Книга Тревора Гадсона «Про що нас запитує Бог» пропонує революційний погляд на читання Святого Письма. Замість того щоб шукати в Біблії готові відповіді на свої щоденні дилеми, автор закликає нас змінити перспективу і почати прислухатися до запитань, які Сам Бог ставить людині. Це усвідомлення стало переломним моментом для Гадсона, перетворивши його молитовне життя на живий діалог із Творцем.

Автор переконаний: запитання Бога — це не екзамен, а вияв Його глибокого прагнення до взаємин. Коли Господь запитує «Де ти?» або «Чого шукаєте?», Він не шукає інформації, якої не знає, а запрошує нас до щирості та самопізнання. Книга веде читача крізь десять фундаментальних біблійних запитань, що звучать від Книги Буття до Євангелій, допомагаючи кожному почути їх так, ніби вони адресовані йому особисто «тут і тепер».

Ця праця — плід багаторічних реколекцій та роздумів. Вона допомагає зняти маски, за якими ми ховаємося від Бога, та відкритися на Його зцілювальну присутність. «Про що нас запитує Бог» — це ідеальний путівник для тих, хто відчуває духовний застій і прагне відновити динаміку свого союзу з Творцем через щирі та відверті відповіді на Його заклики.

Тревор Гадсон — Про що нас запитує Бог

Пер. з англ. О. Гладкий. — Львів : Свічадо, 2019. — 160 с.

ISBN 978-966-938-347-1

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