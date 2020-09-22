Осенью 1592 года Галилео Галилей покинул Пизу, где родился (15 февраля 1564 г.), провел детские годы, а затем учился (1580—1585) и преподавал (с 1589 г.), чтобы занять кафедру математики в Падуанском университете. Он мог бы сказать о себе словами шекспировского Люченцио: Галилео был совершенно согласен с мнением своего коллеги, профессора медицины Пизанского университета Джироламо Меркуриале (Girolamo Mercuriale; 1530—1606), который убеждал тосканца: «Studio di Padova — более подходящее место для вашего ума». Впрочем, не следует забывать об одной немаловажной детали: Падуанский университет (Studio di Padova), будучи едва ли не лучшим университетом Италии XVI столетия и одним из лучших в Европе, считался цитаделью перипатетизма. По выражению Э. Ренана (Joseph Ernest Renan; 1823—1892), то был «латинский квартал Венеции (Padoue n’était que le quartier latin de Venise)». Процветание университета стало результатом не только финансовой поддержки со стороны венецианских властей, но и их правильной политики: с одной стороны, к претендентам на преподавательское место предъявлялись очень высокие требования (причем гражданин города не мог преподавать в университете, что исключало фаворитизм), тогда как с другой — власти не только закрывали глаза (разумеется, до определенных пределов) на утвердившийся в стенах университета дух критического исследования, но и способствовали проведению научных изысканий. В Падуе Н. Коперник (Nicolaus Copernicus; 1473—1543) провел последние два года своего образовательного путешествия. В Падуе А. Везалий (Andries van Wesel, лат. Andreas Vesalius; 1514—1564) мог не только свободно заниматься вскрытием трупов казненных преступников, но время их казни было согласовано с его расписанием анатомических демонстраций.

Галилей Галилео - Диалог о двух главнейших системах мира

пер. с итал. А . И. Долгова; вступит. ст. д. х. н. И. С. Дмитриева; примеч.

А. И. Долгова, Ю. Г. Переля, И. Б. Погребысского]. — М. : РИПОЛ классик, 2018. — 918 с. : ил. : табл. — (PHILO-SOPHIA). ISBN 978-5-386-10676-8

Галилей Галилео - Диалог о двух главнейших системах мира - Содержание

Дмитриев Игорь Сергеевич «ФИЛОСОФСКАЯ КОМЕДИЯ» ИЛИ ИСТИНА ЦЕНОЮ ОШИБОК Галилео Галилей ДИАЛОГ О ДВУХ ГЛАВНЕЙШИХ СИСТЕМАХ МИРА — ПТОЛЕМЕЕВОЙ И КОПЕРНИКОВОЙ Светлейший великий герцог

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Галилей Галилео - Диалог о двух главнейших системах мира - Диалог о двух главнейших системах мира — Птолемеевой и Коперниковой