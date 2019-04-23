Вся история раннего христианства полна трагизма, и на жестокие способы, которыми они пытались остановить распространение христианства, древние были богаты. О многих из них поведает Антонио Галлонио, чьи знания и труд через это собрание священных летописей в главах этой небольшой книги, прольют свет на страдания мучеников и способы, которыми их вера проходила испытание. Прежде чем писать свой труд, он будто примерил на себя такую участь, какова она в сообщениях о страданиях мучеников. О страданиях их, разбирая, говорит прямо, справедливо определяя пытки такими, какими они были на самом деле, а не смягчая описание. Этот труд был окончен в 1591 году.

Италоязычная рукопись в светлом городе Риме дополнилась изображениями, т.е. не узорами и орнаментом, а тем, что облегчало понимание содержания книги. Здесь представлены изображения Иоанна Герры. А художник Понтифика, Антонио Темпеста из Флоренции, сделал гравюры в бронзе. Братом Иоанну Герре приходился Иоанн Баптист Герра, бывший искусным архитектором, он руководил постройкой храма Девы Марии в Валичелле, известного ныне в городе как Новая церковь, служащего домом для священства Конфедерации ораторианцев, которых Галлонио наставлял в духовной жизни. После 1594 года Галлонио решил прибегнуть не к ограниченному итальянскому языку, а к многозначительной и неизменной латыни. Изображения же, взятые у Иоанна Герры, были вырезаны в дереве. Я невольно оказался одним из первых обладателей этих изящных гравюр в Галлии. За дополнительные разъяснения вышеприведённых способов пыток у древних на кресте приношу благодарность учёнейшему члену Общества Иисуса Якобу Гретцери.

Рафаэль Трише-Дюфресн к читателю-христианину

Антонио Галлонио - О страданиях святых Христовых мучеников

Перевод Ивана Сахарчука

2019 г.

ISBN 978-5-98585-212-7

Антонио Галлонио - О страданиях святых Христовых мучеников - Оглавление

Книга, Прекрасно Оформленная, К Николаю Фуккетио, Главе Высшего Совета И Главному Казначею Префекта Галлии, Заместителю Главы Народного Собрания Мелодуна И Во От Рафаэля Трише-Дюфресна

Рафаэль Трише-Дюфресн К Читателю-Христианину

До Петра И Павла Возвыстесь, Читатели-Христиане

Автор - Читателю

Христофора Кастелетти Римского Пресвитера, Посвящённое Страдиниям Христианских Мучеников

Пресвитера И Просителя Ордена Антония Галлония Письмо К Великому Понтифику Клименту VIII

Глава I - ІХ

Антонио Галлонио - О страданиях святых Христовых мучеников - До Петра И Павла Возвыстесь, Читатели-Христиане

Здесь, в малой по объёму книге, дорогой читатель, представлены все виды истязаний, достоверно применявшиеся к христианам. Труд представляет исследования, посвящённые мученикам, знание, которое он несёт, воздаёт им почести. Но данные сведения не удовлетворяются исчерпывающим повествованием о том времени, в котором во всём величии воссияла слава мучеников, и это не простое утверждение истины и опровержение недостоверных сведений. Здесь не просто демонстрируется вся история их смиренного мужества, или её частности, но утверждается правда, так как души наши требуют не пёстрых историй, а истины. Мы же разъясняем сами для себя эти великие события: для того, чтобы (ведь слово - это всего лишь выражение мнения) показать историю борцов, сражавшихся за Церковь Христову, в тесных рамках этой небольшой книги, потребовалось очень аккуратно и тщательно подбирать и связывать между собой рассматриваемые темы. Жития христианских воинов недостаточно проясняют эту тему, поэтому эта книга не ограничивается лишь ими: там правдивые подробности читатель измышляет самостоятельно. Здесь утверждается только то (из того, что возможно разобрать из всего разнообразия сведений), что неопровержимо подтверждает разум, что подтверждают самые обоснованные мнения и самые надёжные авторы, избегая таким образом обмана, но даже так мы можем допустить здесь наличие ложных фактов. Среди орудий, которыми истязали мучеников, существуют не только те, которые известны нам, будучи выставленными на обозрение Церковью, но и те, чья суть доподлинно нам неизвестна. Многовековая несправедливость проистекает из самой человеческой безответственности! Эта книга исследует истории мучеников, расскажет, согласно каким законам их пытали и казнили, и выяснит, какими были сами эти наказания. Мы изучим то, что утверждается о мучениках, и самостоятельно попытаемся разузнать то, что Искуситель скрыл от нас.

Таким образом, здесь, в труде Антонио Галлонио, будут растолкованы все неясности, а былые дни вспыхнут во всех красках, всё будет расставлено по своим местам, все способы наказаний так отчётливо будут представлены читателю, будто он видел их собственными глазами. Но только это представление не несёт радости, а повествует без прикрас, во всех отвратительных и неприкрытых подробностях, не оставляя места домыслам. Разумно ли излагать это, лишая читателя радости чтения? Разожжёт ли это в его сердце благочестие? Не утомит ли его это и не отобьёт ли желание у благочестивых христиан к подобным размышлениям? Сможет ли глаз заглянуть в старину и увидеть тех христиан, утверждавших веру Христову? Сможет ли созерцание варварских пыток железом пробудить добродетель милосердия? А смогут ли это булавы из свинца, железные когти, блоки деревянного коня, плавленый свинец, кипящая смола или масло, факелы, калёные железные пластины, сожжение в пламени костра, утопление в реке, клыки и когти зверей, обезглавливание мечом, разрезание груди, выбивание камнями зубов, отрезание языков, рук и ног и другие страшные жестокости и ужасающие пытки? Бесспорно, на их крови окрепла Церковь, возросли твёрдость и сила веры. По земле, обагрённой кровью, христиане ещё более непреклонно ступали к воротам церквей. Со временем их благородство смогло лишить сил тираническую жестокость и безрассудную ярость, обуздать дерзость, усмирить страсти и позволило им самим возвыситься над страданиями. Эти мученики утвердили, что смерть не сможет остановить воинство, называемое христианами, заставить позабыть их настоящий дом, подавить стремление, превозмочь мужество в душах, раздробить единое множество на отдельные лагери. Неистовые деспоты в ярости своей каждый день придумывали всё новые и новые способы пыток мучеников: глаза не могли смотреть на это, а души обливались кровью от того обилия мучений, что претерпевали тела мучеников, пока в ярости своей не дошли до высших мук страданий, но они не смогли пытками добраться до их душ.