Стив Джобс считался величайшим корпоративным рассказчиком своего времени. Его выступления превращались в театральные постановки, которые меняли рынки и вдохновляли миллионы людей. Кармин Галло проанализировал сотни часов видеозаписей презентаций Apple, чтобы выявить конкретные техники, которыми пользовался Джобс. Книга структурирована как руководство из трех актов: от создания сюжета до постановки грандиозного финала.

Это практический курс для тех, кто хочет продавать свои идеи так же эффектно, как это делали в Apple.

Кармин Галло - iПрезентация - Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса

пер. с англ. Михаила Фербера. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 224 с.

ISBN 978-5-91657-094-6

Кармин Галло - iПрезентация - Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса - Оглавление

Он — Стив Джобс

Пролог. Как быть потрясающим перед любой аудиторией

Акт первый. Создайте историю

Сцена 1. Используйте аналоговую среду для планирования

Сцена 2. Отвечайте на самый главный вопрос

Сцена 3. Создайте мессианское чувство предназначения

Сцена 4. Создайте твиттероподобные заголовки

Сцена 5. Нарисуйте дорожную карту

Сцена 6. Представьте антагониста

Сцена 7. Представьте героя

Антракт 1. Соблюдайте правило десяти минут

Акт второй. Создайте переживания

Сцена 8. Создайте канал для внутреннего дзен

Сцена 9. «Оденьте» ваши цифры

Сцена 10. Используйте «удивительно живые» слова

Сцена 11. Поделитесь сценой

Сцена 12. Оснастите своё выступление реквизитом

Сцена 13. Подготовьте момент «Черт побери!»

Антракт 2. Шиллер учится у лучших

Акт третий. Улучшайте и репетируйте

Сцена 14. Учитесь выступать со сцены

Сцена 15. Добейтесь непринуждённости

Сцена 16. Правильно одевайтесь

Сцена 17. Отбросьте сценарий

Сцена 18. Получайте удовольствие

На бис. Ещё одна вещь

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