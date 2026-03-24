Гарин - Философия

Гарин - Философия
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History, Ethics
Series Мудрость веков (7 books)

Гарин Игорь Иванович - Мудрость веков - Философия

Харьков: Фолио, 2020. — 957 с. — ( Серия: Большой научный проект).

ISBN 978-966-03-8087-5

ISBN 97 8-966-03-8881-9

Гарин Игорь Иванович - Мудрость веков - Философия - Содержание

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИИЯ?

  • Зов Бытия - «Ничья земля» - Пребывание в пути - Философия — поэзия, музыка, миф

ОТ БЭКОНА ДО РУССО

  • Что такое Просвещение? - Почти апология - Апология разума? - Человек - Легисломания - Лорд Веруламский - Макиавелли из Мальмсбери - Левиафан - Родившийся на лугу - СодКо егдо sum - Правила для руководства умом - Апостолереси - На краю экумены, или «Здравствуй, Спиноза!» - Самый искренний лжец - Дорогой ребенок, которого никто не хотел - Сластолюбивый киник XVIII века - Смесь из сентиментальности и катара мочевого пузыря - Первородная доброта, или назад к природе - Contract social - Руссо и де Сад - Сын ножовщика из Лангра - Философ горы - Сократ, поучающий королей - Время

ПАСКАЛЬ

  • Надо ненавидеть себя? - Человековедение - Он искал, стеная - Надо поглупеть? - Наследство

БЕРКЛИ

ЮМ

КАНТ

  • Солнечное сплетение философии - Сын шорника из Кёнигсберга - Коперник философии - Теория познания - Об антиномиях, или был ли Кант диалектиком? - Ding an sich selbst, или Phenomena и noumena - Этика - Эстетика - От телеологии к теологии - Политология - Педагогика - Zur uck zu Kant ! - Искуситель - Время

ШЕЛЛИНГ

  • Подвижник из Леонберга - Учение о бытии - От философии природы к теософии - Реальность как диалектическая тотальность - От тождества и свободы к философии религии - Интуиция - Искусство - Тропы в грядущее - Время

ГЕГЕЛЬ

  • Пророк, предсказывающий назад - Гегель и конец философии - Теодицея - Система - Мистика диалектика, или софистика гегелевского типа - История философии - Политология - Отчуждение - Параллельно - Два слова о религии - Искусство как воплощение идеи - О гносеологии - Время

ШОПЕНГАУЭР

  • Кто и откуда? - Предтечи - Быть — значит желать - Этика - Как обуздать волю? - Философия как эстетика - Смерть как исцеление - Наследники - Время - Приложение

КИРКЕГОР

  • Путь к Киркегору - Несчастнейший - Захолустный гений, или утрата иллюзий - Критика современной эпохи - Что значит быть? - Что есть истина? - Tels quels - Время - Приложения

НИЦШЕ

  • Переоценка всех ценностей - Философия жизни, человека, культуры - Воля к могуществу - Вечное возвращение - «Жизнь — средство познания» - Дон Жуан познания

БЕРГСОН

  • Интеллект и интуиция - «Материя и память» - «Творческая эволюция» - «Два источника морали и религии» - Длительность и время

ПРАГМАТИЗМ

ДЖЕМС

ГУССЕРЛЬ

  • Приложение

ХАЙДЕГГЕР

  • Бытие и Ничто - Sein и Dasein - Человек и земля - Язык - Время как горизонт бытия и время как бытийность заботы

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

