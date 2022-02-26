Георгий Аполлонович Гапон - История моей жизни

Всякие воспоминания, автобиографии, записки отличаются своей субъективностью и, по существу своему, иными быть и не могут; в этом их достоинство и недостаток одновременно. Каждый мемуарист, описывая события, в которых он принимал участие, не может излагать их так, как они происходили на самом деле, а освещает их со своей, точки зрения, с точки зрения того момента, когда он пишет свои мемуары, в зависимости от той цели, которую он поставил себе, в зависимости от тех будущих читателей, для которых он предназначает свои записки. Таким образом, мемуарист невольно дает материал не столько для самого события, сколько для характеристики своей личности, своих взглядов, своих целей. В особенности любопытны в этом отношении воспоминания лиц, занимавших известное общественное положение. Они более, чем кто-либо другой, находятся в зависимости от момента и обстоятельств, при которых пишут свои мемуары.

В таком положении находился и Георгий Гапон, когда в 1905 г. писал или, вернее, диктовал «историю своей жизни». Ничем не замечательный и почти никому не известный до 9 января, он сделался в это время настоящею мировою известностью, человеком, к словам которого вначале прислушивались не только обыкновенные люди, но и опытные революционные деятели, скоро, впрочем, определившие настоящий его удельный вес. Но не такое отношение к нему было среди широких масс в Зап. Европе. Его священническая ряса; внезапный революционный порыв, руководителем которого он, казалось, был; стотысячная толпа, слепо идущая за своим вождем — священником-революционером; трагический конец 9 января; масса жертв, — все это естественно, должно было окружить фигуру Гапона ореолом, всколыхнуть падкую до всяких сенсаций публику, питающуюся газетными известиями, В ореоле пастырского гнева, с пастырскими проклятиями на устах, Гапон, по выражению Троцкого, представлялся фигурой почти библейского стиля.

И вот сам «герой» кровавого воскресенья, счастливо избежавший смерти, после целого ряда приключений — наконец, в Зап. Европе. За ним бегают корреспонденты газет всего мира, его интервьюируют, его портреты помещаются в иллюстрированных журналах, газетные сотрудники жадно ловят каждый факт из его жизни, наполняют столбцы газет на три четверти выдуманными подробностями, уроде итальянского происхождения Гапона и т. п. В таких условиях и является у Гапона мысль описать свою жизнь и выяснить свою роль в событиях 9 января, объяснить свои отношения к департаменту полиции и охранному отделению, слухи о которых ползли вместе с его славой.

Георгий Аполлонович Гапон - История моей жизни

(Антология мысли)

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с.

ISBN 978-5-534-10355-7

Георгий Аполлонович Гапон - История моей жизни - Содержание

Алексей Шилов - Г. Гапон и его автобиография

Глава первая. Пораженный великан — аллегория

Глава вторая. Мой родной дом

Глава третья. Я становлюсь священником

Глава четвертая. Крайности встречаются в Петербурге

Глава пятая. Ложные пастыри

Глава шестая. Между босяками и рабочими

Глава седьмая. Я знакомлюсь с Зубатовым

Глава восьмая. Конец зубатовщины

Глава девятая. «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Петербурга»

Глава десятая. Убийство Плеве

Глава одиннадцатая. Начало кризиса

Глава двенадцатая. Стачка разрастается

Глава тринадцатая. В министерстве юстиции

Глава четырнадцатая. Последние приготовления

Глава пятнадцатая. Утро 9 января

Глава шестнадцатая. Бойня у Нарвской заставы

Глава семнадцатая. Первые баррикады

Глава восемнадцатая. Около дворца

Глава девятнадцатая. Конец бойни

Глава двадцатая. Царь и его «дети»

Глава двадцать первая. Мой побег

Глава двадцать вторая. На пути к свободе

Глава двадцать третья. Я перехожу границу

Глава двадцать четвертая. Будущее русской революции

Примечания

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