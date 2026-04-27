Габриэль Маркус - Я не есть мозг - Философия духа для XXI века
Мы бодрствуем и потому пребываем в сознании, мы размышляем, у нас есть чувства, страхи, надежды; мы говорим друг с другом, основываем государства, избираем партии, занимаемся наукой и создаем произведения искусства, влюбляемся, обманываемся и способны знать, что происходит. Короче: мы люди — духовные живые существа. Благодаря нейронаукам мы отчасти знаем, какие участки мозга активны, когда нам, например, показывают картины или заставляют думать о чем-то определенном. Мы также знаем кое-что о нейрохимии эмоциональных состояний и расстройств. Но управляет ли нейрохимия нашего мозга в конечном счете всей нашей духовной, сознательной жизнью и поведением? Является ли наше сознательное Я, так сказать, пользовательским интерфейсом нашего мозга, который в действительности ничего не вносит в наше поведение, присутствуя при нем лишь как зритель? То есть является ли наша сознательная жизнь лишь сценой, на которой разыгрывается пьеса, в которую мы не можем вмешиваться реально, т. е. свободно и сознательно?
То обстоятельство, что мы — духовные существа, ведущие сознательную жизнь, кажущееся само собой разумеющимся, вызывает бесчисленные загадки. Этими загадками философия занимается тысячелетиями. Та ветвь философии, которая занимается нами — людьми, как духовными существами, нынче именуется философией духа. Мы рассмотрим ее здесь более подробно. Она сегодня более значима, чем когда-либо раньше.
Многие считают природу сознания одной из последних неразгаданных загадок. Почему в каком-то продукте природы вообще должен, так сказать, «зажечься свет»? И как нейронные вспышки в черепной коробке связаны с нашим сознанием? Вопросы наподобие этих рассматриваются в субдисциплинах философии духа, а именно в философии сознания и в нейрофилософии.
Таким образом, речь здесь идет о нас самих. Сначала я изложу некоторые главные размышления философии духа с помощью центральных понятий, к которым относятся сознание, самосознание и Я. О них часто идет речь, но, как правило, без знания философского фона, что приводит к путанице. Поэтому я разъясню этот фон, по возможности освободив его от каких-либо предпосылок. Ибо он составляет основу второго основного намерения данной книги: защиты нашей свободы (нашей свободной воли) от распространенного представления, будто кто-то или что-то за нашей спиной делает нас несвободными — будь то Бог, Вселенная, природа, мозг или общество. Мы целиком свободны, потому что мы — духовные живые существа. Но это не означает, что мы не относимся каким-то образом к животному миру. Мы — не просто машины по копированию генов, в которые встроен мозг, не ангелы, внедрившиеся в тело, а действительно те свободные духовные существа, которыми мы считаем себя тысячелетиями, и которые отстаивают, в том числе, свою политическую свободу.
Пер. с нем. - М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2020. — 304 с. (Философия сознания. № 10.)
ISBN 9-785971-071815
Габриэль Маркус - Я не есть мозг – Содержание
Введение
1. Частички материи и сознательные организмы
2. Декада мозга
3. Духовная свобода в скане мозга?
4. Я как флешка
5. Нейромания и дарвинит — на примере «Фарго»
6. Дух — мозг — идеология
7. Картография самоистолкования
Глава 1. О чем идет речь в философии духа?
1. Дух во Вселенной?
2. В духе Гегеля
3. Историческое животное на сцене социального
4. Почему не все, но все же кое-что происходит целенаправленно
Глава 2. Сознание
1. Я вижу то, что ты не видишь!
2. Вспышки частиц в кино сознания?
3. Будда, змея и летучая мышь
4. На волне нейрокантианства
5. Нет ничего сверх собственного опыта. Или все же что-то есть?
6. Вера, любовь, надежда — все только иллюзия?
7. В каждом Эго кроется альтруист
8. Собака Дэвидсона и кошка Деррида
9. Две стороны вкуса и о чем вообще нельзя спорить
10. Вопрос об интеллекте и роботе-пылесосе
11. «Странные дни» в шуме сознания
12. О чем не знает Мэри
13. Открытие Вселенной в монастыре
14. Ощущения не являются субтитрами к китайскому фильму
15. Бог в птичьей перспективе
Глава 3. Самосознание
1. Расширяющее воздействие истории духа на сознание
2. Как монада в аналогии с мельницей
3. Био не всегда лучше техно
4. Как глупый Август пытался изгнать всемогущество
5. Самосознание в круге
Глава 4. Кто или что, собственно, есть Я?
1. Действительность иллюзий
2. От пубертатного редукционизма к «теории туалета»
3. Я есть Бог
4. Почти забытый гроссмейстер философии Я
5. Три опоры наукоучения
6. В человеке природа раскрывает глаза
7. «Дай папе делать»: Фрейд и Штромберг
8. Как влечения сталкиваются с жесткими фактами
9. Эдип и пакет молока
Глава 5. Свобода
1. Могу ли я хотеть, чтобы я не хотел того, что я хочу?
2. Я не есть «однорукий бандит»
3. Почему причина и основание — не одно и то же, и при чем здесь томатный соус
4. Доброжелательное бьет отвратительное, побеждая метафизический пессимизм
5. Достоинство человека неприкосновенно
6. На одном уровне с Богом или природой?
7. Р. S. Дикарей не существует
8. Человек — не лицо, начертанное на прибрежном песке
Примечания
Список литературы
Именной указатель
Предметный указатель
