Безусловно, намереваясь обстоятельно описать путь к святости дона Джованни Калабрия, я рискую заслужить упрек. Прежде всего потому, что он сам не оставил обстоятельных записей. Знавшие его подтвердят, что падре очень опасался сделать из чистого истинного духа, присущего нашей святости, некую доктрину. Помню, как во время войны он попросил нас отложить изучение духа Дела, передав нам такие слова: «Надо жить духом, а не изучать его».

Тип святости дона Джованни нелегко выразить в виде концепций еще и потому, что для него святость была глубоко переживаемым опытом, а опыт никогда не поддается простому описанию. Зная направление духовного развития, в котором его воспитал духовный отец (кармелит падре Натале Иисуса), и основываясь на его личных записях, попытаемся все-таки проникнуть в его душу и проследить за работой Святого Духа, которьій привел его к вершине духовного совершенства.

Дон Джино Гатто - Путь к святости Дона Джованни Калабрия

Пер. с итал. Натальи Речковой

М.: Паолине, 2009. 208 с.

ISВN 978-5-900086-64-4

Дон Джино Гатто - Путь к святости Дона Джованни Калабрия - Содержание

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Предисловие к итальянскому 2-му изданию

Вступление Питателя дома

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВМЕСТО ВВЕДЕННЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЖЕЛАНИЕ СВЯТОСТИ

І. а. Введение

І. б. Побуждение к святости

І. в. История святости

І. г. Знаки призвания к святости

І. д. Твердая решимость достичь святости

І. е. Вселенское понимание святости

I. ж. Настоящее время - время святости

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. МОЛИТВЕННЬІЙ ПУТЬ

II. а. Иисус - пример и учитель молитвенного бдения

II. б. Основополагающие злементьі молитвенного бдения

II. в. Подробнее об злементах, необходимьіх для молитвьі

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. ЗЛЕМЕНТЬІ МОЛИТВЬІ

III. а. Молитва - воля Божия

III. б. Молитва/освящение

III. в. Молитва-очищение

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ОЧИЩЕНИЕ НА МОЛИТВЕННОМ ПУТИ

IV. а. Целостный взгляд на молитвенный путь

IV. б. Краткое описание пути: молитва-освящение-очищение

IV. в. Углубленный анализ пути очищения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Община

Чтение Слова Божия

Чтение

Погружение в Слово Божие

Дон Джино Гатто - Путь к святости Дона Джованни Калабрия - Предисловие к итальянскому 2-му изданию

«Или свят, или мертв!» Зти слова стали для дона Калабрия незыблемой скалой. Ими заканчивалась почти каждая страница его дневника. Таков пламенный призыв дона Калабрия на все времена. Мы так поверхностны, так незрелы умом. Мы предпочитаем досужие разговоры обращению. Мы предпочитаем говорить о духовности и не решаемся поверить. Меня поразил один зпизод, описанный в зтой книжке. Когда клирики занимались исследованием на тему «Чистый истинный дух Дела», дон Калабрия попросил приостановить работу. Почему? Видимо, чтобы тем самым сказать, что мы рискуєм вскружить себе голову высокопарными словами. Мы легко подменяем путь к святости високим слогом. Сейчас проводится слишком много совещаний, произносится слишком много слов, организуется слишком много круглих столов, но мы никак не решимся обратиться к вере, никак не решимся предаться святости.

Слово дона Калабрия звучит в нас до сих пор: «Братья возлюбленные: нужна святость! Нынешнее время - ужасная пора, но зто - время Иисуса. Это - время святости. Не время дискутировать, теоретизировать, пора действовать, о мои дорогие» (1951 год). Дон Калабрия держал руку на пульсе своего времени, но что сказал бы он сейчас, видя то, что видим мьі? Каждый день на нас извергается лавина насилия и самой разнузданной безнравственности. Может быть, сейчас он побудил бы нас вступить на первую ступеньку, ведущую к вере: покончить с никчемной болтовней и бумагомарательством, помолчать наконец и задуматься. В своем известном письме дону Станиславу Падре написал: «Кто не задумьсвается, тот стоит на краю пропасти». За одно зто наставление духовному чаду, уже твердо ступившему на путь святости, дон Калабрия заслуживает памятника. Давайте прислушаемся к дону Калабрия и начнем хотя бы с того, что перестанем говорить и задумаємся. А зта книга, переживающая второе издание, будет нам в помощь. Дон Джино Гатто, любящий сын дона Калабрия, передал мне последние слова, написанные ему духовньїм отцом: «Стань святььм!»

Отец Андреа Гаспарино