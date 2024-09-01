Гартлауб - Гюстав Доре

Читатель того поколения и круга, к которым принадлежит автор печатаемой нами монографии2, при имени Доре вспоминает грандиозные скучные фолианты в чудовищных, красных с золотом, переплетах. Современный советский читатель, вероятно, не обременен такими ассоциациями, К счастью! Нет ничего более трудного, как очистить свою способность восприятия от воспоминаний пережитого в детстве отвращения или скуки. Как многим из нас пришлось, проклиная школу, заново узнавать Пушкина или греческих классиков! Поэтому нам психологически легче подойти с объективной оценкой к тому огромному наследию, которое оставил нам этот когда-то столь прославленный и затем опороченный мастер.

Но стоит ли оно вообще нашего внимания? Нужно ли сохранять нам этот сомнительный вклад в культурное хозяйство, которым распоряжаемся мы, бережливые, но разборчивые наследники?

Творчество Доре, если даже ограничиться только областью иллюстраций, оставив в стороне его значительную количественно, но ничтожную качественно живопись и скульптуру, чрезвычайно богато, пестро и неравноценно.

Быть может, лишь небольшая часть его сохраняет и на сегодняшний день безусловную художественную ценность. Но «Проблема Доре» стоит для нас сейчас не в плоскости качественной оценки тех или иных достижений и даже не в исторической оценке его творчества в целом.

То, что интересует нас больше всего, это - способен ли чему-либо научить нас Доре? Что может извлечь из опыта Доре наша советская художественная практика?

Вопрос об иллюстрированной книге никогда не стоял с такой остротой, как сейчас, в нашей стране.

Девятнадцатое столетие осуществило отделение искусства от ремесла. Развитие фабричной «художественной промышленности» вытеснило художника из области прикладного творчества. Дешевые шаблоны снабжали стандартной «художественностью» предметы буржуазного обихода. Художественная сокровищница исторических стилей, накопленных человечеством, была разворочена, ценности ее разменены на мелкую монету стилизаторства и получили широкое хождение во всех областях прикладного творчества, начиная от архитектуры и кончая упаковкой патентованных пилюль.

Гартлауб, Г. - Гюстав Доре

2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 93 с. - (Антология мысли). - Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14679-0

Гартлауб, Г. - Гюстав Доре – Содержание

Предисловие