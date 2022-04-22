Галерея Уффици - Флоренция

Галерея Уффици во Флоренции - старейший художественный музей мира. Здесь хранятся великолепные коллекции живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Всемирно известны собрания итальянской, фламандской, немецкой и французской живописи, размещенные в залах галереи, расположенной в самом сердце Флоренции, рядом с Палаццо Веккьо, Пьяцца делла Синьория, набережной реки Арно и мостом Понте Веккьо.

История Уффици начинается во второй половине XVI в. В июле 1559 года правитель Флоренции великий герцог Тосканский Козимо I Медичи заказал художнику, архитектору, историку искусства Джорджо Вазари проект грандиозного административного здания (слово «uffizi» переводится с итальянского как «офис», «канцелярия»), которое должно было составить единый комплекс с дворцом Питти и Палаццо Веккьо - резиденцией Медичи.

Непростую задачу Вазари выполнил с блеском. Дворцы он соединил крытыми переходами-коридорами, среди которых особенно знаменит «коридор Вазари», расположенный над Понте Веккьо. Галерея - образец флорентийской дворцовой архитектуры. Ее внешний вид строг: фасад отделан серым камнем, входом служит украшенный аркадой портик, напоминающий античный. В XIX веке ниши фасадов украсились мраморными статуями великих флорентийцев. Крытая арка - отдельное строение - соединяет параллельные корпуса галереи. Основу внутренней планировки составляют коридоры, вдоль которых расположены залы.

Увы, до окончания строительства (1581) не дожили ни архитектор, ни его царственный заказчик. Не увидели они ни роскошного оформления помещений, ни висячих садов, разбитых над одной из лоджий, ни театрального зала, устроенного во втором этаже здания преемником Козимо герцогом Франческо І. Но все, что с такой любовью и вкусом собирали тосканские герцоги, стало достоянием их потомков.

По мысли Козимо І Медичи, помещения Уффици должны были украшать картины из лучшего на тот момент в Европе фамильного герцогского собрания. Шедевры, являющиеся ныне гордостью галереи, заказывались или приобретались для герцогского палаццо Питти. Так, в галерее хранятся картины великого итальянского художника Возрождения флорентийца Сандро Боттичелли.

Галерея Уффици - Флоренция

М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 240 с.

ISBN 978-5-7793-4024-3

Галерея Уффици. Флоренция - Содержание

Галерея Уффици, Флоренция

XII век

XIV век

Начало XV века

XV век. Расцвет

XVI век

XVII век

XVIII век

Указатель произведений