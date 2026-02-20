Эти цели были достигнуты, о чем говорит большое число изданий КША. Книга, фактически, стала одним из бестселлеров в сфере еврейской религиозной литературы и изучается во многих (хотя не во всех) иудейских религиозных учебных заведениях.

И по названию, и по структуре, и по содержанию текст КША является дайджестом знаменитого и общепринятого свода законов ортодоксального еврейства «Шульхан Арух» («Накрытый Стол»), созданного в середине 16 века сефардским раввином Иосифом Каро.

Ганцфрид (1804-1886), ортодоксальный раввин «литовско-миснагидского» толка, стремился в своем труде предоставить религиозному человеку компактное (и одновременно достаточно полное) техническое руководство по выполнению заповедей: т.е. «что, как, где, когда и с кем» следует делать еврею, желающему соблюдать требования иудейского Закона, - без больших религиозно-философских рассуждений.

Мы впервые публикуем на русском языке полный текст известного еврейского кодекса «Киццур Шульхан Арух» (далее - КША). КША был составлен в середине 19 века Соломоном Ганцфридом, «главным раввином» города Унгвар (Ужгород) в тогдашнем австро-венгерском Закарпатье.

До последнего времени переводы КША (с иврита) на европейские языки (английский, русский и др.) подвергались мощной «самоцензуре» переводчиков и редакторов, которые вырезали отдельные параграфы и целые главы, а также «редактировали» отдельные выражения, которые, по их мнению, могли «скомпрометировать» иудейскую религию и еврейский народ в глазах неевреев. Интересно, что «еврейская самоцензура» распространялась даже на оригинальный текст КША, который вышел в полном объеме далеко не сразу (см. об этом примечание Ганцфрида к п. 5 главы 167).

Глубинная причина этой «самоцензуры» в том, что отношение многих ортодоксальных евреев к текстам типа КША традиционно походило на отношение работников советских учреждений к т.н. материалам ДСП («для служебного пользования»). Это можно сформулировать так: «никаких великих секретов здесь нет, но лучше, на всякий случай, если это читать будут только те, кому это нужно по службе» (в данном случае - по «службе Господу»). Продолжая это сравнение, можно сказать, что КША является в определенном смысле «технической документацией еврейской цивилизации» (здесь удобно применить «шпенглеровскую» систему координат, в которой постулируется оппозиция понятий «цивилизация» и «культура»).

Перевод и публикация «вовне», т.е. не только для «своих», такого рода текстов (включая и переводы Талмуда!) всегда вызывала противодействие многих ортодоксов. При этом время от времени кто-то из таких «своих» уходил из общины, «менял веру» и начинал сообщать окружающим неевреям какие-то совершенно несуразные небылицы про еврейские традиции и обычаи. Поэтому осторожное отношение к «выходу в большой мир» текстов «типа КША» вполне понятно и не только у евреев имеет место. Ведь «цивилизационный ДСП» неизбежно включает технику «отделения» данной цивилизации от других, ее окружающих и угрожающих ей ассимиляцией. Эта «техника самосохранения» от растворения «в чужом» путем максимального и принципиального отделения от этого «чужого» часто выглядит очень и очень «неполиткорректно», опять же не только в «иудейском» случае. Русскоязычному читателю интересно было бы, например, вспомнить в этой связи «технику отделения» старообрядцев от прочих («некошерных» с их точки зрения) православных, рядом с которой изложенные в КША иудейские правила могут показаться образцом политкорректности.

КША является, с одной стороны, чем-то вроде «методического пособия», расписывающего рекомендуемые действия человека в течение суточного и годового цикла. С другой стороны, как уже было сказано, в КША присутствуют правила, явно не соответствующие каким-то «современным общечеловеческим нормам» (хотя никто толком не знает, что это за «нормы»). Это немедленно влечет вопрос: насколько жестким «руководством к действию» является КША, насколько обязательны правила и установления, излагаемые в КША, к исполнению религиозными евреями.

