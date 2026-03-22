Меня спросили, какие доводы есть у меня против спорящих с нами философов и богословов других религий, а также против отщепенцев, спорящих со многими [евреями]. И я вспомнил то, что слышал из доказательств [еврейского] мудреца, который был у царя Хазарии, принявшего еврейскую веру около четырехсот лет [тому назад]. Как засвидетельствовано и сказано в книгах хроник, несколько раз у него было видение, как будто ангел разговаривает с ним и говорит ему: “Твое намерение угодно пред Богом, но твои действия неугодны”. Он был очень старателен в обрядах хазарской религии, вплоть до того, что сам нес службу в святилищах и сам приносил жертвоприношения с чистым сердцем и совершенными намерениями. И как ни старательно он совершал эти действия, ночью вновь являлся ангел и говорил ему: “Твое намерение угодно, а действия неугодны”. И это привело к тому, что он начал исследовать другие религии и секты, и в конце концов он и множество других хазар перешли в еврейскую веру.

И многие из доводов того мудреца удовлетворяют меня и соответствуют моему мнению. Поэтому я посчитал нужным привести эти доводы такими, какими они были, “а мудрые поймут”.

Говорят, что хазарский царь, увидев в своем сне, что его намерение угодно пред Богом, а действия — неугодны, и получив в этом сновидении повеление найти действие, угодное пред Богом, спросил мнение философа на этот счет.

Рабби Йегуда Галеви - Сефер гa-кузари - Книга хазара - Книга ответа и доказательства по поводу унижаемой веры

Рабби Йегуда Галеви; перевод [с иврита и арабского], примечания и вступительная статья Ицхака Стрешинского

М.: Книжники ; Текст, — 2009. — 432 с. — (Чейсовская коллекция).

ISBN 978-5-9953-0046-5 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-0845-З ('Текст")

Рабби Йегуда Галеви - Сефер гa-кузари - Книга хазара - Книга ответа и доказательства по поводу унижаемой веры - Содержание

Биография рабби Йегуды Галеви в свете исследований хх века "Книга ответа и доказательства по поводу унижаемой веры" и ее переводы

О нашем переводе

СЕФЕР ГА-КУЗАРИ

Глава I Глава II Глава III Глава IV Глава V Заключение книги

ПРИЛОЖЕНИЯ

Выдержки из еврейско-хазарской переписки в X веке

О еврейско-хазарской переписке, ее участниках и издателях

Отрывок из письма Хасдая ибн Шапрута

Отрывок из ответного письма хазарского царя Йосефа

Названия книг Танаха

Еврейский календарь

Глоссарий

Еврейские авторы, упомянутые в примечаниях

Указатель имен

Избранная библиография