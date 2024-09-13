Написать эту книгу меня побудило желание убрать боль из сердец людей. Я хочу, чтобы ее смогли прочитать все, кто носит раны в своем сердце, независимо от возраста, пола и социального положения - дети, их родители и учителя, мужья и жены, верующие и неверующие.

Я верю, что мой искренний рассказ обо всем, что мне довелось пережить, поможет многим, испытавшим в своей жизни унижение, отвержение и насилие в любых их проявлениях, избавиться от боли.

Многие люди и в церкви, и тем более в миру живут в стыде и страхе. Они не свободны. И я очень хочу, чтобы через эту книгу Бог прикоснулся к ним, ведь где Дух Господень, там свобода. Люди должны получить освобождение от своего прошлого.

Когда человек не может избавиться от воспоминаний, от своего прошлого, он начинает им жить. Я была такой, долгие годы преломляя все происходящее через призму прошлого. Мне казалось, что на меня не так смотрят, не так воспринимают, все хотят мне зла, только и думают, как бы меня побольнее обидеть. От эмоциональных и психологических ран в сердце страдает жизнь не только самого человека, но и его окружения. Это точно так же, как если поранить палец, то боль ощущает все тело. Человек, нося в себе боль прошлого, не может состояться в жизни, потому что не может посмотреть на себя по-новому. Например, когда в моей жизни появился человек, который искренне полюбил меня, я не могла в это поверить, потому что мое прошлое говорило, что я недостойна любви. И так в любой сфере жизни - если прошлое держит человека, то он, по сути, и не живет.

Также в этой книге я хочу на примере своей жизни обратить внимание читателей на то, откуда берет корни "темное" прошлое, не позволяющее полноценно жить. Все начинается с детства. Мое сердце взывает ко взрослым: помогите детям! В ваших руках их будущее, которое со временем становится прошлым. И каким будет это прошлое, во многом зависит от нас, взрослых. Покройте детей своей любовью, ведь они так беззащитны!

Я часто видела, как другие мамы ласково относились к своим детям, но в моей семье такого не было. Я никогда не слышала от своих родных нежных слов. За любую провинность мама избивала меня. Я чувствовала себя ненужной и нелюбимой, не понимая, для чего родилась. Чувство отверженности и отсутствие любви с раннего детства привели меня в ад. И только Господь, восполнив недостающую в моем сердце любовь, вернул меня к жизни. Я хочу предотвратить падение детей в бездну. Не хочу, чтобы хоть один ребенок на свете испытал то, что пришлось перенести мне. Я хочу, чтобы каждый ребенок был любим. Хочу, чтобы каждый ребенок уважал себя как личность. Я молюсь за это, и мое сердце плачет.

Работая над этой книгой, я говорила и продолжаю говорить: Боже, прикоснись к каждому человеку - маленькому и взрослому, исцели и измени их сердца. И я верю, что для Бога это возможно. Потому что, если Он смог изменить меня, восстановив мою разрушенную до основания жизнь, то Он может сделать это и для других.

Татьяна Галушко - Когда невозможно жить, а умереть не получается - Что делать, если жизнь превратилась в ад?

Киев: Фарес, 2008. – 146 с.

ISBN 966-7450-98-8

Татьяна Галушко - Когда невозможно жить, а умереть не получается – Содержание

Предисловие

От автора