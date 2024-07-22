Культура живет, изменяется, развивается не только, создавая новые, но и комментирует прежние явления и объекты. Комментарий может являться результатом понимания, принятия, или наоборот, непонимания, отторжения какого-нибудь объекта или явления культуры. Но всегда комментарий — это плод осознания, который приходит со временем, можно сказать, что комментарий — дитя времени, определяющее актуальность комментируемого объекта, сокращающий интеллектуальную и ценностную дистанцию между памятником и его наблюдателями. Именно эти цели преследует комментарий к листам альбома средневекового архитектора Виллара де Оннекура.

Оннекур жил в первой половине XIII века и его альбом складывался, вероятнее всего в 30-е годы этого столетия. Невозможно понять и оценить культурный памятник и его создателя, не представляя специфики века, в котором он жил и работал, который для Оннекура был «домашним».

До нашего времени дошел и еще один уникальный памятник XIII века — это альбом Виллара де Оннекура. Альбом Виллара охватывает деятельность не живописца, а архитектора. Исключительная ценность альбома состоит в том, что в отличие от всех вышеупомянутых трактатов, которые, хотя и были популярны в XIII веке, но создавались на протяжении VIII-XII веков — исключая трактат Петра из Сент-Омера, время создания которого конец XII века. Альбом Виллара де Оннекура был составлен в XIII веке, отражая специфические черты искусства этой эпохи. В первые, к альбому привлёк внимание французский историк Ж. Кишера (J. Quicherat), проведший большие исследования по выяснению биографии Виллара де Оннекура.

Франциска Фуртай - Записки средневекового масона

- СПб. : Алетейя, 2008. - 248 с.

ISBN 978-5-903354-87-0

Франциска Фуртай - Записки средневекового масона - Содержание

Виллар Де Оннекур. Альбом

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