«Что приходит на ум, когда Вы слышите имя Стивен Фуртик?» — спросил журналист известного богослова. Эй! Это ведь они обо мне разговаривают! Я бросился в комнату, где звучало интервью. В глубине души я был рад оказаться в центре внимания. Я читал книгу этого парня о служении в семинарии, поэтому был весьма польщен, что он знал мое имя. Мы никогда не встречались лично. Я нашел это интервью так же, как находят большинство видео на YouTube, — в свободном полете в пропасти под названием «рекомендуемые видео» на боковой панели.

Я кликнул на видео и вышел из комнаты. Я собирался в церковь, интервью создавало некий фон. Не могу сказать, что я слушал его внимательно. До того момента, когда, словно из ниоткуда, я вдруг услышал самое приятное уху слово — мое собственное имя. Всегда классно осознавать, что тебя признают. За исключением моментов, когда понимаешь, что это совсем не так. «Что приходит на ум, когда Вы слышите имя Стивен Фуртик?» Богослов вздохнул и опустил голову, всем видом показывая, что его угнетало простое упоминание моего имени. Зрители захихикали. Видимо, они понимали, что он не был моим фанатом.

До боли затянувшаяся пауза. Неестественное выражение лица. Леденящий взгляд. Затем приговор: «Неопытный...» Он произнес эти четыре слога с отвращением, подчеркивая серьезность и окончательность вынесения приговора. Не хватало только удара молотком. Без уточнений. Без объяснений. Без разбора. Всю мою жизнь и служение он подытожил одним словом. Интервью продолжалось. Неопытный? Это слово начало крутиться в моей голове. Было очень странное ощущение, потому что одна часть меня хотела броситься в спор (с кем? с YouTube?), но другая часть осознавала: «Друг, ты не знаешь и половины всего».

Стивен Фуртик - Непригодный

Перевод выполнен Булатовой Ириной

«Библейский центр «Посольство Иисуса» г. Нижний Новгород, 2017 г.

ISBN 978-5-85271-666-8

Стивен Фуртик - Непригодный - Содержание

(НЕ)ОПЫТНЫЙ

ТРЕТЬЕ СЛОВО

Игра имен

Мы сложные

Как есть

По-новому использовать имя Бога

ПРИНЯТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ

Божье «наоборот»

Секретное небесное оружие

Изменяющие перемены

БОГ ИАКОВА

Сила Криско

Зови меня Иаков

Проблема с Pinterest’oм

Достигая цели

Эпилог

Благодарность