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Галло - iПрезентация

Галло - iПрезентация
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Category ESXATOS BOOKS, Homiletics, Educational, Cultural Studies Art

Стив Джобс считался величайшим корпоративным рассказчиком своего времени. Его выступления превращались в театральные постановки, которые меняли рынки и вдохновляли миллионы людей. Кармин Галло проанализировал сотни часов видеозаписей презентаций Apple, чтобы выявить конкретные техники, которыми пользовался Джобс. Книга структурирована как руководство из трех актов: от создания сюжета до постановки грандиозного финала.

Это практический курс для тех, кто хочет продавать свои идеи так же эффектно, как это делали в Apple.

Кармин Галло - iПрезентация - Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса

пер. с англ. Михаила Фербера. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 224 с.

ISBN 978-5-91657-094-6

Кармин Галло - iПрезентация - Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса - Оглавление

Он — Стив Джобс

Пролог. Как быть потрясающим перед любой аудиторией

Акт первый. Создайте историю

  • Сцена 1. Используйте аналоговую среду для планирования

  • Сцена 2. Отвечайте на самый главный вопрос

  • Сцена 3. Создайте мессианское чувство предназначения

  • Сцена 4. Создайте твиттероподобные заголовки

  • Сцена 5. Нарисуйте дорожную карту

  • Сцена 6. Представьте антагониста

  • Сцена 7. Представьте героя

  • Антракт 1. Соблюдайте правило десяти минут

Акт второй. Создайте переживания

  • Сцена 8. Создайте канал для внутреннего дзен

  • Сцена 9. «Оденьте» ваши цифры

  • Сцена 10. Используйте «удивительно живые» слова

  • Сцена 11. Поделитесь сценой

  • Сцена 12. Оснастите своё выступление реквизитом

  • Сцена 13. Подготовьте момент «Черт побери!»

  • Антракт 2. Шиллер учится у лучших

Акт третий. Улучшайте и репетируйте

  • Сцена 14. Учитесь выступать со сцены

  • Сцена 15. Добейтесь непринуждённости

  • Сцена 16. Правильно одевайтесь

  • Сцена 17. Отбросьте сценарий

  • Сцена 18. Получайте удовольствие

На бис. Ещё одна вещь

Об авторе

Views 238
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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