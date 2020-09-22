Галилей Галилео - Диалог о двух главнейших системах мира
Осенью 1592 года Галилео Галилей покинул Пизу, где родился (15 февраля 1564 г.), провел детские годы, а затем учился (1580—1585) и преподавал (с 1589 г.), чтобы занять кафедру математики в Падуанском университете. Он мог бы сказать о себе словами шекспировского Люченцио: Галилео был совершенно согласен с мнением своего коллеги, профессора медицины Пизанского университета Джироламо Меркуриале (Girolamo Mercuriale; 1530—1606), который убеждал тосканца: «Studio di Padova — более подходящее место для вашего ума».
Впрочем, не следует забывать об одной немаловажной детали: Падуанский университет (Studio di Padova), будучи едва ли не лучшим университетом Италии XVI столетия и одним из лучших в Европе, считался цитаделью перипатетизма. По выражению Э. Ренана (Joseph Ernest Renan; 1823—1892), то был «латинский квартал Венеции (Padoue n’était que le quartier latin de Venise)». Процветание университета стало результатом не только финансовой поддержки со стороны венецианских властей, но и их правильной политики: с одной стороны, к претендентам на преподавательское место предъявлялись очень высокие требования (причем гражданин города не мог преподавать в университете, что исключало фаворитизм), тогда как с другой — власти не только закрывали глаза (разумеется, до определенных пределов) на утвердившийся в стенах университета дух критического исследования, но и способствовали проведению научных изысканий. В Падуе Н. Коперник (Nicolaus Copernicus; 1473—1543) провел последние два года своего образовательного путешествия. В Падуе А. Везалий (Andries van Wesel, лат. Andreas Vesalius; 1514—1564) мог не только свободно заниматься вскрытием трупов казненных преступников, но время их казни было согласовано с его расписанием анатомических демонстраций.
Галилей Галилео - Диалог о двух главнейших системах мира
пер. с итал. А . И. Долгова; вступит. ст. д. х. н. И. С. Дмитриева; примеч.
А. И. Долгова, Ю. Г. Переля, И. Б. Погребысского]. — М. : РИПОЛ классик, 2018. — 918 с. : ил. : табл. — (PHILO-SOPHIA).
ISBN 978-5-386-10676-8
Галилей Галилео - Диалог о двух главнейших системах мира - Содержание
Дмитриев Игорь Сергеевич
«ФИЛОСОФСКАЯ КОМЕДИЯ» ИЛИ ИСТИНА ЦЕНОЮ ОШИБОК
Галилео Галилей
ДИАЛОГ О ДВУХ ГЛАВНЕЙШИХ СИСТЕМАХ МИРА — ПТОЛЕМЕЕВОЙ И КОПЕРНИКОВОЙ
- Светлейший великий герцог
- Благоразумному читателю
- День первый
- День второй
- День третий
- День четвертый
- Заметки Галилея, относящиеся к «Диалогу о двух главнейших системах мира»
- Оглавление по маргиналиям
Комментарии
- «Диалог о двух главнейших системах мира»
- «Заметки Галилея»
Галилей Галилео - Диалог о двух главнейших системах мира - Диалог о двух главнейших системах мира — Птолемеевой и Коперниковой
Как ни велика разница, существующая между человеком и другими животными, все же нельзя было бы назвать неразумным утверждение, что едва ли в меньшей степени отличаются друг от друга и люди. Что значит один по сравнению с тысячью? И однако пословица гласит, что один человек стоит тысячи там, где тысяча не стоит одного. Такая разница обусловливается неодинаковостью развития умственных способностей или — что, по-моему, одно и то же — тем, является человек философом или же нет, ибо философия, как настоящая духовная пища тех, кто может ее вкушать, возвышает над общим уровнем в большей или меньшей степени в зависимости от качества этой пищи.
Кто устремляется к высшей цели, тот занимает более высокое место; вернейшее же средство направить свой взгляд вверх — это изучать великую книгу природы, которая и составляет настоящий предмет философии. Хотя все, что можно прочесть в этой книге, является творением всемогущего художника и расположено самым совершенным образом, наиболее достойно изучения в первую очередь то, что показывает нам творения и творца с более возвышенной стороны. Из достойных изучения естественных вещей на первое место, по моему мнению, должно быть поставлено устройство вселенной. Поскольку вселенная все содержит в себе и превосходит все по величине, она определяет и направляет все остальное и главенствует над всем.
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