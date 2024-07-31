В жизни я хотел сделать что-то большое для Бога. Это было до того, как я нашел кое-что великое. Моя мама говорит, что всегда будет помнить, как она сидела на занятиях, как вдруг громкоговоритель начал пищать, и кто-то объявил, что президент Кеннеди был убит. Всех детей отпустили домой в тот день. Интересно, буду ли я всегда помнить, как мы с моими двумя сыновьями ели креветки в ресторане «Чанг», но на пути к выходу я остановился. Я должен был убедиться, что правильно прочитал бегущую строку по телевизору: «Основатель компании Apple Стив Джобс умер в возрасте 56 лет».

Не могу объяснить, почему мои руки тряслись, ладони вспотели, когда я доставал из своего кармана айфон, чтобы проверить информацию. Первое, что я увидел, были слова президента Обамы. Он сказал, что Стив Джобс «был одним из великих американских новаторов». Что «он преобразил наши жизни, перестроил целые индустрии и совершил редчайший подвиг в человеческой истории: он изменил наш взгляд на мир».

После этого я посмотрел на ленту новостей в Твиттере, чтобы узнать, что говорит остальной мир о Джобсе. Все казалось очень весомым. Резонанс был

ошеломляющим.

«Покойся с миром Стив Джобс, ты привел мир к 21 веку».

«Покойся с миром Стив Джобс. Ты улучшил нашу жизнь».

«Стив Джобс, от лица каждого мечтателя, работающего в своем гараже, достаточно сумасшедшего, чтобы пытаться изменить мир, нам тебя будет не хватать».

Внезапно я почувствовал желание написать твит о том, что я думаю по отношению к его смерти. Но мне казалось, что делиться глубокими мыслями о человеке, которого я не знал, будет слишком драматичным. Тем не менее, он был величайшим лидером бизнеса моего времени.

Стивен Фуртик - Великий

«Библейский центр «Посольство Иисуса» г. Нижний Новгород, 2016 г.

ISBN 978-5-85271-620-0

Стивен Фуртик - Великий - Содержание

1. СТИВ И Я

Большинство верующих не находятся в непосредственной опасности разрушения своей жизни. Они сталкиваются с чем-то очень серьезным: с ее бесполезной тратой

2. ЖАЛКАЯ ЖИЗНЬ

Несмотря на все плохое в нас, Бог держит дверь открытой для того, чтобы мы имели лучшую жизнь

3. ЗА СЦЕНОЙ

Бог говорит Свое видение каждому из нас по-разному. Он осуществляет Свою работу за сценой, руководя оркестром твоей судьбы

4. СОЖГИ ПЛУГ

Когда Бог говорит, нам достаточно одного слова. Он более заинтересован в твоем полном послушании, нежели в понимании

5. КОПАЯ ТРАНШЕИ

Обычно Бог исполняет Свое видение на всю твою жизнь, приводя тебя к начальной точке, которая кажется маленькой и незначительной

6. НЕМНОГО МАСЛА

Хватит ждать того, что ты хочешь; начни использовать то, что у тебя есть. Твои самые большие ограничения являются самыми большими возможностями для Бога

7. РАСТРАЧЕННАЯ ВЕРА

Путешествие к великим вещам наполнено настоящими страданиями и неудачами, но Бог никогда не допустит, чтобы ты верил впустую

8. ТРАСТОВЫЙ ФОНД РЕБЕНКА

В Божьей экономике наши самые большие неудачи могут служить огромной подготовкой для Божьей славы там, куда мы даже не смотрели

9. СПАСАЯ КАПИТАНА «ВЕЛИКОЛЕПИЕ»

Можно иметь внешние признаки величия, и все же, внутренне стремиться к чему-то большему

10. ГДЕ ТЫ ЭТО ПОТЕРЯЛ?

Великий - не означает постоянное состояние. Это намеренное, ежедневное решение

11. ОТКРОЙ МОИ ГЛАЗА

Кто вы или кем вы не являетесь, далеко не самое главное. Больше всего важно то, кем вас видит Отец и что Он о вас говорит

12. УДАРЬ ПО ВОДЕ

Всем тем, кто устал бояться. Всем разочаровавшимся мечтателям. Пришел твой час, расправь крылья

ЭПИЛОГ: кости сии

Благодарность

Руководство для дискуссии