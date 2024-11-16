Галич Софья - Теопсихология - Учебное пособие для христианских душепопечителей

Галич - Теопсихология
Божий план в отношении любого человека существует изначально, и это – совершенный план, который нельзя отменить. Но можно замедлить его выполнение. Именно этим и занят сатана – помехами планам Бога на каждого человека и все человечество в целом. Он не может радикально нарушить эти планы, потому что для Бога все люди – это как один человек, а потому – взаимозаменяемы. Но активное противостояние сатаны может выводить из поля служения самых лучших, самых одаренных служителей, которые способны достигнуть большого количества людей.
Сатана получает возможность эффективно это делать, используя слабые стороны человека, а такие стороны есть даже у самых сильных служителей. Мы помним историю Петра, когда сатана искусил его предать своего Учителя трижды, манипулируя его страхами, хотя это был очень преданный ученик, сильный в служении. Он только на короткое время остановился, но ему хватило сил встать и пойти в свое служение и выполнить все, что ему поручил Господь. И в то же время взаимозаменяемость показана в истории Апостола Павла, который никогда не видел Христа при Его жизни, но стал тем самым богословом, который заложил учение христианской церкви, хотя Иисус в свое время сказал, что Апостол Петр будет тем камнем, на котором будет основана церковь. Из этого мы должны признать, что планы Бога могут быть известны нам только частично и только через аспекты нашей собственной жизни.
Помехой в осуществлении планов Бога на человека могут являться:
1. Мирские установки, которые имеют большое влияние.
2. Прошлый опыт, который заставляет остерегаться всего.
3. Общее недоверие к жизни.
4. Негативные черты характера
Все это вместе называется «ветхий человек» – состояние сильнейшего искажения самовосприятия, заключенного в оболочку Эго, и руководимого Триадой Эго и принципами Эго-вселенной.
Задача теопсихолога – помочь человеку освободиться от ложного самовосприятия и принять себя, как творение Божье, а также принять волю Бога на себя и двигаться по этой воле. Бог хочет, чтобы вся шелуха ветхого человека отпала и Его шедевр засиял во всем своем великолепии. Только вот о том, каким должен быть каждый человек по Божьему замыслу, известно только Богу. Теопсихолог должен узнать и понять план Бога на своего подопечного и помочь в его реализации. В свою очередь, узнать и понять план Бога в отношении себя и других людей может только человек, рожденный в Духе Святом, то есть – освободившийся от власти ветхого человека и ежедневно направляемый Духом Святым. Именно поэтому в первую очередь теопсихолог должен знать план Бога на себя самого и действовать по этому плану. Теопсихолог обязан уметь сотрудничать с Богом через Духа Святого.
Галич Софья - Теопсихология - Учебное пособие для христианских душепопечителей
«Издательские решения»
ISBN 978-5-00-646932-7
Галич Софья - Теопсихология - Учебное пособие для христианских душепопечителей - Содержание
Теопсихология. Учебное пособие для христианских душепопечителей
Часть 1. Теория теопсихологии
- Глава 1. Предмет изучения теопсихологии
- Глава 2. Характеристики человека до грехопадения
- Глава 3. Первородный грех как первичная диссоциация
- Глава 4. Расщепление состава человека после грехопадения
- Глава 5. Результаты расщепления человека
- Глава 6. Влияние зла на человека
- Глава 7. Изменение взаимоотношений в результате диссоциации
- Глава 8. Теория точек кризиса
- Глава 9. Отношения с Богом в условиях синдрома психологического вакуума
- Глава 10. Взаимоотношения женщины и мужчины
- Глава 11. Доктрина Искупления и восстановление отношений с Богом
- Глава 12. Работа Святого Духа
- Глава 13. Закон призыва и отклика. Молитва
Часть 2. Основы практической теопсихологии
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Глава 1. Основные положения теопсихологии
- 1.1. Проблемы, решаемые теопсихологом
- 1.2. Дисциплины теопсихологии
- 1.3. Методы теопсихологии
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