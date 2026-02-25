Гарин - Закат христианства и торжество Христа

Игорь Исаакович Гарин - Закат христианства и торжество Христа
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, History, Ethics
Series Великий науковий проект (1 book)

В этой книге не ставится цель умалить христианство, потому что я считаю Иисуса Христа величайшим из когда-либо живших людей, а его учение — грандиозной религией любви, оказавшей неизгладимое воздействие на человеческую культуру. На драматических виражах истории христианство было средоточием и символом духа многих наций, и жертвенная верность христианскому выбору позволяла народам сохранить национальную идентичность и независимость. Духовные силы христианства — любовь, мироутверждение, обетование спасения, прощение, благоговейное отношение к миру, порыв к небу. Подлинное христианство есть освящение мира, доверие к бытию, целостное его принятие, осознание правильности божественного мироустройства. Христианская этика — так, как она преподана Иисусом Христом, — бесспорно возвышалась над обветшавшими нравственными нормами языческого общества, погрязшего в материализме и фетишизме.

В лоне христианства вызревало новое сознание, крепилась высокая духовность, зрели неповторимая культура, искусство, гуманистическая традиция. Достаточно сказать, что только в текстах Уильяма Шекспира насчитывается более 1300 (!) библейских цитат. В христианских странах повсеместно открывались новые величественные соборы, университеты, создавалась европейская наука, а величайшие христианские мыслители оплодотворяли человеческую мысль идеями Христа, на два тысячелетия упредившими эволюцию человеческих помыслов и чувств.

Для меня христианство — религия спасения человека от его земного ничтожества, от трагического бессилия животного бытия. В Иисусе впервые зажигается сознание глубинной связи между Богом и человеком. Это уже вполне сознание родственной близости Бога, возможности освобождения человека от тварной природы и обретения им способности стать «чадом Божиим», реализовать свой глубочайший божественный потенциал. В христианском сознании впервые синтезируются и гармонизируются моменты трансцендентности и имманентности в отношениях между Богом и человеком: «Человек может и должен “обожить-ся” — внутренне приобщиться божественному началу и проникнуться им, как единственно подлинной, глубочайшей основой своего существа. Но это божественное начало человека может стать основой человеческого бытия лишь при условии всего напряжения духа человеческого».

(Великий наук. проект)

Харьков: Фолио, 2021. — 410 с.

ISBN 978-966-03-8087-5

ISBN 978-966-03-9524-4

Игорь Исаакович Гарин - Закат христианства и торжество Христа - Содержание

  • Введение

  • О религии

  • Немного об атеизме

  • Иисус Христос

  • Иисус Христос как явление Бога в человеке

  • О проблеме божественной тринитарности и «втором пришествии»

  • Библия

  • Евангелия

  • Библиотека Наг-Хаммади

  • Гностицизм

  • Евангелие от Фомы

  • Евангелие от Филиппа

  • Мария из Магдалы

  • Евангелие от Марии Магдалины

  • Иаков

  • Евангелие Иуды

  • Иоанн

  • Петр

  • Павел

  • Ранняя христианская церковь

  • Обожествление Иисуса Христа и канонизация евангелий

  • Средневековая церковь

  • Папство

  • Крестовые походы

  • Инквизиция

  • Православная инквизиция в России

  • Русская православная церковь

  • Критика христианства

  • Статистика упадка

  • Церковь

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

