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Гараджа Павел – Слово без маски - Христианская публицистика

Гараджа Павел – Слово без маски
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
В 2004 году выходящая в крымском городе Бахчисарае газета «Слава труду» поместила статью «Как я посетила молитвенный дом». От начала до конца публикация была откровенно клеветнической. Даже советские идеологи редко доходили до такой низкопробной лжи. Верующие города и района были буквально шокированы. Напрашивалось опровергнуть статью через суд, но вначале попробовали решить дело миром. Выслушав доводы верующих, редактор согласился, что газета допустила промах, и пообещал напечатать контрстатью. Вскоре она увидела свет в той же газете «Слава труду». Эти заметки, увы, актуальны и поныне, поскольку по сей день не перевелись злые языки, распространяющие о верующих разную чушь.
Так кто же они такие?
Так кто же они такие, люди, которых называют этим ужасным словом — «баптисты»? Только не те, которые описаны в газетной заметке. Таких баптистов, которые «бьются о пол лбами, разговаривая со Всевышним», пока не обезумеют, а по окончании богослужения «сбрасывают с себя одежду, целуются друг с другом, хватают кого попало за что попало...», в природе не существует. И не только баптистов, но и христиан вообще. Где видел автор таковых, остается его тайной, поскольку в заметке не указан адрес Дома молитвы.
Это весьма похоже на заказное сочинительство, если не сказать сильнее. Подобные описания были характерны для периода государственного атеизма, который насаждали в СССР, когда верующих представляли забитыми, темными людьми и так же, как автор газетной заметки, называли мракобесами. При этом вначале верующим перекрывали доступ в высшие и даже средние специальные учебные заведения; если же им удавалось туда попасть, то, несмотря на успехи в учебе, безжалостно исключали, даже с последних курсов, единственно за нежелание отказаться от веры в Бога. А потом приводили статистические данные о низком образовательном цензе баптистов.

Павел Гараджа – Слово без маски - Очерни, статьи, стихи

Одесса: «Христианское просвещение», 2008. – 312 с.

Павел Гараджа – Слово без маски – Содержание

I. ОЧЕРКИ
  • Это страшное слово — «баптист»
  • Проходя долиною плача... (Псалтирь :)
  • Сотворение школы
  • В христианском подполье
  • Когда твой путь земной
  • Поражение богоборца
  • Как закрыть Открытый университет?
  • Несколько фактов из жизни пресвитера
  • Последний вагон уходящего поезда
II. СТАТЬИ
  • Слово без маски
  • Блеск и нищета Лаодикии
  • Смерть в котле (-я Царств :)
  • Церковь Божья, будь готова!
  • Потерянный ключ
  • Извлечение горького корня
  • Сдвинутый светильник
  • Странники и пришельцы
III. СТИХИ
  • О поэзии и прозе жизни
  • Стихи
Views 228
Rating 5.0 / 5
Added 08.08.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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