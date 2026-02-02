Мой дед Μ. Р. де Гаан уже пятьдесят лет как дома с Господом. Но влияние его служения продолжается в жизни тех, кто слышал его проповеди и читал письменные труды. Немало потерпев в земном пути, Μ. Р. де Гаан на собственном опыте знал, что значит Благая весть о Божьей благодати. И, поскольку Бог уже многие годы употреблял эту книгу для утешения и ободрения людей по всему миру, мы с радостью представляем ее вам в новом издании.

«Если вы сокрушены, значит, Бог трудится над вами. Он свершает то, что однажды поразит вас своей мудростью и красотой... События, которые мы считали величайшими бедствиями и несчастьями, впоследствии окажутся Божьими орудиями, сделавшими нас лучше. Мы считаем сломанные вещи негодными, а Бог пользуется ими лучше, чем неповрежденными» (Μ. Р. де Гаан, «Сломанные вещи»).

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«Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: “Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами”» (Иеремии 4:3).

Распашите себе новые нивы». Такова была весть, которую пророк Иеремия принес от Бога народу Израиля. В стране настали темные дни. Израиль, обольстившись пустыми надеждами, навлек на себя бедствие, поскольку не хотел обращаться к Господу. Люди искали легких путей, поэтому все приготовленные для них благословения и дары оставались невостребованными. Господь сравнивает их с нераспаханной новиной.

Новина - это простаивающая, необработанная земля. Вместо того чтобы приносить зерно, она зарастает сорняками и травой, а хозяев ждет голод. Поэтому пророк призывает Израиль: «Так говорит Господь..: “Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами”».

Духовное применение этого образа многочисленно и важно. Однако первое на ум приходит то, что не может быть благословений без усилий, не бывает жатвы без вспашки. Прежде чем получится нечто полезное, что- то вначале должно быть разрушено. Чтобы построить дом, нужно срубить дерево. Чтобы заложить основание, нужно высечь камни из скалы, покоившейся веками на своем незыблемом ложе. Чтобы молодые всходы покрыли зеленью поле, почва должна быть перепахана. Острое лезвие плуга должно перевернуть дерн, а железные зубы бороны разбить комья.

М. Р. де Гаан – Сломанные вещи – Почему мы страдаем

Пер. с англ. – Кременчуг: Издательство «Христоянська Зоря», «Хлеб Наш Насущный», 2016. – 116 с.

М. Р. де Гаан – Сломанные вещи – Содержание

Предисловие Мартина де Гаана

От издателя

1. Нужда в сломленности

2. Разобранная крыша и тонущий корабль

3. Преломленные хлебы и ломимое тело

4. Разбитый сосуд

5. Почему мы страдаем

6. В страданиях укрепляется вера

7. На пути к совершенству

8. Что унываешь ты?

9. Божье участие в нашей жизни

10. Он не подведет

11. Его благодати довольно

Др. М. Р. Де Гаан – Симон Петро – грішний і святий

З англійської мови переклав С. Котляр. - Трентон – Торонто: Накладом Християнського Видавництва «Дорога Правди». – 140 с.

Др. М. Р. Де Гаан – Симон Петро – Зміст