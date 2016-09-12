Большинство христиан считают, что в Библии можно найти руководство к счастливой семейной жизни. И действительно, значительную часть Библии, особенно Ветхого Завета, составляют семейные истории.

В книге Чисел 21:14 упоминается «книга браней Господних», но, видимо, эта книга о сражениях была утеряна. Сохранились лишь рассказы о семьях, будто намекая нам на то, что дела Божий, совершаемые в семье, гораздо важнее повествований о том, как Бог действует в битвах. Даже сохранившиеся истории о сражениях, например о Давиде и Голиафе, рассказаны с точки зрения отношений внутри семьи — в данном случае, семьи Саула и семьи Давида и его братьев.

Однако в основном из библейских семейных историй трудно вывести назидание или модель для подражания. Многие события, стоящие за родословной Иисуса, записанной в Матфея 1:1-17 и Луки 3:23-38, даже по современным стандартам полны страсти и жестокости. Родословная Мессии похожа на старый шкаф, полный скелетов — как говорят о неприятных семейных тайнах.

Но так как все эти события описаны в Библии, мы можем спокойно заглянуть в этот шкаф и рассмотреть его содержимое. Если такова семейная история, которая предшествовала приходу Христа как исполнителя Божественных обетовании, то можно сказать, что Бог писал эту историю кривым почерком.

В этих и других семейных историях мы встречаем слабых, боязливых, ошибающихся и ранимых людей, прошедших через суровые испытания, причиной которых подчас являлись они сами. И все же через них Бог творил Свои дела.