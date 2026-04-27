Мы бодрствуем и потому пребываем в сознании, мы размышляем, у нас есть чувства, страхи, надежды; мы говорим друг с другом, основываем государства, избираем партии, занимаемся наукой и создаем произведения искусства, влюбляемся, обманываемся и способны знать, что происходит. Короче: мы люди — духовные живые существа. Благодаря нейронаукам мы отчасти знаем, какие участки мозга активны, когда нам, например, показывают картины или заставляют думать о чем-то определенном. Мы также знаем кое-что о нейрохимии эмоциональных состояний и расстройств. Но управляет ли нейрохимия нашего мозга в конечном счете всей нашей духовной, сознательной жизнью и поведением? Является ли наше сознательное Я, так сказать, пользовательским интерфейсом нашего мозга, который в действительности ничего не вносит в наше поведение, присутствуя при нем лишь как зритель? То есть является ли наша сознательная жизнь лишь сценой, на которой разыгрывается пьеса, в которую мы не можем вмешиваться реально, т. е. свободно и сознательно?

То обстоятельство, что мы — духовные существа, ведущие сознательную жизнь, кажущееся само собой разумеющимся, вызывает бесчисленные загадки. Этими загадками философия занимается тысячелетиями. Та ветвь философии, которая занимается нами — людьми, как духовными существами, нынче именуется философией духа. Мы рассмотрим ее здесь более подробно. Она сегодня более значима, чем когда-либо раньше.

Многие считают природу сознания одной из последних неразгаданных загадок. Почему в каком-то продукте природы вообще должен, так сказать, «зажечься свет»? И как нейронные вспышки в черепной коробке связаны с нашим сознанием? Вопросы наподобие этих рассматриваются в субдисциплинах философии духа, а именно в философии сознания и в нейрофилософии.

Таким образом, речь здесь идет о нас самих. Сначала я изложу некоторые главные размышления философии духа с помощью центральных понятий, к которым относятся сознание, самосознание и Я. О них часто идет речь, но, как правило, без знания философского фона, что приводит к путанице. Поэтому я разъясню этот фон, по возможности освободив его от каких-либо предпосылок. Ибо он составляет основу второго основного намерения данной книги: защиты нашей свободы (нашей свободной воли) от распространенного представления, будто кто-то или что-то за нашей спиной делает нас несвободными — будь то Бог, Вселенная, природа, мозг или общество. Мы целиком свободны, потому что мы — духовные живые существа. Но это не означает, что мы не относимся каким-то образом к животному миру. Мы — не просто машины по копированию генов, в которые встроен мозг, не ангелы, внедрившиеся в тело, а действительно те свободные духовные существа, которыми мы считаем себя тысячелетиями, и которые отстаивают, в том числе, свою политическую свободу.

Габриэль Маркус - Я не есть мозг - Философия духа для XXI века

Пер. с нем. - М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2020. — 304 с. (Философия сознания. № 10.)

ISBN 9-785971-071815

Габриэль Маркус - Я не есть мозг – Содержание

Введение

1. Частички материи и сознательные организмы

2. Декада мозга

3. Духовная свобода в скане мозга?

4. Я как флешка

5. Нейромания и дарвинит — на примере «Фарго»

6. Дух — мозг — идеология

7. Картография самоистолкования

Глава 1. О чем идет речь в философии духа?

1. Дух во Вселенной?

2. В духе Гегеля

3. Историческое животное на сцене социального

4. Почему не все, но все же кое-что происходит целенаправленно

Глава 2. Сознание

1. Я вижу то, что ты не видишь!

2. Вспышки частиц в кино сознания?

3. Будда, змея и летучая мышь

4. На волне нейрокантианства

5. Нет ничего сверх собственного опыта. Или все же что-то есть?

6. Вера, любовь, надежда — все только иллюзия?

7. В каждом Эго кроется альтруист

8. Собака Дэвидсона и кошка Деррида

9. Две стороны вкуса и о чем вообще нельзя спорить

10. Вопрос об интеллекте и роботе-пылесосе

11. «Странные дни» в шуме сознания

12. О чем не знает Мэри

13. Открытие Вселенной в монастыре

14. Ощущения не являются субтитрами к китайскому фильму

15. Бог в птичьей перспективе

Глава 3. Самосознание

1. Расширяющее воздействие истории духа на сознание

2. Как монада в аналогии с мельницей

3. Био не всегда лучше техно

4. Как глупый Август пытался изгнать всемогущество

5. Самосознание в круге

Глава 4. Кто или что, собственно, есть Я?

1. Действительность иллюзий

2. От пубертатного редукционизма к «теории туалета»

3. Я есть Бог

4. Почти забытый гроссмейстер философии Я

5. Три опоры наукоучения

6. В человеке природа раскрывает глаза

7. «Дай папе делать»: Фрейд и Штромберг

8. Как влечения сталкиваются с жесткими фактами

9. Эдип и пакет молока

Глава 5. Свобода

1. Могу ли я хотеть, чтобы я не хотел того, что я хочу?

2. Я не есть «однорукий бандит»

3. Почему причина и основание — не одно и то же, и при чем здесь томатный соус

4. Доброжелательное бьет отвратительное, побеждая метафизический пессимизм

5. Достоинство человека неприкосновенно

6. На одном уровне с Богом или природой?

7. Р. S. Дикарей не существует

8. Человек — не лицо, начертанное на прибрежном песке

Примечания

Список литературы

Именной указатель

Предметный указатель