундаментализмов
- Раздел 4.1. Сингальский энторелигиозный фундаментализм в Шри-Ланке
- Раздел 4.2. Индусский этнорелигиозный фундаментализм
- Раздел 4.3. Политический фундаментализм
ГЛАВА 5. Религиозный фундаментализм и глобализация
- Раздел 5.1. Глобализация как контекст религиозного фундаментализма
- Раздел 5.2. Социально-философские основания становления и развития фундаментализма как социального феномена
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
спасибо
Благодарю