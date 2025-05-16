Ганина – Игры в христианском обучении и воспитании

Современное общество склонно к культивированию идеи гуманистического подхода в воспитании и обучении. Цель образования с гуманистической точки зрения - формирование гармоничной, всесторонне развитой личности, самостоятельной и независимой. Согласно теории гуманизма, поскольку нет независимого Создателя, и человек считается высшим достижением эволюционного процесса, он становится сам себе богом. Эта философия отражается и на игровом материале, предлагаемом современными авторами для использования в обучении и воспитании. Поэтому педагогу-христианину следует критически подходить к выбору игр. Выбирая игру, необходимо понять, соответствует ли она целям христианского образования.

Каковы цели христианского образования?

Выделим четыре цели христианского образования: Первая цель - познание Бога и Его истины.

Эта цель созвучна с предназначением человека и реализуется на протяжении всей жизни. Учащемуся необходимо получить достаточно знаний о Боге и Его истине, чтобы возрастать в вере и глубже понимать смысл учения Христова.

Вторая цель - отклик на Божью истину.

Отклик человека на истину Божью ведет ко спасению верой, из которой проистекает покаяние, полная отдача себя Богу и осознание того, что источником истины является только Он.

Третья цель - жизнь в соответствии с Божьей истиной.

Эта цель заключается в практическом применении библейских принципов в повседневной жизни. Для того, чтобы достичь этой цели, учащемуся необходимо постоянно углублять свои знания о Боге и сотворенном Им мироздании. Чем больше человек знает, тем более точно он соизмеряет свое поведение с Божьей истиной.

Четвертая цель - передача другим знания о Боге и Его истине.

Эта цель связана с призванием христиан распространять благую весть, исполняя заповедь «идти и проповедовать» (Мф. 28,19). Христианское образование должно привить учащимся библейские принципы взаимоотношений между людьми и дать им знания и навыки, необходимые для достоверной передачи истины.

Понимая цели христианского обучения и воспитания, можно четко определить критерии отбора игр.

Ганина М.В. – Игры в христианском обучении и воспитании - Сборник статей и методических разработок

Москва: Московская богословская семинария, 2008. – 124 с.

Ганина М.В. – Игры в христианском обучении и воспитании – Содержание

Предисловие

Введение

ГЛАВА 1. ИГРА В РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ

Игра как явление культурной и образовательной деятельности (Самусева Н.С.)

Игра как метод комплексного развития личности

ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ ИГРЫ КАК МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Функции игр

Классификация игр

Технология проведения игр

Организация игровых программ

ГЛАВА 3. КОРРЕЛЯЦИЯ ИГР И ВОЗРАСТА УЧАЩИХСЯ ВОЗРАСТ ОТ З-6 ЛЕТ

Игра - ведущая деятельность ребенка (Щепеткина В.Ю.)

Рекомендации по организации игр в младших классах Воскресной школы (Шаповалова Ю.Б.)

Развивающие игры в семейном воспитании (Иванова М.Б.)

ВОЗРАСТ ОТ 7-12 ЛЕТ

Рекомендации по организации игр в средних классах Воскресной школы (Шаповалова Ю.Б.)

Методические разработки игр по всестороннему развитию детей (Самусева Н.С.)

ВОЗРАСТ ОТ 13 - 18 ЛЕТ

Игры в профилактических программах

Применение игр в работе подросткового клуба (АбыденоваА. А.)

Игровая деятельность в подростковом лагере (ПытинаА.А.)

Приложение 1

Приложение 2