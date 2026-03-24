Гарин - Классики

Гарин Игорь Иванович - Мудрость веков - Классики
Харьков: Фолио, 2020. — 1007 с. — (Серия "Большой научный проект)
ISBN 978-966-03-8087-5 (Большой науч. проект)
ISBN 97 8-966-03-8876-5
Гарин Игорь Иванович - Мудрость веков. Классики - Содержание
РУССКАЯ ИДЕЯ
От Филофея до Петра - От нигилистов до социалистов - Александр Герцен - Славянофилы - Лев Толстой - Федор Достоевский - Константин Леонтьев - Владимир Соловьев - Николай Федоров. Дайджест (по Ю. А. Карабчиевскому) - О русском менталитете - На излете
ГОГОЛЬ
Пролог: НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ГОГОЛЬ
Глава 1. ЛИЧНОСТЬ
Два Гоголя? - Портрет художника - Ничто человеческое - Нарцисс и пан - Нонконформист - Скрытность и исповедальность - «Русский Паскаль» - Болезнь - «Любовь» Гоголя - Вера - Русь! Русь! Вижу тебя
Глава 2. ТВОРЧЕСТВО
Художник - Реалист или абсурдист? - Живопись слов - Смех - «Малые формы» - «Ревизор» - «Мертвые Души» - Хлестаков и Чичиков - «Переписка с друзьями» - Тайны второго тома «Мертвых Душ» - Из «Авторской исповеди» - «Размышления о божественной литургии» - Эпилог: стук времени, уходящего в вечность
ТЮТЧЕВ
Глава 1. ЖИЗНЬ
Дела семейные - Дела европейские - Снова в России - Любовь роковая - Последние годы - Взыскующий благодати
Глава 2. ПОЭЗИЯ
Мировые филиации - Поэт вещей души - Поэт-философ - Пейзажи в стихах? - Любовная лирика - Стиль
Глава 3. ПОЛИТИКА
Глава 4. ТЮТЧЕВ И РОССИЯ
Глава 5. ИЗ ТЮТЧЕВИАНЫ
Поэтическая Тютчевиана - Музыкальная Тютчевиана
Глава 6. ВРЕМЯ
ТОЛСТОЙ
Разгадка Толстого: человек - Творчество — глубокая рана - Личность - Художник жизни. Дайджест - Портрет - Veritatem dilexit - Молодой Толстой - Из истории влияний - Художник - Исповедь. Дайджест - Грандиозная нелепость? - Теория другой щеки, или Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя - Смиренны ли апостолы кротости? - «В чем вера моя?» - Oeuvre - «Помещик, юродствующий во Христе...» - Лев Толстой как зеркало перестройки. Дайджест - Поэт и чернь С.А - «Крейцерова соната» - Мученик и мученица - Уход - Мировая совесть? - Memento mori - Астапово
ДОСТОЕВСКИЙ
Пролог: ФЕНОМЕН ДОСТОЕВСКОГО
Глава 1. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
«Натура моя подлая и слишком страстная» - Житие великого грешника - Злодейство? - Гений и барыш - Мистер Микобер - Глазами Фрейда - «Перерождаюсь...» - Всечеловек - Nihil Humanium - Болезнь?
Глава 2. МИР ДОСТОЕВСКОГО
Глава 3. ПОЛИФОНИЯ
Глава 4. КРОВООБРАЩЕНИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Глава 5. ПОДПОЛЬНЫЕ ЛЮДИ
«...А чтоб мне всегда чай пить» - Подполье неисчерпаемо!
Глава 6. РАСКОЛЬНИКОВ
Глава 7. МЫСЛЬ НАДОБНО РАЗРЕШИТЬ, ИЛИ ТРАГЕДИЯ ГУМАНИЗМА
Проба на духовность - Свобода, зло и искупление
Глава 8. БЕСЫ, ИЛИ ИДЕЯ СЪЕЛА
Русская трагедия - «Мы провозгласим разрушение...»
Глава 9. КАРАМАЗОВСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Глава 10. ПЛОДЫ БЕЗБОЖНОЙ «ЛЮБВИ»
Глава 11. НАДЕЖДЫ, ПОХОЖИЕ НА ОПАСЕНИЯ
Прямая речь Достоевского - Пророк и обыватель - Россия превыше всего
Глава 12. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС И ПАДЕНИЕ
Глава 13. УТОПИЯ ИЛИ АНТИУТОПИЯ?
Глава 14. ГЛАВНЫЙ НЕРВ ЭПОХИ
Глава 15. ОБОЛГАННЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
Забвение поклонением - Чего изволите?
СОЛОВЬЕВ
Глашатай истин вековых - Пир духа - Жизнь Соловьева - Русский Франциск - Из истории влияний - Философ-странник - Универсум и мультиверсум - Учение о теократии - София - «Чтения о богочеловечестве» - Запад и Восток - Православие и католичество - О человеке - Оправдание добра» - Поэзия Соловьева - Толстой, Достоевский и Соловьев - «Три разговора»
