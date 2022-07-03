Гарт - Толкин и Великая война
Это биографическое исследование родилось из одного-единственного наблюдения: как странно, что Дж. Р. Р. Толкин приступил к созданию своей грандиозной мифологии в самый разгар Первой мировой войны, этого «кризиса разочарования», сформировавшего современную эпоху.
В книге рассказывается о жизни Толкина и о его творческих поисках в 1914-1918 годы: о самых ранних экскурсах в только что придуманный «эльфийский» язык на последнем году обучения в Оксфорде, о новых горизонтах, открывшихся в ходе изнурительной армейской подготовки, об ужасах службы батальонным офицером связи на Сомме, и вплоть до того периода, когда Толкин, будучи хронически болен, в течение двух лет охранял морские рубежи Британии и записывал первые сказания своего легендариума.
Выходя далеко за пределы чисто военных аспектов, я попытался очертить всю глубину и обширность интересов и источников вдохновения Толкина. Рост его мифологии рассматривается начиная с самых первых лингвистических и поэтических «зерен» и до раннего расцвета в «Книге утраченных сказаний», предшествующей «Сильмариллиону»: она изначально задумывалась как подборка давно позабытых сказаний о древнем мире, представленном сквозь призму восприятия эльфов. В придачу к критическому разбору этого первого «захода» в мир, который Толкин впоследствии стал называть Средиземьем, я комментирую многие его ранние стихотворения, одно из которых («Одинокий остров») здесь публикуется впервые с тех пор, как увидело свет в 1920-х годах в составе малоформатной книжицы, давным-давно распроданной. Надеюсь, мне удалось подойти к ранней поэзии и прозе Толкина со всей серьезностью, как они того заслуживают: не как к юношеским пробам пера, но как к видению уникального писателя в молодые годы - к видению, уже широкоохватному по масштабности и значимому по тематике, однако ж, что характерно, живому, изобилующему подробностями, наполненному глубоким смыслом.
Джон Гарт - Толкин и Великая война. На пороге Средиземья
(Толкин — творец Средиземья)
Москва: Издательство ACT, 2022. — 480 с. : ил.
ISBN 978-5-17-135127-4
Джон Гарт - Толкин и Великая война. На пороге Средиземья - Содержание
- Список иллюстраций
- Хронология
- Карты
- Предисловие
ЧАСТЬ I. Бессмертная четверка
- Пролог
- 1. Накануне
- 2. «Юноша, в избытке наделенный воображением»
- 3. «Лондонский совет»
- 4. Берега Фаэри
- 5. Путники в ночи
- 6. «Во власти векового забытья»
ЧАСТЬ II. Бессчетные слезы
- 7. Дельфиниум и колокольчики
- 8. Жестокий отсев
- 9. «Что-то надломилось...»
- 10. «В норе под землей...»
ЧАСТЬ III. Одинокий остров
- 11. Воздушные замки
- 12. Тол Витернон и Фладвет Амрод
- Эпилог. «Новый свет»
- Постскриптум. «Тот, кто грезит в одиночестве»
Примечания
Библиография
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Спасибо за интересную книгу! Вот бы еще время найти почитать ее!
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