Внешние проявления религии, с которыми обычно связаны наши представления о ней, это - совокупность взглядов на мир, основанных на вере в бога, сотворившего этот мир и самого человека и давшего ему в «откровении» знание, которое должно принимать на веру (поэтому религию принято называть просто «Верой»); религиозные верования составляют мировоззренческий, интеллектуальный компонент религии.

Это, далее, совокупность действий, составляющих культ, в которых религиозный человек выражает свое отношение к богу и обращается к нему в молитве, жертвоприношении и пр. Это, затем, нормы и правила поведения, которым должен следовать человек как требованиям, предъявляемым богом. И это, наконец, объединения религиозных людей в те или иные организации, такие как церковь или секта, монашеский орден или общества с благотворительными или какими-либо другими целями.

Признаки, фиксирующие эти лежащие на поверхности проявления религиозной жизни, образуют то, что составляет феномен религии. Не довольствуясь выявлением и описанием признаков религии, человеческая мысль с давних пор стремится объяснить феномен религии, понять его природу и значение, определить его сущность.

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии

Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич

М.: Аспект Пресс, 1996. 775 с.

ISBN 5-7567-0113-3

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии - Содержание

Предисловие

Введение. Релиrия как предмет социолоmческоrо анализа. В.И. Гараджа

Релиrия и наука о религии

Возникновение и развитие социологии религии

Основные проблемы социологии религии

Раздел первый РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ

1. Богово и кесарево, подчинение религии государственной власти. Т. Гоббс

2. О суеверии и исступлении. Д. Юм

3. Об отношении законов к установленной в стране религии. Ш Монтескье

4. Гражданское исповедание веры: почему государство важно, чтобы каждый гражданин имел религию? Ж. Ж. Руссо

5. Моральный принцып религии. И. Кант

6. Отношение религии к государству. Г. В. Ф. Гегель

7. Закон трех стадий истории. О. Конт

8. Религиозное отчуждение. К Маркс

9. Духовные основы общества: Церковь и мир. С. Франк

Раздел второй МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ

1. Социология религии и теория познания. Э. Дюркгейм

2. "Интеллектуальная честность" как принцип научного познания религии. М. Bебер

3. Социология религии как наука: функциональный подход. Дж. М. Йингер

4. Функциональный подход к религии. Дж. М. Йингер

5. Современный взгляд на дюркrеймову теорию религии. Т. Парсонс

6. Религия как символическая модель, формирующая человеческий опьп. Р. Белла

Раздел третий РЕЛИГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

1. Божества гражданской общины древнего мира. Н. Фюстель де Куланж

2. Иегова и пророки. В. Робертсон Смит

3. Религиозный элемент в отношениях между людьми. Г. Зиммель

4. Церковь и секта. Э. Трельч

5. Монашество в восточном и западном обществе. А. Гарнак

6. Социальная обусловленность религиозных представлений и институтов. Л. Леви-Брюль

7. Религиозные группы и религиозные перегруппировки. П. Сорокин

8. Религия и социальный статус. М. Вебер

Раздел четвертый РЕЛИГИЯ И ЛИЧНОСТЬ. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЛИГИИ

1. Религиозные идеи и интересы. М. Вебер

2. Психический генезис религиозных представлений. 3. Фрейд

3. Индивид и его религия. Ч. Глок

4. Религиозный опыт и традиция. П. Бергер

5. Типы религии и религиозного опыта. Э. Фpoмм

6. Религиозность как поиск смысла жизни. В. Франкл

7. Повседневная жизнь, частный индивид и религиозная потребность. Д. Лукач

8. Смерть и реинтеграция группы. Б. Малиновский

9. Табу. А. Рэдклифф-Браун

10. Коллективный ритуал. Э. Дюркгейм

11. Социальная психология мировых религий. М. Вебер

Раздел пятый РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

1. Священные объекты как символы. Э. Дюркгейм

2. Роль гадания в социальном процессе. В. Тэрнер

3. Культурная ценность религии. 3. Фрейд

4. Типы магии. Дж. Фрэзер

5. Магия и религия. Б. Малиновский

6. Повседневная жизнь и религиозный опыт. П. Бергер, Т. Лукман

7. Восточное и западное христианство. А. Гарнак

8. Контроль над коллективным бессознательным как проблема нашего времени. К Маннгейм

9. Религиозное неприятие мира. М. Вебер

Раздел шестой РЕЛИГИЯ И СОЦИАJIЬНАЯ ДИНАМИКА

1. Протестантизм и капитализм. М. Вебер

2. Сектантство и развитие капитализма в России. Н.М. Никольский

3. Религия в современном мире. К Маннхейм

4. Голод и идеология общества. П. Сорокин

5. Основные этапы эволюции религии в истории общества. Р. Белла

6. Религиозный индивидумизм и религиозный плюрализм. Р. Белла

7. От священного к светскому. Д. Белл

8. Религия и экономическое обновление России. С.Н. Булгаков

Персоналии

Приложение. Религия и религиозные органнзации в современной России

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии - Предисловие

Предлагаемая хрестоматия по социологии религии предназначена прежде всего для студентов социологических факультетов, изучающих социологию религии, и студентов тех вузов, в которых изучается религиеведение. Она составлена в расчете на то, что будет служить подспорьем и дополнением к учебникам по социологии религии и религиеведению.

Во введении представлена социология религии как научная дисциплина, рассказано о ее предыстории, возникновении и развитии, охарактеризована ее основная проблематика и таким образом дано обоснование и объяснение построению хрестоматии, состоящей из шести разделов: "Религия в истории социальной мысли", "Методологические основы социологии религии", "Религия в социальной структуре общества", "Религия и личность. Социально-психологический аспект религии", "Религия и культура", "Религия и социальная динамика".

В отборе работ, представленных в хрестоматии, мы руководствовались двумя мотивами - включить классические тексты и работы наиболее авторитетных современных социологов. С сожалением пр»ходится констатировать крайнюю скудость отечественной литературы по социологии религии. Ряд текстов впервые появляется в хрестоматии в переводе на русский язык. Помимо работ специалистов-социологов мы сочли полезным дать таюке фрагменты работ историков, философов, психологов, необходимых для понимания тех или иных проблем социологии религии. Таким образом, благодаря хрестоматии основная масса студентов практически впервЬiе получит возможность работать с текстами, без знания которых невозможно сколько-нибудь серьезное изучение религиеведения, включая социологию религии.

Учитывая, что религия, ее роль в жизни общества сегодня по ряду причин вызывает большой интерес, издание хрестоматии может быть делом полезным для системы гуманитарного образования в целом.

В.И. Гараджа