Memorialis

Ганнибал был не просто величайшим полководцем, он был новатором в военном искусстве, могучий ум и талант которого были нацелены только на одно — на победы в сражениях. Но дело в том, что войны не всегда выигрываются, даже если выигрываются сражения. Сражение — средство для достижения стратегической цели, а не цель сама по себе. Однако для Ганнибала война в Италии была единственной войной, и победа в ней была стратегической целью. Он расценивал свои действия в Италии не как кампанию в холе более крупной войны, а как единственную кампанию в ходе единственной войны. Он считал, что если одержит победу во многих сражениях, то одержит победу над Италией, а значит, одержит победу в войне. Ограниченное понимание войны между Римом и Карфагеном стало причиной многих боевых неудач, которые привели к поражению в Италии. Как это ни парадоксально, но поражение Ганнибала в Италии имело мало общего с поражением Карфагена на мировой арене.

Понимание войны сложилось у Ганнибала благодаря эллинистическому образованию и под влиянием эллинистической культуры. Во время войны не ставилась цель разрушить государственный строй или политический режим противника. Армии воевали, чтобы выигрывать сражения до тех пор, пока политическое руководство проигрывающей стороны не осознавало, что, продолжая борьбу, оно не получит ничего, кроме того, что еще больше проиграет. Тогда противники вступали в переговоры и достигали соглашения. Вот почему Ганнибал считал, что если он выиграл много сражений, то его победы должны заставить Рим сесть за стол переговоров. Выиграв войну, он мог направить энергию на решение других проблем. Вероятно, этот взгляд на войну помешал Ганнибалу напасть на Рим, когда дважды ему выпадала такая возможность.

Ричард А. Габриэль - Ганнибал. Военная биография величайшего врага Рима

Москва, Центрполиграф, 2012

ISBN 978-5-227-03130-3

Ричард А. Габриэль - Ганнибал. Военная биография величайшего врага Рима

ХРОНОЛОГИЯ (814–183 гг. до н. э.)

Глава 1 ЖИЗНЬ ВОИНА

Семья Ганнибала

Отрочество

Молодой офицер

Ранения

Характер Ганнибала

Глава 2 АРМИЯ ГАННИБАЛА

Карфагенская армия

Армия Ганнибала

Испанская пехота

Испанская конница

Галльская пехота

Конница галлов

Нумидийская конница

Слоны

Тактика Ганнибала

Римляне — враги карфагенян

Тактика

Слабые места тактики

Механизм сражений

Логистика

Скорость перемещения

Глава 3 ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ

Предыстория

Первая Пуническая война, 264–241 годы до н. э

Гамилькар Барка

Гасдрубал

Ганнибал в Испании

Глава 4 СТРАТЕГИЯ ГАННИБАЛА

Стратегические ограничения

Оперативные ограничения

Оперативная оценка

Глава 5 ВТОРЖЕНИЕ В ИТАЛИЮ

Поход в Галлию

Переправа через Рону

Альпы

Битва при Тицине в конце ноября 218 года до н. э

Глава 6 КАРФАГЕНСКИЙ БЛИЦКРИГ

Битва при Треббии 22—23 декабря 218 года до н. э

Битва при Тразименском озере 21 июня 217 года до н. э

Битва при Каннах 2 августа 216 года до н. э

Глава 7 ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ

Стратегия Ганнибала на юге Италии

Кампания Ганнибала в Южной Италии

Поход Ганнибала на Рим

Битва при реке Метавр лето 207 года до н. э

Глава 8 КОНЕЦ ГАННИБАЛА

Битва при Заме лето 202 года до н. э

Глава 9 ПОЧЕМУ ГАННИБАЛ ПОТЕРПЕЛ НЕУДАЧУ

ЭПИЛОГ

ОБ АВТОРЕ

Ричард А. Габриэль - Ганнибал. Военная биография величайшего врага Рима - Эпилог

После поражения в битве при Заме Ганнибал вернулся в Гадрумет. У него были все основания считать, что его ждет та же судьба, что и всех потерпевших поражение карфагенских командующих. В конце концов, именно он начал войну с Римом, напав на Сагунт, и это его стратегия привела к поражению в Италии, а затем и повсеместно. Однако Ганнибалу не предъявляли обвинений за ведение войны и поражение в битве при Заме. Как и его отца, Гамилькара, которого считали национальным героем, несмотря на поражение на Сицилии в Первой Пунической войне, так и Ганнибала, несмотря на его неудачи, соотечественники продолжали считать героем.

Три фактора оказали влияние на положение Ганнибала. Во-первых, политическая фракция Баркидов, хоть и ослабленная, продолжала существовать, и многие ее клиенты и сторонники по-прежнему пользовались влиянием в карфагенском сенате и правительстве. Во-вторых, необходимость выступать единым фронтом против ненавистных римлян умерила излишний пыл противников, пусть даже временно. В-третьих, карфагеняне стремились избежать еще одной войны наемников, подобно той, которая началась после Первой Пунической войны и едва не уничтожила республику. Карфагену было необходимо каким-то образом удержать оставшихся в живых солдат и моряков. Если во главе этих войск поставить Ганнибала, то он сможет поддерживать дисциплину и порядок. Таким образом, Ганнибал оставался главнокомандующим карфагенскими силами до 199 года до н. э., когда он официально оставил свой пост и вернулся к гражданской жизни.

Ганнибал держался в стороне от общественной жизни. Возможно, после целой жизни, проведенной в армии, он чувствовал свою неуместность в гражданской жизни. Кроме того, как у главы семьи, у Ганнибала были обязанности по отношению к оставшимся членам рода Баркидов. В 199 году до н. э. разгорелся скандал, когда Карфаген попытался выплатить Риму военную контрибуцию фальшивыми деньгами и мошенничество было раскрыто. Карфагеняне, не зная, какой будет реакция римлян, испытывали страх. Общественный гнев вызвало открытие, что причиной нехватки ресурсов стала коррупция; в скандал оказались замешаны даже члены совета ста четырех. Скандал разгорался. В 197 году до н. э. карфагенская экономика находилась в плачевном положении; страна была не в состоянии заплатить военную контрибуцию Риму. Единственное решение, по мнению властей, состояло в том, чтобы обложить налогом всех граждан. Угроза общественных беспорядков, волнения, какой будет реакция Рима, если Карфаген не заплатит вовремя контрибуцию, скорее всего, стали той причиной, по которой Ганнибал вернулся к общественной жизни.

В 196 году до н. э. Ганнибал был избран суффетом — самая высокая гражданская должность в Карфагене, аналогичная римскому консулу, — народным движением, против воли по крайней мере значительной части олигархии. Годом раньше римляне одержали победу над Филиппом V Македонским в битве при Киноскефале. По условиям мирного договора Филипп V потерял владения в Греции, Карии и в зоне проливов. Карфаген не мог позволить себе вызвать гнев имперских экс-врагов и рисковать состоянием собственной экономики. Требовалось реформирование, и Ганнибал был именно тем человеком, который был способен оздоровить экономику Карфагена. Вступив в должность, Ганнибал занялся расследованием коррупционной деятельности. Были выдвинуты обвинения и проведены аресты некоторых влиятельных членов сената. Ганнибал провел широкую финансовую реформу, позволившую отменить все особые налоги, введенные сенатом под предлогом необходимости уплаты контрибуции Риму. Он провел реорганизацию совета ста четырех. Члены совета должны были избираться всем народом и только на один год; ни один человек не мог избираться в совет два года подряд. Ганнибал пользовался любовью простых людей, но стал врагом богатых и влиятельных. В течение года его враги готовили заговор.

Враги Ганнибала постарались убедить своих влиятельных друзей в Риме, что Ганнибал поддерживает отношения с Антиохом и подготавливает новую войну против Рима. Римляне уже не раз требовали выдачи Ганнибала — в 218 году до н. э. после нападения на Сагунт и в 202 году до н. э. после битвы при Заме. Как это ни парадоксально, но именно Сципион Африканский, победитель битвы при Заме, был против подобной меры, и в 196 году до н. э. он опять выступил в защиту Ганнибала. Согласно Ливию, «он считал, что не подобает народу римскому подписываться под обвинениями, исходящими от ненавистников Ганнибала, унижать государство вмешательством в распрю у карфагенян. Достойно ли, не довольствуясь тем, что Ганнибал побежден на войне, уподобляться доносчикам, подкреплять присягой напраслину, приносить жалобы?» Однако на этот раз в Риме верх одержали враги Ганнибала. В 195 году до н. э. в Карфаген прибыло римское посольство под предлогом урегулирования отношений между Карфагеном и Масиниссой, нумидийским царем. Ганнибал понял, что дело идет к его выдаче. У него не было никакого желания погибнуть от рук римского палача в Туллианской тюрьме у подножия Капитолия. Ночью Ганнибал покинул город и проехал более 250 миль до маленькой гавани, где его ждал корабль, готовый отвезти на остров Керкина, а оттуда он уже переберется в Тир. По иронии судьбы величайший сын Карфагена должен был искать убежище у матери города Карфагена.

Ганнибал больше никогда не ступит на землю Карфагена. Его приняли при дворе Антиоха в Эфесе с большим почетом как друга и советника, но, похоже, держали на расстоянии, пока Антиох пытался решить проблемы с римлянами мирным путем. Ливий сообщает, что в 194 году до н. э. Ганнибал убеждал Антиоха дать ему 100 кораблей, 10 тысяч воинов и 1000 всадников; с ними он высадится в Африке и убедит карфагенян выступать на стороне Антиоха в войне против Рима. Ганнибал отправил в Карфаген своего друга Аристона, который должен был войти в контакт со сторонниками Баркидов, но римлянам стало известно о его приезде, и план Ганнибала провалился. План, прямо скажем, недостойный Ганнибала как тактика и стратега. Очевидно. Антиох подумал так же, и мы не слышим, чтобы Ганнибал давал какие-то советы Антиоху до середины зимы 192 года до н. э. На этот раз Ганнибал предложил Антиоху сосредоточить все силы в Эпире и вторгнуться в Италию. Правитель опять пренебрег его советом.

В 192 году до н. э. Антиох объявил войну Риму. В январе 189 года до н. э. Антиох и его армия потерпели поражение в битве при Магнесии. Вся роль Ганнибала в войне свелась к роли командующего наскоро собранной флотилией, которая должна была обеспечивать позиции Антиоха в Восточном Средиземноморье. Летом 190 года до н. э. он потерпел поражение от родосцев в битве при Сиде у берегов Памфилии. Среди условий мирного договора было требование о выдаче Ганнибала. Ему ничего не оставалось, как бежать. В течение следующих шести лет он был в бегах. Покинув Эфес, Ганнибал в течение нескольких месяцев жил в Гортине на Крите. Затем объявился при дворе Артаксия (Арташеса), царя Армении, для которого, говорят, основал город Артаксату, новую столицу. В 187 году до н. э. Ганнибал прибыл в Вифинию, ко двору царя Прусия. Прусий назначил его командующим флотом в непродолжительной войне с пергамским царем Евменом.

Но Прусий оказался вероломным хозяином. Он бросил Антиоха в критический момент во время войны с Римом, а теперь предал Ганнибала. В конце 183 года до н. э. Рим отправил к Прусию известного римского полководца Тита Квинкция Фламинина для улаживания проблем с Пергамом. Нам неизвестно, потребовал ли Фламинин, чтобы ему был выдан Ганнибал, или Прусий, желая снискать расположение римлян, сам предложил выдать Ганнибала. Как бы то ни было, но Ганнибал понял, что его предали. Ему удалось сбежать и найти убежище вблизи Либиссы (современная деревня Гебзе в Турции), где его нашли царские воины. Поняв, что попал в ловушку, Ганнибал принял яд, который постоянно носил с собой (яд, вероятно, был в кольце). Ганнибалу было шестьдесят четыре года.

Его похоронили на склоне холма в древней Либиссе в обычной могиле, отмеченной только могильным холмом. Спустя четыре столетия римский император Септимий Север во время кампании по осаде Византии наткнулся на могилу великого карфагенского полководца. Септимий родился в Лептис-Магне, бывшей финикийской колонии в 620 милях от Карфагена, и в его жилах, возможно, текла карфагенская кровь. Решив, что такая бедная могила не подходит столь великому человеку, он приказал одеть могильный холм в белый мрамор в честь великого карфагенянина. Ганнибал по-прежнему покоится в Либиссе.