Ганцфрид - Киццур Шульхан Арух
Мы впервые публикуем на русском языке полный текст известного еврейского кодекса «Киццур Шульхан Арух» (далее - КША). КША был составлен в середине 19 века Соломоном Ганцфридом, «главным раввином» города Унгвар (Ужгород) в тогдашнем австро-венгерском Закарпатье.
Ганцфрид (1804-1886), ортодоксальный раввин «литовско-миснагидского» толка, стремился в своем труде предоставить религиозному человеку компактное (и одновременно достаточно полное) техническое руководство по выполнению заповедей: т.е. «что, как, где, когда и с кем» следует делать еврею, желающему соблюдать требования иудейского Закона, - без больших религиозно-философских рассуждений.
И по названию, и по структуре, и по содержанию текст КША является дайджестом знаменитого и общепринятого свода законов ортодоксального еврейства «Шульхан Арух» («Накрытый Стол»), созданного в середине 16 века сефардским раввином Иосифом Каро.
КША ставит целью сделать монументальный труд Каро доступным для «обычного» человека.
Эти цели были достигнуты, о чем говорит большое число изданий КША. Книга, фактически, стала одним из бестселлеров в сфере еврейской религиозной литературы и изучается во многих (хотя не во всех) иудейских религиозных учебных заведениях.
Перевод с иврита
М: Издатель Л. Городецкий, 2006. - 592 с.
ISBN 5-203-02797-8
Соломон Ганцфрид - Киццур Шульхан Арух - Предисловие редактора
До последнего времени переводы КША (с иврита) на европейские языки (английский, русский и др.) подвергались мощной «самоцензуре» переводчиков и редакторов, которые вырезали отдельные параграфы и целые главы, а также «редактировали» отдельные выражения, которые, по их мнению, могли «скомпрометировать» иудейскую религию и еврейский народ в глазах неевреев. Интересно, что «еврейская самоцензура» распространялась даже на оригинальный текст КША, который вышел в полном объеме далеко не сразу (см. об этом примечание Ганцфрида к п. 5 главы 167).
Глубинная причина этой «самоцензуры» в том, что отношение многих ортодоксальных евреев к текстам типа КША традиционно походило на отношение работников советских учреждений к т.н. материалам ДСП («для служебного пользования»). Это можно сформулировать так: «никаких великих секретов здесь нет, но лучше, на всякий случай, если это читать будут только те, кому это нужно по службе» (в данном случае - по «службе Господу»). Продолжая это сравнение, можно сказать, что КША является в определенном смысле «технической документацией еврейской цивилизации» (здесь удобно применить «шпенглеровскую» систему координат, в которой постулируется оппозиция понятий «цивилизация» и «культура»).
Перевод и публикация «вовне», т.е. не только для «своих», такого рода текстов (включая и переводы Талмуда!) всегда вызывала противодействие многих ортодоксов. При этом время от времени кто-то из таких «своих» уходил из общины, «менял веру» и начинал сообщать окружающим неевреям какие-то совершенно несуразные небылицы про еврейские традиции и обычаи. Поэтому осторожное отношение к «выходу в большой мир» текстов «типа КША» вполне понятно и не только у евреев имеет место. Ведь «цивилизационный ДСП» неизбежно включает технику «отделения» данной цивилизации от других, ее окружающих и угрожающих ей ассимиляцией. Эта «техника самосохранения» от растворения «в чужом» путем максимального и принципиального отделения от этого «чужого» часто выглядит очень и очень «неполиткорректно», опять же не только в «иудейском» случае. Русскоязычному читателю интересно было бы, например, вспомнить в этой связи «технику отделения» старообрядцев от прочих («некошерных» с их точки зрения) православных, рядом с которой изложенные в КША иудейские правила могут показаться образцом политкорректности.
КША является, с одной стороны, чем-то вроде «методического пособия», расписывающего рекомендуемые действия человека в течение суточного и годового цикла. С другой стороны, как уже было сказано, в КША присутствуют правила, явно не соответствующие каким-то «современным общечеловеческим нормам» (хотя никто толком не знает, что это за «нормы»). Это немедленно влечет вопрос: насколько жестким «руководством к действию» является КША, насколько обязательны правила и установления, излагаемые в КША, к исполнению религиозными евреями.
Соломон Ганцфрид - Киццур Шульхан Арух - Содержание
Глава 1. Правила поведения после утреннего пробуждения
Глава 2. Правила утреннего омовения рук
Глава 3. Установления о манере одеваться и ходить
Глава 4. Правила поведения в туалете
Глава 5. Чистота места для ритуальных целей
Глава 6. Несколько правил благословений, а также правила произнесения «благословен Он и благословенно имя Его» и амен
Глава 7. Установления об утренних благословениях
Глава 8. Действия, запретные с утра до времени после молитвы ...
Глава 9. Установления о цицит
Глава 10. Установления о тфиллин
Глава 11. Установления о мезузе
Глава 12. Подготовка тела к молитве и места, где можно молиться
Глава 13. Правила, касающиеся святости синагоги и бет-мидраша
Глава 14. Правила, касающиеся песукей де-зимра («Стихов восхваления»)
Глава 15. Установления о молитвах каддиш и барху. Создание миньяна. Что, если часть людей вышла из миньяна. Установления о хаззане
Глава 16. Правила о паузах при чтении благословений перед шма и во время шма
Глава 17. Установления о чтении шма
Глава 18. Установления о молитве шмоне-эсре
Глава 19. Правила, относящиеся к вставкам в текст молитвы шмоне-эсре: «создающий ветер», «...росу и дождь», «пусть поднимется и придет...», «ответь нам»
Глава 20. Правила повторения хаззаном молитвы шмоне-эсре
Глава 21.0 том, как правильно «восполнить» пропущенную молитву
Глава 22. Законы о молитве таханун
Глава 23. Некоторые установления о чтении свитка Торы
Глава 24. Установления о том, что делать при обнаружении ошибки или некашерности в свитке Торы
Глава 25. Установления о молитвах ашрей, у-ва ле-цийон и о завершении молитвы
Глава 26. Установления о каддише сироты
Глава 27. Правила изучения Торы
Глава 28. Установления, относящиеся к свитку Торы и к другим святым книгам
Глава 29. Качества (моральные нормы), к которым следует человеку себя приучить
Глава 30. Запреты на сплетни, злословие, мстительность и злопамятность
Глава 31. Пусть все устремления и мысли человека будут ради Всевышнего
Глава 32. Правила поддержания физического здоровья
Глава 33. Вещи, запрещенные из-за своей опасности
Глава 34. Правила благотворительности
Глава 35. Установления о холле
Глава 36. Правила высаливания мяса
Глава 37. Правила ритуального погружения посуды
Глава 38. Установления о нееврейском хлебе, молоке и о еде, приготовленной неевреем
Глава 39. Установление о том, кто хочет есть или пить до трапезы
Глава 40. Законы омовения рук перед трапезой
Глава 41. Законы о разрезании хлеба и о благословении ha-моци («выводящий»)
Глава 42. Установления о трапезе
Глава 43. Правила благословений на блюда, которые едят и пьют во время трапезы
Глава 44. Правила омовения рук после еды и благословения биркат ha-мазон
Глава 45. Установления о благословениях зиммун и биркат ha-мазон
Глава 46. Законы о запрещенных видах еды (продуктов)
Глава 47. Законы об их (неевреев) «ординарном» вине и о кашеровании посуды, его содержавшей
Глава 48. Законы благословения пищи из пяти видов зерен (злаков)
Глава 49. Законы благословения на вино, а также благословения «добрый и творящий добро»
Глава 50. Правила первого благословения, произносимого перед использованием чего-то
Глава 51. Правила завершающего благословения
Глава 52 Законы благословений «создающий плод дерева», «создающий плод земли» и шеИакколь
Глава 53. Правила, относящиеся к отварам, соусам и напиткам из фруктов и овощей
Глава 54. Правила, относящиеся к основной и «дополнительной» еде
Глава 55. Законы очередности благословений
Глава 56. Законы о благословениях, сказанных ошибочно
Глава 57. Законы о сделавшем благословение на еду или напиток, которому было после этого подано еще
Глава 58. Законы благословения на аромат
Глава 59. Законы о благословениях шеИехейану и hamoe веИаметив
Глава 60. Установление о благословениях, произносимых при виде чего-либо
Глава 61. Благословение в благодарность за избавление от опасности и несколько «частных» благословений
Глава 62. Установления о торговле
Глава 63. Запрет на обман и на введение в заблуждение
Глава 64. Недопустимость торговли запрещенным товаром
Глава 65. Установления о процентах
Глава 66. Правила [коммерческой] сделки
Глава 67. Установления об обетах и клятвах
Глава 68. Установление о «дорожной молитве» и обо всем, чего надо опасаться в пути
Глава 69. Правила [послеполуденной] молитвы минха
Глава 70. Правила [вечерней] молитвы маарив
Глава 71. Распорядок вечера и ночи
Глава 72. Величие святости Субботы. Оскверняющий Субботу - то же, что идолопоклонник. Правила подготовки [празднования] Субботы
Глава 73. Правила, как поручить какую-либо работу, одолжить или дать в аренду что-либо нееврею до Субботы
Глава 74. Установление об уходящем в плавание
Глава 75. Установление о зажигании свечей
Глава 76. Законы о субботних и праздничных молитвах
Глава 77. Законы киддуша и вечерней и дневной трапезы
Глава 78. Правила и предписания, касающиеся чтения свитка Торы в Субботу и праздники
Глава 79. Установления о мафтире
Глава 80. Некоторые работы, которыми нельзя заниматься в Субботу
Глава 81. Четыре вида «территории» в законах о Субботе
Глава 82. Запрет «переносить» и «выносить» с одной «территории» в другую
Глава 83. Ограждения являются полезными, только если окружают жилище
Глава 84. Правила «выноса» одежды и украшений
Глава 85. Установление о пожаре, который произошел в Субботу
Глава 86. Правила омовений
Глава 87. Скот, животные и птица: на что следует обратить внимание
Глава 88. Установления омукце в Субботу
Глава 89. Законы о «подставке» для запретной вещи
Глава 90. Установление о запрете в Субботу на некоторые действия, не являющиеся работой, и о совершении работы при помощи нееврея
Глава 91. Установление о человеке, испытывающем болезненные ощущения, и о неопасно больном
Глава 92. Законы, относящиеся к опасно больному и к тому, кто вынужден нарушить заповедь
Глава 93. Законы о родах в Субботу
Глава 94. Законы об эрувей хацерот
Глава 95. Законы об эрувей тхумин
Глава 96. Правила вечерней молитвы на исходе Субботы и правила Иавдалы
Глава 97. Правила Рош-ходеш и «освящения луны»
Глава 98. Законы, касающиеся праздника (Йом-тов)
Глава 99. Правила перемещения предметов в праздники
Глава 100. Установления о «вознесении рук» (о благословении коИенов)
Глава 101. Установление о приготовлении пищи в первый день праздника на второй, а также на будний день
Глава 102. Правила эрув тавшилин
Глава 103. Установления о «радости праздника»
Глава 104. Установления о «будних днях праздника» (холь ha-моэд)
Глава 105. Запреты на действия по причине слишком больших затрачиваемых усилий
Глава 106. Правила торговли в холь ha-моэд
Глава 107. Законы о месяце Нисан
Глава 108. Установления о пшенице и муке для мацы
Глава 109. Установления о воде для мацы
Глава 110. Правила замешивания [теста] и выпекания мацы
Глава 111. Установления о поиске и аннулировании «квасного»
Глава 112. Какое «квасное» можно держать [в доме] в Песах, а какое запрещено
Глава 113. Установления о кануне Песаха и о выпекании мацы
Глава 114. Установления о продаже «квасного»
Глава 115. Установления о кануне Песаха, который пришелся на Субботу
Глава 116. Законы кошерования (ритуального очищения) посуды
Глава 117. Несколько избранных законов о Песахе
Глава 118. Правила подготовки седера
Глава 119. Порядок [проведения] пасхального севера
Глава 120. Правила отсчета Омера и «дни счета»
Глава 121. Правила «общественного поста»
Глава 122. Законы о промежутке между 17 Таммуза и 9 Ава
Глава 123. Установления о кануне 9 Ава
Глава 124. Правила Девятого Ава
Глава 125. Законы, касающиеся Девятого Ава, выпадающего на Субботу или на воскресенье
Глава 126. Правила упоминания о разрушении Храма
Глава 127. Правила индивидуального поста
Глава 128. Законы, касающиеся месяца Элуль
Глава 129. Правила Рош ha-шана
Глава 130. Законы, касающиеся десяти дней раскаяния
Глава 131. Установления о кануне Судного Дня (Йом-киппура)
Глава 132. Установления о вечере Йом-киппура
Глава 133. Правила Йом-киппура
Глава 134. Установления о сукке
Глава 135. Законы, касающиеся «сидения в сукке»
Глава 136. Установления о лулаве и об остальных видах [растений]..
Глава 137. Правила «взятия лулава» и порядок Иакафот
Глава 138. Законы, касающиеся Иошана-рабба, Шмини-ацерет и Симхат-тора
Глава 139. Правила, относящиеся к Ханукке
Глава 140. Правила, касающиеся «четырех отрывков»
Глава 141. Правила, касающиеся Мегиллы
Глава 142. Правила посылания посылок с едой знакомым, подарков бедным и трапезы Пурима
Глава 143. Законы, касающиеся почитания родителей
Глава 144. Законы почитания учителя, старика, ученого и коИена ...
Глава 145. Законы о браке
Глава 146. Обычаи, касающиеся поста жениха и невесты
Глава 147. Обычаи брачной церемонии (хуппы)
Глава 148. Ритуал «уединения» после киддуишн («освящения» жены)
Глава 149. Законы о благословении биркат ha-мазон во время брачной церемонии и заповедь «радости жениха и невесты»
Глава 150. Законы о скромности
Глава 151. Запрет на «напрасное расходование семени». Что делать тому, с кем это случилось
Глава 152. Запрет на «уединение» с женщинами и на другие виды «приближения» к женщинам
Глава 153. Законы о нидде
Глава 154. Порядок определения [женщиной своего] менструального цикла и закон о проверке [себя] до и после интимной близости
Глава 155. Закон об отдалении «в окрестности» менструации. Различия, связанные с регулярностью и нерегулярностью менструального цикла
Глава 156. Закон об увидевшей кровь в результате интимной близости
Глава 157. Закон о невесте перед хуппой
Глава 158. Закон о роженице и о «выкинувшей»
Глава 159. Законы надевания белого и отсчета «чистых» дней
Глава 160. Законы о мытье перед «ритуальным погружением»
Глава 161. Законы о «преграде» (хацица)
Глава 162. Правила «ритуального погружения» (твила)
Глава 163. Правила, касающиеся обрезания
Глава 164. Законы о «выкупе» первенца
Глава 165. Закон об обучении детей и некоторые установления о преподавателе
Глава 166. О том, что нельзя гадать, заниматься «предсказательством» и колдовать
Глава 167. Законы, касающиеся авода зара (идолопоклонства)
Глава 168. О запрещенных изображениях
Глава 169. Запрет на татуирование и на вырывание волос в знак скорби по умершему
Глава 170. Запрет брить пеот (края) головы и бороды
Глава 171. Запреты, связанные с [повелением]: «Да не наденет мужчина одежды женской»
Глава 172. Законы нового [урожая]
Глава 173. Правила орла (относительно плодов первых трех лет)
Глава 174. Правила, касающиеся соединения разных видов растений
Глава 175. Правила, касающиеся соединения разных видов скота....
Глава 176. Правила, касающиеся соединения разных видов тканей (шаатнез)
Глава 177. Правила, касающиеся первенца «чистого» скота
Глава 178. Правила, касающиеся первенца осла
Глава 179. Установления о ссудах
Глава 180. Правила освобождения от уплаты долга
Глава 181. Установления об истце, ответчике и свидетельских показаниях
Глава 182. Законы о воровстве и грабеже
Глава 183. Законы об имущественном ущербе
Глава 184. Законы о телесном ущербе
Глава 185. Правила «одалживания» и взятия в аренду
Глава 186. Правила, касающиеся запрета «заграждать рот волу»
Глава 187. Установления относительно потери и находки
Глава 188. Правила, касающиеся имущества, отданного на хранение
Глава 189. Правила загрузки и разгрузки [скота]
Глава 190. Правила, касающиеся сохранения [собственного] тела и запрета «не уничтожай...»
Глава 191. Запрет на причинение страданий животным и на кастрацию
Глава 192. Установление о больном, о враче и о том, чем лечатся .
Глава 193. Правила посещения больных
Глава 194. Установления об агонии и о сохранении тела умершего .
Глава 195. Правила «разрывания одежды»
Глава 196. Правила, касающиеся онена, в будний день, в Субботу и в праздник
Глава 197. Установление о саване, о «чистоте» и запрет использовать мертвое тело
Глава 198. Правила выноса тела, похоронной процессии и «оправдание Суда»
Глава 199. Установление о похоронах и о кладбище
Глава 200. Установление о похоронах в Йом-тов
Глава 201. Установление о самоубийце и о других «злодеях», которые мертвы
Глава 202. Установления о «ритуальной нечистоте», относящиеся к коИену
Глава 203. По какому родственнику или ребенку соблюдают траур .
Глава 204. Когда начинать траур
Глава 205. Установление о сеудат-Иавраа
Глава 206. Установление о «близком известии» и «дальнем известии» [о смерти]
Глава 207. Установления об утешении скорбящих
Глава 208. О запрещении работать соблюдающему траур
Глава 209. Запрет на омовение, умащение, обувание и половые отношения
Глава 210. Запрет на изучение Торы и на приветствия
Глава 211. Другие запреты для соблюдающего траур
Глава 212. Запреты на «приносящее радость» после семи дней траура
Глава 213. О запрете на брак для соблюдающего траур, и установление о женихе или невесте, которые стали скорбящими
Глава 214. Когда соблюдающий траур может выйти из дома
Глава 215. О том, что не нужно слишком напряженно скорбеть об умершем
Глава 216. Установление о части седьмого дня, о части тридцатого дня и установление о двенадцати месяцах [траура]
Глава 217. Установление о не соблюдавшем траур
Глава 218. Установление о свидетельстве, влекущем [обязанность соблюдать] траур
Глава 219. Установление о трауре в Шаббат и в Йом-тов
Глава 220. Установление о том, как праздники «отменяют» отсчет семи и тридцати дней [траура]
Глава 221. Установление о посте в йорцайт
Глоссарий
