Гарланд - Проблемные семьи в Библии
Большинство христиан считают, что в Библии можно найти руководство к счастливой семейной жизни. И действительно, значительную часть Библии, особенно Ветхого Завета, составляют семейные истории.
В книге Чисел 21:14 упоминается «книга браней Господних», но, видимо, эта книга о сражениях была утеряна. Сохранились лишь рассказы о семьях, будто намекая нам на то, что дела Божий, совершаемые в семье, гораздо важнее повествований о том, как Бог действует в битвах. Даже сохранившиеся истории о сражениях, например о Давиде и Голиафе, рассказаны с точки зрения отношений внутри семьи — в данном случае, семьи Саула и семьи Давида и его братьев.
Однако в основном из библейских семейных историй трудно вывести назидание или модель для подражания. Многие события, стоящие за родословной Иисуса, записанной в Матфея 1:1-17 и Луки 3:23-38, даже по современным стандартам полны страсти и жестокости. Родословная Мессии похожа на старый шкаф, полный скелетов — как говорят о неприятных семейных тайнах.
Но так как все эти события описаны в Библии, мы можем спокойно заглянуть в этот шкаф и рассмотреть его содержимое. Если такова семейная история, которая предшествовала приходу Христа как исполнителя Божественных обетовании, то можно сказать, что Бог писал эту историю кривым почерком.
В этих и других семейных историях мы встречаем слабых, боязливых, ошибающихся и ранимых людей, прошедших через суровые испытания, причиной которых подчас являлись они сами. И все же через них Бог творил Свои дела.
Дэвид и Диана Гарланд - Проблемные семьи в Библии - Как Божья благодать действует через несовершенные отношения
Новосибирск: Посох, 2011. — 240 с.
ISBN 978-5-93958-057-1
Дэвид и Диана Гарланд - Проблемные семьи в Библии - Как Божья благодать действует через несовершенные отношения - Содержание
От авторов
Введение
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История Сарры и Агари: надежда и безнадежность.
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История Лии: когда твой супруг любит другую, а ты чувствуешь себя нелюбимой и заброшенной
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История Дины: насилие и позор для семьи — как это пережить?
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История Фамари: преданность семье наперекор судьбе
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История Мелхолы: семья хуже врагов
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История Вирсавии: как пережить унижение и невосполнимую потерю
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Истории дочери Иеффая и дочери Давида: родители-неудачники
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Евнух из Эфиопии: Божья Благая Весть
Список использованной литературы
Дэвид и Диана Гарланд - Проблемные семьи в Библии - Как Божья благодать действует через несовершенные отношения - Введение
Как много силы заключено в библейских повествованиях, но, к сожалению, многие христиане с ними не знакомы. Не все христиане выросли в воскресной школе, не все учили в детстве «золотые стихи». Когда они берут в руки Библию и начинают ее читать — даже если их не остановят длинные списки имен и потомков и сколько локтей в длину был тот или иной объект, — они обнаруживают так много непонятного и не укладывающегося в привычную логику. Зачем Бог попросил Авраама принести в жертву его сына Исаака? Почему Бог так любил Давида — прелюбодея и убийцу? Почему Бог так редко вмешивался, чтобы исправить этих людей? Как сказал эфиопский евнух: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деяния, 8:31). Как эти истории о семейных бедах связаны с нашей сегодняшней жизнью?
Рассказы о семейных ситуациях библейских героев, описанные прямо и без прикрас, напоминают нам о том, как ужасна бывает семейная жизнь. Несмотря на то что герои Библии жили в далекое время, в далеких краях, а их обычаи и традиции кажутся нам подчас загадочными, если убрать поверхностные различия, мы вдруг обнаружим, что сами люди и семейные проблемы не слишком-то изменились. Как только мы это поймем, их опыт и переживания становятся отражением нашей собственной жизни. В их бесконечных передрягах мы начинаем замечать себя.
Эти рассказы необходимы нам для понимания Бога, нашей веры, себя и нашего мира. В библейских историях мы видим реальных людей из плоти и крови, которые вступают в борьбу с последствиями своего прошлого, в борьбу со своими слабостями и грехами. Они сражаются за выживание и будущее для себя, своих детей и отдаленных потомков. В этих историях всегда присутствуют различные повороты событий, перемены отношений, греховность падшего человека. Но именно в этой греховности мы можем уловить прикосновение Божьей благодати, Божьего исцеления, как будто Бог незаметно прикасается и исцеляет рану. Часто при этом хрупкие и робкие люди получают силу для того, чтобы совершить правильный поступок.
Со стороны автора можно было бы проявить немного больше уважения к библейский персонажам, а не осыпать их эпитетами, которыми в христианской среде и пользоваться-то не прилично. Приведу цитату об Иакове:
Братья Дины разозлились на то, что отец отнесся к происшествию так, будто их сестра была проституткой. Когда ее отец, заядлый махинатор, выслушал предложение Сихема купить ее — «Назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте мне девицу в жену» (Быт. 34:12), — действительно, он отнесся к ней как к проститутке. На самом деле, получалось, что он торговал ее сексуальными услугами и подобно сутенеру собирал выручку от ее половых связей. Если раньше Иаков проявил полное равнодушие к благополучию дочери, теперь он обнаружил свою жадность: «Я буду вполне доволен, если получу должную компенсацию».