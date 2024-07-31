Фуртик - Великий
В жизни я хотел сделать что-то большое для Бога. Это было до того, как я нашел кое-что великое. Моя мама говорит, что всегда будет помнить, как она сидела на занятиях, как вдруг громкоговоритель начал пищать, и кто-то объявил, что президент Кеннеди был убит. Всех детей отпустили домой в тот день. Интересно, буду ли я всегда помнить, как мы с моими двумя сыновьями ели креветки в ресторане «Чанг», но на пути к выходу я остановился. Я должен был убедиться, что правильно прочитал бегущую строку по телевизору: «Основатель компании Apple Стив Джобс умер в возрасте 56 лет».
Не могу объяснить, почему мои руки тряслись, ладони вспотели, когда я доставал из своего кармана айфон, чтобы проверить информацию. Первое, что я увидел, были слова президента Обамы. Он сказал, что Стив Джобс «был одним из великих американских новаторов». Что «он преобразил наши жизни, перестроил целые индустрии и совершил редчайший подвиг в человеческой истории: он изменил наш взгляд на мир».
После этого я посмотрел на ленту новостей в Твиттере, чтобы узнать, что говорит остальной мир о Джобсе. Все казалось очень весомым. Резонанс был
ошеломляющим.
«Покойся с миром Стив Джобс, ты привел мир к 21 веку».
«Покойся с миром Стив Джобс. Ты улучшил нашу жизнь».
«Стив Джобс, от лица каждого мечтателя, работающего в своем гараже, достаточно сумасшедшего, чтобы пытаться изменить мир, нам тебя будет не хватать».
Внезапно я почувствовал желание написать твит о том, что я думаю по отношению к его смерти. Но мне казалось, что делиться глубокими мыслями о человеке, которого я не знал, будет слишком драматичным. Тем не менее, он был величайшим лидером бизнеса моего времени.
Стивен Фуртик - Великий
«Библейский центр «Посольство Иисуса» г. Нижний Новгород, 2016 г.
ISBN 978-5-85271-620-0
Стивен Фуртик - Великий - Содержание
1. СТИВ И Я
- Большинство верующих не находятся в непосредственной опасности разрушения своей жизни. Они сталкиваются с чем-то очень серьезным: с ее бесполезной тратой
2. ЖАЛКАЯ ЖИЗНЬ
- Несмотря на все плохое в нас, Бог держит дверь открытой для того, чтобы мы имели лучшую жизнь
3. ЗА СЦЕНОЙ
- Бог говорит Свое видение каждому из нас по-разному. Он осуществляет Свою работу за сценой, руководя оркестром твоей судьбы
4. СОЖГИ ПЛУГ
- Когда Бог говорит, нам достаточно одного слова. Он более заинтересован в твоем полном послушании, нежели в понимании
5. КОПАЯ ТРАНШЕИ
- Обычно Бог исполняет Свое видение на всю твою жизнь, приводя тебя к начальной точке, которая кажется маленькой и незначительной
6. НЕМНОГО МАСЛА
- Хватит ждать того, что ты хочешь; начни использовать то, что у тебя есть. Твои самые большие ограничения являются самыми большими возможностями для Бога
7. РАСТРАЧЕННАЯ ВЕРА
- Путешествие к великим вещам наполнено настоящими страданиями и неудачами, но Бог никогда не допустит, чтобы ты верил впустую
8. ТРАСТОВЫЙ ФОНД РЕБЕНКА
- В Божьей экономике наши самые большие неудачи могут служить огромной подготовкой для Божьей славы там, куда мы даже не смотрели
9. СПАСАЯ КАПИТАНА «ВЕЛИКОЛЕПИЕ»
- Можно иметь внешние признаки величия, и все же, внутренне стремиться к чему-то большему
10. ГДЕ ТЫ ЭТО ПОТЕРЯЛ?
- Великий - не означает постоянное состояние. Это намеренное, ежедневное решение
11. ОТКРОЙ МОИ ГЛАЗА
- Кто вы или кем вы не являетесь, далеко не самое главное. Больше всего важно то, кем вас видит Отец и что Он о вас говорит
12. УДАРЬ ПО ВОДЕ
- Всем тем, кто устал бояться. Всем разочаровавшимся мечтателям. Пришел твой час, расправь крылья
ЭПИЛОГ: кости сии
Благодарность
Руководство для дискуссии
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