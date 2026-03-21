Гардинер - Кьеркегор

Кьеркегор неоднократно уподоблял гений грозе, мечущей молнии независимо от направления ветра. Неизвестно, имел ли он в виду себя, приводя такое сравнение, но теперь, когда спустя более чем столетие мы рассматриваем развитие его теории, оно кажется вполне уместным. Подобно Марксу и Ницше, он предстает одним из выдающихся бунтарей среди мыслителей XIX века, одним из тех, кто сознательно противопоставлял свои идеи теориям и заблуждениям современного общества, одним из тех, чьи взгляды получили признание только после смерти.

В случае Кьеркегора признание не приходило особенно долго. Он писал по-датски, и его датские современники считали, по крайней мере, ему так казалось, что он «хватил через край». Его не читали, а если и читали, то не понимали истинного смысла его работ. Даже когда вскоре после его смерти в 1855 году начали появляться переводы Кьеркегора на немецкий язык, мало что изменилось.

Однако постепенно, во время Первой мировой войны и непосредственно по ее окончании, его идеи стали оказывать огромное влияние на умы в Центральной Европе. Именно связью его теории с экзистенциализмом — философским течением, активно развивавшимся в 30-е и 40-е годы XX века, объясняется сегодняшняя всемирная известность Кьеркегора. Хотя о Кьеркегоре отзываются как о мыслителе трудном, противоречивом, стоящем вне сформированных течений, вниманием тем не менее он определенно не обойден.

Гардинер Патрик - Кьеркегор - Очень краткое введение

Гардинер Патрик - Кьеркегор - Очень краткое введение - Содержание