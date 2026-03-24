Гарин - Что такое мистика? - Том 1

Гарин - Что такое мистика? - Том 1
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History, Ethics

Игорь Иванович Гарин - Что такое мистика? - В 2 томах - Том 1

Москва: ТЕРРА— Книжный клуб, 2004. — 960 с.

ISBN 5-275-01076-1

Игорь Иванович Гарин - Что такое мистика? - В 2 томах - Том 1 - Содержание

Часть I. МИСТИКА КАК ПРОБЛЕМА

  • Вопросы и первые попытки ответов - Мистика и культура - Мистика и религия - Мистика и Бог

Часть II. ФЕНОМЕН СОЗНАНИЯ

  • Как «устроено» сознание? - Что такое холотропное состояние сознания? - Космическая Игра

Часть III. МЕДИТАЦИЯ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ

  • Что такое медитация? - Что такое просветление? - Люминофания, или феномен света

Часть IV. МИСТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ, МИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, МИСТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ

  • Мистическое познание - Мистические феномены - Ясновидение - Мистика снов - Телепатия - Астральные миры - Спиритизм - НЛО

Часть V. МАГИЯ И МАНТИКА

  • Магия - Эзотерия, оккультизм - Алхимия - Плацебо Телекинез, телепортация, левитация - Мантика - И - цзин - Карты Таро - Нумерология - Астрология

Часть VI. ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ?

  • Изучение околосмертных состояний сознания, или феномен НДЕ - Египетская Книга Мертвых - Тибетская Книга Мертвых (Бардо Тодол) - Переселение душ - О бессмертии – Время

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books