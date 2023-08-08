Гараджа Павел – Слово без маски - Христианская публицистика
В 2004 году выходящая в крымском городе Бахчисарае газета «Слава труду» поместила статью «Как я посетила молитвенный дом». От начала до конца публикация была откровенно клеветнической. Даже советские идеологи редко доходили до такой низкопробной лжи. Верующие города и района были буквально шокированы. Напрашивалось опровергнуть статью через суд, но вначале попробовали решить дело миром. Выслушав доводы верующих, редактор согласился, что газета допустила промах, и пообещал напечатать контрстатью. Вскоре она увидела свет в той же газете «Слава труду». Эти заметки, увы, актуальны и поныне, поскольку по сей день не перевелись злые языки, распространяющие о верующих разную чушь.
Так кто же они такие?
Так кто же они такие, люди, которых называют этим ужасным словом — «баптисты»? Только не те, которые описаны в газетной заметке. Таких баптистов, которые «бьются о пол лбами, разговаривая со Всевышним», пока не обезумеют, а по окончании богослужения «сбрасывают с себя одежду, целуются друг с другом, хватают кого попало за что попало...», в природе не существует. И не только баптистов, но и христиан вообще. Где видел автор таковых, остается его тайной, поскольку в заметке не указан адрес Дома молитвы.
Это весьма похоже на заказное сочинительство, если не сказать сильнее. Подобные описания были характерны для периода государственного атеизма, который насаждали в СССР, когда верующих представляли забитыми, темными людьми и так же, как автор газетной заметки, называли мракобесами. При этом вначале верующим перекрывали доступ в высшие и даже средние специальные учебные заведения; если же им удавалось туда попасть, то, несмотря на успехи в учебе, безжалостно исключали, даже с последних курсов, единственно за нежелание отказаться от веры в Бога. А потом приводили статистические данные о низком образовательном цензе баптистов.
Павел Гараджа – Слово без маски - Очерни, статьи, стихи
Одесса: «Христианское просвещение», 2008. – 312 с.
Павел Гараджа – Слово без маски – Содержание
I. ОЧЕРКИ
- Это страшное слово — «баптист»
- Проходя долиною плача... (Псалтирь :)
- Сотворение школы
- В христианском подполье
- Когда твой путь земной
- Поражение богоборца
- Как закрыть Открытый университет?
- Несколько фактов из жизни пресвитера
- Последний вагон уходящего поезда
II. СТАТЬИ
- Слово без маски
- Блеск и нищета Лаодикии
- Смерть в котле (-я Царств :)
- Церковь Божья, будь готова!
- Потерянный ключ
- Извлечение горького корня
- Сдвинутый светильник
- Странники и пришельцы
III. СТИХИ
- О поэзии и прозе жизни
- Стихи
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