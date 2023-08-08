Гараджа Павел – Слово без маски - Христианская публицистика

В 2004 году выходящая в крымском городе Бахчисарае газета «Слава труду» поместила статью «Как я посетила молитвенный дом». От начала до конца публикация была откровенно клеветнической. Даже советские идеологи редко доходили до такой низкопробной лжи. Верующие города и района были буквально шокированы. Напрашивалось опровергнуть статью через суд, но вначале попробовали решить дело миром. Выслушав доводы верующих, редактор согласился, что газета допустила промах, и пообещал напечатать контрстатью. Вскоре она увидела свет в той же газете «Слава труду». Эти заметки, увы, актуальны и поныне, поскольку по сей день не перевелись злые языки, распространяющие о верующих разную чушь.

Так кто же они такие?

Так кто же они такие, люди, которых называют этим ужасным словом — «баптисты»? Только не те, которые описаны в газетной заметке. Таких баптистов, которые «бьются о пол лбами, разговаривая со Всевышним», пока не обезумеют, а по окончании богослужения «сбрасывают с себя одежду, целуются друг с другом, хватают кого попало за что попало...», в природе не существует. И не только баптистов, но и христиан вообще. Где видел автор таковых, остается его тайной, поскольку в заметке не указан адрес Дома молитвы.

Это весьма похоже на заказное сочинительство, если не сказать сильнее. Подобные описания были характерны для периода государственного атеизма, который насаждали в СССР, когда верующих представляли забитыми, темными людьми и так же, как автор газетной заметки, называли мракобесами. При этом вначале верующим перекрывали доступ в высшие и даже средние специальные учебные заведения; если же им удавалось туда попасть, то, несмотря на успехи в учебе, безжалостно исключали, даже с последних курсов, единственно за нежелание отказаться от веры в Бога. А потом приводили статистические данные о низком образовательном цензе баптистов.

Павел Гараджа – Слово без маски - Очерни, статьи, стихи

Одесса: «Христианское просвещение», 2008. – 312 с.

Павел Гараджа – Слово без маски – Содержание

I. ОЧЕРКИ

Это страшное слово — «баптист»

Проходя долиною плача... (Псалтирь :)

Сотворение школы

В христианском подполье

Когда твой путь земной

Поражение богоборца

Как закрыть Открытый университет?

Несколько фактов из жизни пресвитера

Последний вагон уходящего поезда

II. СТАТЬИ

Слово без маски

Блеск и нищета Лаодикии

Смерть в котле (-я Царств :)

Церковь Божья, будь готова!

Потерянный ключ

Извлечение горького корня

Сдвинутый светильник

Странники и пришельцы

III. СТИХИ