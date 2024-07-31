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Фуртик - Великий

Стивен Фуртик - Великий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
В жизни я хотел сделать что-то большое для Бога. Это было до того, как я нашел кое-что великое. Моя мама говорит, что всегда будет помнить, как она сидела на занятиях, как вдруг громкоговоритель начал пищать, и кто-то объявил, что президент Кеннеди был убит. Всех детей отпустили домой в тот день. Интересно, буду ли я всегда помнить, как мы с моими двумя сыновьями ели креветки в ресторане «Чанг», но на пути к выходу я остановился. Я должен был убедиться, что правильно прочитал бегущую строку по телевизору: «Основатель компании Apple Стив Джобс умер в возрасте 56 лет».
Не могу объяснить, почему мои руки тряслись, ладони вспотели, когда я доставал из своего кармана айфон, чтобы проверить информацию. Первое, что я увидел, были слова президента Обамы. Он сказал, что Стив Джобс «был одним из великих американских новаторов». Что «он преобразил наши жизни, перестроил целые индустрии и совершил редчайший подвиг в человеческой истории: он изменил наш взгляд на мир».
После этого я посмотрел на ленту новостей в Твиттере, чтобы узнать, что говорит остальной мир о Джобсе. Все казалось очень весомым. Резонанс был
ошеломляющим.
«Покойся с миром Стив Джобс, ты привел мир к 21 веку».
«Покойся с миром Стив Джобс. Ты улучшил нашу жизнь».
«Стив Джобс, от лица каждого мечтателя, работающего в своем гараже, достаточно сумасшедшего, чтобы пытаться изменить мир, нам тебя будет не хватать».
Внезапно я почувствовал желание написать твит о том, что я думаю по отношению к его смерти. Но мне казалось, что делиться глубокими мыслями о человеке, которого я не знал, будет слишком драматичным. Тем не менее, он был величайшим лидером бизнеса моего времени.

Стивен Фуртик - Великий

«Библейский центр «Посольство Иисуса» г. Нижний Новгород, 2016 г.
ISBN 978-5-85271-620-0

Стивен Фуртик - Великий - Содержание

1. СТИВ И Я
  • Большинство верующих не находятся в непосредственной опасности разрушения своей жизни. Они сталкиваются с чем-то очень серьезным: с ее бесполезной тратой
2. ЖАЛКАЯ ЖИЗНЬ
  • Несмотря на все плохое в нас, Бог держит дверь открытой для того, чтобы мы имели лучшую жизнь
3. ЗА СЦЕНОЙ
  • Бог говорит Свое видение каждому из нас по-разному. Он осуществляет Свою работу за сценой, руководя оркестром твоей судьбы
4. СОЖГИ ПЛУГ
  • Когда Бог говорит, нам достаточно одного слова. Он более заинтересован в твоем полном послушании, нежели в понимании
5. КОПАЯ ТРАНШЕИ
  • Обычно Бог исполняет Свое видение на всю твою жизнь, приводя тебя к начальной точке, которая кажется маленькой и незначительной
6. НЕМНОГО МАСЛА
  • Хватит ждать того, что ты хочешь; начни использовать то, что у тебя есть. Твои самые большие ограничения являются самыми большими возможностями для Бога
7. РАСТРАЧЕННАЯ ВЕРА
  • Путешествие к великим вещам наполнено настоящими страданиями и неудачами, но Бог никогда не допустит, чтобы ты верил впустую
8. ТРАСТОВЫЙ ФОНД РЕБЕНКА
  • В Божьей экономике наши самые большие неудачи могут служить огромной подготовкой для Божьей славы там, куда мы даже не смотрели
9. СПАСАЯ КАПИТАНА «ВЕЛИКОЛЕПИЕ»
  • Можно иметь внешние признаки величия, и все же, внутренне стремиться к чему-то большему
10. ГДЕ ТЫ ЭТО ПОТЕРЯЛ?
  • Великий - не означает постоянное состояние. Это намеренное, ежедневное решение
11. ОТКРОЙ МОИ ГЛАЗА
  • Кто вы или кем вы не являетесь, далеко не самое главное. Больше всего важно то, кем вас видит Отец и что Он о вас говорит
12. УДАРЬ ПО ВОДЕ
  • Всем тем, кто устал бояться. Всем разочаровавшимся мечтателям. Пришел твой час, расправь крылья
ЭПИЛОГ: кости сии
Благодарность
Руководство для дискуссии
Views 424
Rating 4.5 / 5
Added 31.07.2024
Author brat Andron
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4.5/5 (2)

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