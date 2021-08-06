Гараджа - Социология религии

Предлагаемая книга предназначена в первую очередь для студентов социологических факультетов, изучающих социологию религии и религиеведение. Автор исходил из того, что научное знание о религии, включая и социологию религии, является объективным и отличается от «оценочного» идеологического подхода, предполагающего позитивную либо негативную ее оценку, выражающего интересы тех или иных социальных групп. Религия представляет собой неотъемлемый компонент истории человеческого общества на разных этапах и в многообразных вариантах его развития. Вне зависимости от отношения к религии для каждого образованного человека, какими бы ни были его убеждения — религиозными или нерелигиозными, представляется необходимым владеть основами знаний о религии как о социокультурном феномене, добытых с помощью методов таких гуманитарных наук, как история, языкознание, психология, социология. Современные научные знания о религии особенно актуальны сегодня, в трансформирующемся российском обществе. Касающиеся религии вопросы тесно связаны с политической жизнью, образованием, культурой.

Предлагаемая книга основана на классических работах в области социологии религии и наиболее авторитетных современных исследованиях; в ней использован отечественный и зарубежный опыт составления учебных пособий. В связи с тем что изучение социологии религии предполагает определенную подготовку в области истории религии, философии и психологии религии, т.е. религиеведения в целом, при изучении данного курса полезно использовать также учебные пособия по религиеведению. В книге даны список рекомендуемой литературы по всем темам, а также именной и предметный указатели, которые облегчают пользование учебным пособием.

Гараджа В. И. - Социология религии

учеб, пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей

4-е изд., перераб. и доп.

М. : ИНФРА-М, 2018. 304 с.

Серия "Высшее образование: Бакалавриат"

ISBN 978-5-16-003765-3

Гараджа В. И. - Социология религии - Оглавление

Глава I. Социология религии как научная дисциплина

Глава II. Определение религии

Глава III. Религия как символическая система

Глава IV. Социологические теории религии

Глава V. Религия и формы ее организации

Глава VI. Религия и общество

Глава VII. Секуляризация

Глава VIII. Будущее религии

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ