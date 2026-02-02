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Гаты Заратуштры

Гаты Заратуштры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism

«Гаты Заратуштры» — это уникальное издание древнейших священных гимнов, приписываемых самому пророку Заратуштре. Книга представляет собой прозаический смысловой перевод, дополненный глубокими размышлениями об истории и сути зороастризма — первой в человеческой истории этической религии откровения, возникшей в бескрайних степях Арьянам-Ваэджа более трех тысяч лет назад.

Автор предлагает читателю не просто текст «Авесты», а интеллектуальное путешествие к истокам монотеизма. В вводных главах подробно реконструируется жизнь арийских племен, контекст проповеди Заратуштры и то, как его учение о Мудром Господе (Ахура Мазде) и борьбе Добра со Злом сформировало этический фундамент всей последующей мировой культуры, включая иудаизм, христианство и ислам.

Особую ценность представляют приложения, освещающие практическую сторону веры: от символа веры «Фраваране» до литургических подробностей «Ясны» и даже самобытного зороастрийского почитания собаки. Это издание — ключ к пониманию того, как древний мистический опыт одного человека стал искрой, осветившей путь цивилизации к вопросам глобального мироустройства и личного морального выбора.

Гаты Заратуштры

Прозаический смысловой перевод с рассуждениями об истории зороастризма и сути зороастрийской доктрины.
М.: «Касталия», 2026. — 144 с.
ISBN 978-5-907969-99-5

Гаты Заратуштры - Содержание

  • ИСТОРИЯ И ДОКТРИНА

  • Зороастризм — первая религия откровения; Личность Заратуштры.

  • Ангелы зороастризма; Богословие и повседневная жизнь.

  • Смерть и воскресение зороастризма: зачем нужна ещё одна Авеста?

  • ГАТЫ ЗАРАТУШТРЫ (Тексты)

  • Гата первая, «Ахунаваити»; Гата вторая, «Уштаваити».

  • Гата третья, «Спентамаинью»; Гата четвертая, «Вохухшатра»; Гата пятая, «Вахиштоишти».

  • ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Символ Веры; Зороастрийская литургия (Ясна); Почитание собаки.

Views 368
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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