Термин «фундаментализм» ввели в оборот те протестанты, для которых неприемлемы модернистские веяния в протестантизме, и которые настаивают на необходимости буквального понимания Библии. Сегодня этот термин широко используется применительно к другим конфессиям, особенно к исламу. Причем фундаментализм и ислам почему-то в последнее время часто отождествляют с терроризмом и экстремизмом.

В последние десятилетия XX в., когда значение ислама как политического фактора быстро росло, журналисты и ученые в попытке разъяснить сущность различных проявлений этого феномена внесли основательную путаницу в наши представления. Так, однотипные явления фундаменталистского толка подчас называются по-разному, типологически разные — одинаково, хотя каждое название, как правило, отражает отдельные их реальные черты.

Научно обоснованное определение фундаментализма отсутствует. Вероятно, каждый верующий, как и религиозная группа, не приемлющая ортодоксальное вероучение или отколовшаяся от него, могут считаться фундаменталистами, так как придерживаются основ веры. Таково распространенное мнение. Авторы статей данного сборника понимают под фундаментализмом идеологию религиозных и религиозно-политических движений и течений, которые активно выступают за возвращение к истокам или богословской основе вероучения, за возвращение вере ее изначальной чистоты.

Фундаментализм. Статьи

М.: Институт востоковедения РАН

Издательство «Крафт+», 2003. 264 с.

ISBN 5-89282-214-1

Фундаментализм. Статьи - Содержание

Предисловие (З.И. Левин)

З. И. Левин Хранители Слова и блюстители Духа Откровения

М. Ю. Рощин След исламского фундаментализма на Северном Кавказе

Приложения Заметки о жизни в «джамаате» (Д. А. Нечитайло) Лидер исламского «Джамаата» Дагестана Багауддин Мухаммад о джихаде и бид'а (Д. А. Нечитайло)



P. M. Шарипова Ислам доверяет разуму (татарские селафиты и джадиды)

С. Б. Филатов Возвращение к основам (протестантский фундаментализм)

В. Н. Уляхин Фундаментализм в православии: теория и практика

А. Б. Волков Израиль: ортодоксальный иудаизм

Фундаментализм. Статьи - Лидер исламского «Джамаата» Дагестана Багауддин Мухаммад о джихаде

Багауддин делит джихад на два вида:

1. Оборонительный - когда враги посягают на личность, имущество, религию, землю и совесть мусульман. Джихад в Дагестане попадает в разряд оборонительных и является продолжением дела «борцов за веру» прежних веков: шейха Мансура, имамов Гази-Магомета, Гамзат-Бека, Мухаммада Согратлинского и Наджмуддина Гоцинского.

2. Наступательный ведется для того, чтобы поддержать исламский призыв, который следует начать с разъяснения, и если на этом пути встретятся препятствия, их следует преодолеть при помощи силы. «Джихад в исламе занимает высокое место, он является единственно эффективным средством возрождения религии и одержания победы над неверием и неверными».

«Смысл Джихада - устранить власть неверных и установить власть Аллаха. Мы не хотим кровопролития, но когда перед нами не остается других средств. Мы вынуждены прибегнуть к нему».

На мусульман возлагается как индивидуальная обязанность по ведению джихада, так и коллективная. Первая выполняется членом общины по приказу руководителя; когда враг нападает на исламские земли; в случае объявления амиром всеобщей мобилизации в какой-либо местности или же когда мусульманин встречается с врагом. Таким образом, джихад в Дагестане можно рассматривать как индивидуальный долг мусульманина, потому что Дагестан на протяжении нескольких веков находится под властью «неверных».

«Наилучший путь, который я обнаружил, приняв ислам, - стать муджахедом, Аллах обещает муджахеду награду в Судный День за то, что он проливает кровь на джихаде. Если же он погибает, то ему уготован Рай. Моджахед выбирает Рай. И лучший способ попасть туда - джихад! Аллаху Акбар!» Багауддин Мухаммад также заявляет, что «мусульмане находятся в униженном состоянии перед кяфирами. Это состояние сохраняется, потому что мусульмане не ведут джихад! Достижение свободы полностью в руках сегодняшних мусульман, осталось только осознать этот факт и перейти от слов к делу». Бид'а (нововведения) он относит к разряду тягчайших из грехов, который, по его мнению, намного хуже прелюбодеяния и воровства.

Бид'а разделяются на три вида:

1. нововведения, близкие к неверию - обход вокруг могил, обращение к мертвым с просьбой о заступничестве и помощи;

2. нововведения, которые сами по себе являются греховным делом (отказ от женитьбы вообще);

3. нововведения, граничащие с многобожием (паломничества к святым местам, сооружение надгробий и мавзолеев).

Багауддин Мухаммад осуждает даже мавлид (празднование дня рождения и мероприятия, связанные с днем рождения Пророка), потому что:

1. люди обращаются к Пророку о спасении от адских мук, что салафитами расценивается как «величайшее многобожие» (ширк аль-акбар);

2. на мероприятиях, посвященных празднованию мавлида, люди зачастую позволяют себе чрезмерное восхваление Пророка, т.е. приписывают ему те качества, которыми он не обладает, таким образом приравнивая его к Творцу;

3. празднование мавлида в наши дни стало чуть ли не обычаем у мусульман, однако в раннем исламе мавлид не отмечали.;

4. в праздновании по поводу мавлида участвуют совместно мужчины и женщины;

5. мавлид стал демонстрацией своего достатка: люди по разным поводам (заселение в новую квартиру, свадьба) приглашают домой мулл для совершения мавлида;

6. уподобление в этом христианам и иудеям.

Багауддин Мухаммад говорит о причинах появления бид'а. Основной причиной отхода людей от истинного ислама является невежество (незнание истинного ислама). Среди других причин: потакание своим страстям, а не выполнение предписаний шариата, таклид - слепое следование мнению средневековых авторитетов и подражание образу жизни неверных.

Д. А. Нечитайло