Это биографическое исследование родилось из одного-единственного наблюдения: как странно, что Дж. Р. Р. Толкин приступил к созданию своей грандиозной мифологии в самый разгар Первой мировой войны, этого «кризиса разочарования», сформировавшего современную эпоху.

В книге рассказывается о жизни Толкина и о его творческих поисках в 1914-1918 годы: о самых ранних экскурсах в только что придуманный «эльфийский» язык на последнем году обучения в Оксфорде, о новых горизонтах, открывшихся в ходе изнурительной армейской подготовки, об ужасах службы батальонным офицером связи на Сомме, и вплоть до того периода, когда Толкин, будучи хронически болен, в течение двух лет охранял морские рубежи Британии и записывал первые сказания своего легендариума.

Выходя далеко за пределы чисто военных аспектов, я попытался очертить всю глубину и обширность интересов и источников вдохновения Толкина. Рост его мифологии рассматривается начиная с самых первых лингвистических и поэтических «зерен» и до раннего расцвета в «Книге утраченных сказаний», предшествующей «Сильмариллиону»: она изначально задумывалась как подборка давно позабытых сказаний о древнем мире, представленном сквозь призму восприятия эльфов. В придачу к критическому разбору этого первого «захода» в мир, который Толкин впоследствии стал называть Средиземьем, я комментирую многие его ранние стихотворения, одно из которых («Одинокий остров») здесь публикуется впервые с тех пор, как увидело свет в 1920-х годах в составе малоформатной книжицы, давным-давно распроданной. Надеюсь, мне удалось подойти к ранней поэзии и прозе Толкина со всей серьезностью, как они того заслуживают: не как к юношеским пробам пера, но как к видению уникального писателя в молодые годы - к видению, уже широкоохватному по масштабности и значимому по тематике, однако ж, что характерно, живому, изобилующему подробностями, наполненному глубоким смыслом.

Джон Гарт - Толкин и Великая война. На пороге Средиземья

(Толкин — творец Средиземья)

Москва: Издательство ACT, 2022. — 480 с. : ил.

ISBN 978-5-17-135127-4

Джон Гарт - Толкин и Великая война. На пороге Средиземья - Содержание

Список иллюстраций

Хронология

Карты

Предисловие

ЧАСТЬ I. Бессмертная четверка

Пролог

1. Накануне

2. «Юноша, в избытке наделенный воображением»

3. «Лондонский совет»

4. Берега Фаэри

5. Путники в ночи

6. «Во власти векового забытья»

ЧАСТЬ II. Бессчетные слезы

7. Дельфиниум и колокольчики

8. Жестокий отсев

9. «Что-то надломилось...»

10. «В норе под землей...»

ЧАСТЬ III. Одинокий остров

11. Воздушные замки

12. Тол Витернон и Фладвет Амрод

Эпилог. «Новый свет»

Постскриптум. «Тот, кто грезит в одиночестве»

Примечания

Библиография

Указатель