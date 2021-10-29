В каждом народе есть люди, которые стремятся исполнить заповеди Христовы в меру своего понимания. Милосердие — закон Христов, написанный в сердцах человеческих. К их числу, вне всякого сомнения, относится проживавший в Москве немец католического вероис- поведания доктор Фридрих Иосиф Гааз — Федор Петрович, как его называли москвичи. Путь доктора — это путь деятельной любви, воплощаемый через деятельное служение человеку. Причем практическое применение своего служения доктор обрел среди самых убогих, самых несчастных в его представлении — среди осужденных, среди арестантов, среди каторжников, именовавших Газа святым доктором. По словам Василия Андреевича Жуковского, «такие люди, как Гааз, будут во всех странах и племенах звездами путеводными; при блеске их, что б труженик земной ни испытал, душой он не падает и вера в лучшее в нем не погибнет».

Доктор Гааз вел подвижническую жизнь, все свое время и буквально все свои средства он отдавал страдающим людям. Его доброта не знала границ — правда, не всегда она была рассудительна, поэтому его многие обманывали и подводили. Апостол Петр, обращаясь к первым христианским общинам, призывал: ...прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (2 Пет. 1:5). Здесь многое зависело от духа, которым определяется все в человеке.

Святитель Игнатий Брянчанинов, отвечая тем, кто приводил ему примеры доброделания иноверцев, говорил: «Вы возразите: “Святой апостол Иаков требует непременно добрых дел; он научает, что вера без дел — мертва”. Рассмотрите — чего требует святой апостол Иаков. Вы увидите, что он требует, как и все боговдохновенные писатели Священного Писания, дел веры, а не добрых дел падшего естества нашего! Он требует живой веры, утверждаемой делами нового человека, а не добрых дел падшего естества, противных вере. <״.> Всмотритесь в Новый Завет и вообще во все Священное Писание: вы найдете, что оно требует исполнения заповедей Божиих, что это исполнение называется делами, что от этого исполнения заповедей Божиих вера в Бога делается живою, как действующая; без него она мертвая, как лишенная всякого движения. И напротив того, вы найдете, что добрые дела падшего естества, от чувств, от крови, от порывов и нежных ощущений сердца — воспрещены, отвергнуты! <.״> При незнастинного христианского учения как раз можете принять мысль ложную, богохульную за истинную, усвоить ее себе, а вместе с нею усвоить и вечную погибель. <...> Не играйте вашим спасением, не играйте! Иначе будете вечно плакать. Займитесь чтением Нового Завета и святых отцов Православной Церкви (отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая Церковь выдает за святых!); изучите в святых отцах Православной Церкви, как правильно понимать Писание, какое жительство, какие мысли и чувствования приличествуют христианину...»

Федор Петрович Гааз всем сердцем старался творить добро так, как он понимал его, как он представлял себе его. Весьма характерно, что Максим Горький просил Анатолия Федоровича Кони (1844-1927) в 1899 году приехать в Нижний Новгород с лекциями: «...о Гаазе нужно читать всюду, о нем всем нужно знать, ибо это святой, более святой, чем Феодосий Черниговский... Необходимо говорить о Гаазе живым, в плоть и кровь облеченным словом...» Впоследствии «буревестник революции» писал о «силе сострадания, создающей... такие характеры, как прославленный доктор Гааз, живший в тяжелую эпоху царя Николая Первого». Мнение Горького только подтверждает слова святителя Игнатия Брянчанинова о том, что «добрые дела падшего естества, от чувств, от крови, от порывов и нежных ощущений сердца» более всего ценятся людьми века сего.