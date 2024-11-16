Галич Софья - Теопсихология - Учебное пособие для христианских душепопечителей

Божий план в отношении любого человека существует изначально, и это – совершенный план, который нельзя отменить. Но можно замедлить его выполнение. Именно этим и занят сатана – помехами планам Бога на каждого человека и все человечество в целом. Он не может радикально нарушить эти планы, потому что для Бога все люди – это как один человек, а потому – взаимозаменяемы. Но активное противостояние сатаны может выводить из поля служения самых лучших, самых одаренных служителей, которые способны достигнуть большого количества людей.

Сатана получает возможность эффективно это делать, используя слабые стороны человека, а такие стороны есть даже у самых сильных служителей. Мы помним историю Петра, когда сатана искусил его предать своего Учителя трижды, манипулируя его страхами, хотя это был очень преданный ученик, сильный в служении. Он только на короткое время остановился, но ему хватило сил встать и пойти в свое служение и выполнить все, что ему поручил Господь. И в то же время взаимозаменяемость показана в истории Апостола Павла, который никогда не видел Христа при Его жизни, но стал тем самым богословом, который заложил учение христианской церкви, хотя Иисус в свое время сказал, что Апостол Петр будет тем камнем, на котором будет основана церковь. Из этого мы должны признать, что планы Бога могут быть известны нам только частично и только через аспекты нашей собственной жизни.

Помехой в осуществлении планов Бога на человека могут являться:

1. Мирские установки, которые имеют большое влияние.

2. Прошлый опыт, который заставляет остерегаться всего.

3. Общее недоверие к жизни.

4. Негативные черты характера

Все это вместе называется «ветхий человек» – состояние сильнейшего искажения самовосприятия, заключенного в оболочку Эго, и руководимого Триадой Эго и принципами Эго-вселенной.

Задача теопсихолога – помочь человеку освободиться от ложного самовосприятия и принять себя, как творение Божье, а также принять волю Бога на себя и двигаться по этой воле. Бог хочет, чтобы вся шелуха ветхого человека отпала и Его шедевр засиял во всем своем великолепии. Только вот о том, каким должен быть каждый человек по Божьему замыслу, известно только Богу. Теопсихолог должен узнать и понять план Бога на своего подопечного и помочь в его реализации. В свою очередь, узнать и понять план Бога в отношении себя и других людей может только человек, рожденный в Духе Святом, то есть – освободившийся от власти ветхого человека и ежедневно направляемый Духом Святым. Именно поэтому в первую очередь теопсихолог должен знать план Бога на себя самого и действовать по этому плану. Теопсихолог обязан уметь сотрудничать с Богом через Духа Святого.

Галич Софья - Теопсихология - Учебное пособие для христианских душепопечителей

«Издательские решения»

ISBN 978-5-00-646932-7

Галич Софья - Теопсихология - Учебное пособие для христианских душепопечителей - Содержание

Теопсихология. Учебное пособие для христианских душепопечителей

Часть 1. Теория теопсихологии

Глава 1. Предмет изучения теопсихологии

Глава 2. Характеристики человека до грехопадения

Глава 3. Первородный грех как первичная диссоциация

Глава 4. Расщепление состава человека после грехопадения

Глава 5. Результаты расщепления человека

Глава 6. Влияние зла на человека

Глава 7. Изменение взаимоотношений в результате диссоциации

Глава 8. Теория точек кризиса

Глава 9. Отношения с Богом в условиях синдрома психологического вакуума

Глава 10. Взаимоотношения женщины и мужчины

Глава 11. Доктрина Искупления и восстановление отношений с Богом

Глава 12. Работа Святого Духа

Глава 13. Закон призыва и отклика. Молитва

Часть 2. Основы практической теопсихологии