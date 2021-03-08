Удивительно современно звучат слова выдающегося русского мыслителя Г.П. Федотова (1886–1951), высказанные им в эмиграции девяносто лет назад: «Изучение русской святости в ее истории и ее религиозной феноменологии является сейчас одной из насущных задач нашего христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки».

Образ Святой Руси всегда волновал мыслителей, художников, писателей, историков и политиков. Однако одни, например, славянофилы, искали его в прошлом России, другие справедливо считают это понятие вневременным. По мнению В.Н. Топорова, «нужно помнить, что существенна не сама оценка реального соответствия Руси и выдвигаемого ею перед собой понятия святости, но направленность на святость вопреки всему, признание ее высшей целью, сознание неразрывной – на глубине – связи с нею и вера во всеобщее распространение ее в будущем. Образ же Святой Руси полнее всего передает собор святых, предстателей перед Богом и одновременно дар Ему от Святой Руси». Трудами православных подвижников веками созидалась молитвенная Русь: строили деревянные и каменные церкви и монастыри, молились день и ночь, чтобы уберечь свой народ от грехов и сберечь страну от врагов, славили государей и давали приют нуждающимся, берегли веру, за которую готовы были идти на погибель, в годы лихолетий стояли непоколебимо и давали надежду своему народу на избавление от «супостатов» и новое светлое будущее, в годы гонений уходили как Атлантида с горизонта, а в мирное время, когда вновь прорастали маковки церквей, освещали путь заблудшим и потерянным.

Вспомним слова митрополита Макария (Булгакова): «…в России монастыри имели высокое значение в Церкви Восточной… Кроме того, что в святых обителях находили себе приют и руководство все стремившиеся к подвижнической жизни для спасения души своей, здесь же приготовлялись лица для занятия высших степеней церковной иерархии; здесь воспитывались ревнители веры и благочестия, которые, будучи свободны от уз семейных, по первому гласу Церкви шли для проповеди слова Божия в странах неверных или для защиты православия посреди ересей и расколов и вообще готовы были жертвовать всем для спасения ближних; наконец, монастыри по духу своих строгих правил, по своим благоговейным ежедневным службам и по образу жизни благочестивых иноков давно уже соделались лучшими училищами для нравственного воспитания народа». Основатель одной из самых крупных обителей Тверской земли, Троицкого Калязинского мужского монастыря, преподобный Макарий (в миру Матвей Кожин) жил в XV столетии в период правления великих князей тверских – Ивана Михайловича (1399–1425), Бориса Александровича (1425–1461), Михаила Борисовича (1461–1485) и великих князей московских – Василия Дмитриевича (1389–1425), Василия II Темного (1425–1462), Ивана III (1462–1505). Игумен Калязинской земли умер за два с половиной года до потери независимости Тверского княжества – 17 марта 1483 г. Построенный в 1530-е годы заботами подвижника Троицкий монастырь на Волге и после его смерти оставался одной из почитаемых в России обителей до ее закрытия в начале 1920-х годов.

Гадалова Галина - Преподобный Макарий Калязинский: История почитания. Исследование и тексты

М.: Индрик, 2020. 920 с., ил.

ISBN 978-5-91674-594-8

Гадалова Галина - Преподобный Макарий Калязинский: История почитания. Исследование и тексты - Оглавление

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ И СУДЬБА ИГУМЕНА КАЛЯЗИНСКОЙ ЗЕМЛИ

ГЛАВА 1. Преподобный Макарий Калязинский в миру и монастыре

ГЛАВА 2. История почитания преподобного Макария Калязинского в XVI–XXI вв.

Источники

Именной указатель

Приложения

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ XVI ВЕКА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРЕПОДОБНОМУ МАКАРИЮ КАЛЯЗИНСКОМУ

ГЛАВА 1. История изучения литературных произведений о калязинском чудотворце

ГЛАВА 2. Житие Макария Калязинского в рукописной традиции

ГЛАВА 3. Круг агиографических и литургических памятников, посвященных Макарию Калязинскому

Заключение

Источники

Список использованной литературы

Приложения

Тексты

Списки рукописей по жанрам

Список сокращений

Список иллюстраций