Гаты Заратуштры
«Гаты Заратуштры» — это уникальное издание древнейших священных гимнов, приписываемых самому пророку Заратуштре. Книга представляет собой прозаический смысловой перевод, дополненный глубокими размышлениями об истории и сути зороастризма — первой в человеческой истории этической религии откровения, возникшей в бескрайних степях Арьянам-Ваэджа более трех тысяч лет назад.
Автор предлагает читателю не просто текст «Авесты», а интеллектуальное путешествие к истокам монотеизма. В вводных главах подробно реконструируется жизнь арийских племен, контекст проповеди Заратуштры и то, как его учение о Мудром Господе (Ахура Мазде) и борьбе Добра со Злом сформировало этический фундамент всей последующей мировой культуры, включая иудаизм, христианство и ислам.
Особую ценность представляют приложения, освещающие практическую сторону веры: от символа веры «Фраваране» до литургических подробностей «Ясны» и даже самобытного зороастрийского почитания собаки. Это издание — ключ к пониманию того, как древний мистический опыт одного человека стал искрой, осветившей путь цивилизации к вопросам глобального мироустройства и личного морального выбора.
Гаты Заратуштры
Прозаический смысловой перевод с рассуждениями об истории зороастризма и сути зороастрийской доктрины.
М.: «Касталия», 2026. — 144 с.
ISBN 978-5-907969-99-5
Гаты Заратуштры - Содержание
ИСТОРИЯ И ДОКТРИНА
Зороастризм — первая религия откровения; Личность Заратуштры.
Ангелы зороастризма; Богословие и повседневная жизнь.
Смерть и воскресение зороастризма: зачем нужна ещё одна Авеста?
ГАТЫ ЗАРАТУШТРЫ (Тексты)
Гата первая, «Ахунаваити»; Гата вторая, «Уштаваити».
Гата третья, «Спентамаинью»; Гата четвертая, «Вохухшатра»; Гата пятая, «Вахиштоишти».
ПРИЛОЖЕНИЯ
Символ Веры; Зороастрийская литургия (Ясна); Почитание собаки.
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