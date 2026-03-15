Галкина - Ранний американский протестантизм

Монография Е. В. Галкиной посвящена исследованию становления и развития раннего протестантизма в Северной Америке. В книге рассматриваются исторические, социальные и религиозные предпосылки появления различных протестантских движений на американском континенте.

Автор анализирует влияние европейской Реформации на религиозную жизнь колониальной Америки, особенности формирования протестантских общин и разнообразие конфессиональных направлений. Особое внимание уделяется роли пуританства, баптизма, квакеров и других религиозных течений в формировании духовной и культурной среды раннего американского общества.

Издание предназначено для историков, религиоведов, студентов гуманитарных специальностей и всех, кто интересуется историей протестантизма и развитием христианских традиций в Америке.

Галкина Е. В. - Ранний американский протестантизм: истоки, становление и многообразие форм – Монография

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018. – 164 с.

ISBN 978-5-9296-0941-1

Галкина Е. В. - Ранний американский протестантизм – Содержание

Введение

Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОАНГЛИЙСКОГО ПУРИТАНИЗМА В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ (30-е гг. – СЕРЕДИНА XVII в.) 1.1. Переселение пуритан в Северную Америку 1.2. Новоанглийский пуританизм и его влияние на религиозную ситуацию в Америке

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕСТАНТИЗМА В АНГЛИЙСКИХ АМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЯХ (СЕРЕДИНА XVII – 60-е гг. XVIII в.) 2.1. Взаимодействие различных ветвей протестантизма в североамериканских колониях 2.2. «Великое Пробуждение» (20–60-е гг. XVIII в.) как первое евангелическое движение в Америке 2.3. Историческое значение «Великого Пробуждения»



Заключение

Источники и литература